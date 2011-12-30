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Mete Çubukçu

mcubukcu@t24.com.tr

30 Aralık 2011

SARHOŞ ATLARIN İNSANLARI

35 kişinin öldürülmesini nasıl açıklayıp, nereye koyacaklar?...


35 kişinin öldürülmesini nasıl açıklayıp, nereye koyacaklar? 
Yoksa hep yapıldığı gibi onları da “savaş zaviyatı” ya da “kabul edilebilir kayıp” sınıfına mı sokulacak? 
“Soruşturma açıp sorumluları bulacağız” derken iyi polis-kötü polis mi oynanacak? 
Sorumlu “vesayetten” kurtulan siyasi iktidar değil asker mi olacak? 
Her ikisi de sorumluluğu yüklenecek mi?
Son dönemde operasyonları yere göğe koyamayan kalemler, Amerika’dan insansız hava aracı, hatta ateş yeteneği olan insansız hava aracı almak için pazarlık yapanlar bunu bir durup düşünecekler mi?
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Oraları bilenler bilir, bilmeyenler Bahman Gobaldi’nin “Sarhoş Atlar Zamanı”nı seyretmiştir. Seyretmeyenler de seyretsin. Üç karton sigara, iki varil mazot içindir, o şartlardaki hayatlar. Sadece ülkenin değil hayatın sıfır noktasıdır. Ama insanlar, yaşarlar direnirler. Ölüm dışında yine de o hayatları sıfırlımak mümkün değildir.
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Hiçbir mazeret bu hatayı düzeltemez. Çünkü yine bilenler bilir ki ülkenin unuttuğu bu insanları oralardaki asker, karakol bilir. Hayatın devamı için kaçakçılığa zaman zaman göz yumar. Her zaman Sarhoş Atlar Zamanı İnsanları”nın hangi yolları kullandığı, nereden geçtiği bilinir. 
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PKK’yla mücadeleyi “hızlı ve her yerde operasyon konseptine, her ihbara ateşle karşılık” anlayışına çevirenler, Kürt sorunun sadece güvenlik sorununa indirgeyip askeri polisiye tedbirlerin propogandasını yapanlar, “IHA’lar görüntü verdi neden operasyon düzenlenmedi” diye yaygara yapanların bu duruma verecekleri yanıtlar vardır herhalde.
“MİT yanlış haber vermiş, PKK köylüleri sınıra sürüp yanlış istihbart yaymış” benzeri birçok komplo teorisine de hazırlıklı olmak lazım. Ama bunlarda kurtarmaz.
Belki de o coğrafyaya adım atmamış Sarhoş Atlar Zamanı insanları ile hayatında hiç karşılamamışs olanlar için ölenler sadece sayıdan ibarettir.  
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Hızlı ve etkin askeri operasyon konsepti ile İHA’ların çalışma sistemlerindeki ara filitrelerin ortadan kaldırılması bu katlimlara davetiye çıkarmıştır. Yeni sistem şöyle işlemektedir. Havadan alınan görüntü doğrudan 2. Ordu Karagahı’na gitmekte, 2. Taktik Hava Kuvvetleri uçakları da gidip bombalamaktadır. Yani yer unsurlarına “oradaki durum” sorulmamaktadır. Oysa oradaki yer unsurlarına sorulsa o insanlar hayatta olabilirdi. Varolan birkaç kontrol mekanizması aradan çıkarılmıştır. Neden? Vakit kaybı olmasın diye. 
Yeni konsept 35 sivilin ölümüdür. 
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Irak, Afganistan, pakistan’da olanları yakından takip edenler bilir. 
Amerika, militan sanarak kaç köylüyü öldürmüştür? Kaç düğün konvoyu vurulmuştur, kaç kişi tarlasında evinde katledilmiştir?
Eğer İHA denilen sistemi denetlemezseniz bu katilam son olmayacaktır. Hele Drone denilen ateş açabilen araçların da devreye girmesi sivil katilamlara davet çıkarmak demektir. Önemli olan bu araçlara sahip olup- olmamak değil nasıl kullanılacağını hesaplamaktır. 
Araç insansızdır ama öldürdükleri insandır.
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35 insanın öldürülmesi 2011’in kara bir lekesidir.


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