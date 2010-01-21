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Mete Çubukçu

mcubukcu@t24.com.tr

21 Ocak 2010

IRAK KÜRT MEDYASI İLE BULUŞMA

Kürt bölgesindeki medya açılım sürecine destek veriyor, Ankara-Erbil ilişkilerinin ileriye taşınmasını istiyor...

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkan Mesut Barzani 1 ay önce NTV için Erbil’de buluştuğumuzda Kürt Yönetimi lideri, “Amerika’nın çekilmesi sizi kaygılandırıyor mu?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Irak’ta siyasi istikrar tam olarak sağlanmadan çekilmeleri bizce güvenlik sıkıntısı yaratacaktır. Tabii günden güne çekilmeleri gerekir, ancak gittikleri gün istikrarın sağlanmış olması gerekiyor.”

Amerika’nın Irak’tan çekilme takvimini açıkladığı 2009 yılında bunun tam bir çekilme olmayacağını, belli sayıda askerin Irak Kürt Bölgesi ve Kerkük’te konuşlandırılacağını yazarken dayandığımız üç nokta vardı:

Kerkük’ün paylaşılamaması, Arap ve Kürtler arasındaki husumet, Irak Kürdistan’ının güvenliği.

IRAKLI KÜRT GAZETECİLER:  ARAPLARDAN KAYGILIYIZ

Hafta sonu Medialog Toplantıları çerçevesinde Irak Kürdistanı’ndan gelen gazetecilerle Türkiye-Irak Kürt Bölgesi ilişkilerini konuşurken benzer kaygılar dile getirildi. Medialog Toplantısı'nda bazı gazeteciler bu durumu “Arap milliyetçiliğinin yeniden hortlaması” olarak tanımladı. Baas zihniyetinin ABD’nin çekilmesinden sonra yeniden sorun çıkarabileceği kaygısı vardı. Eskiden PKK nedeniyle Türkiye ile ilgili böyle bir korkunun olduğunu, ama artık bunun artık giderildiği anlaşılıyordu.

Aynı gün Irak’ta Kuzey’deki Amerikan birliklerinin komutanı olan Tümgeneral Anthony Coculo’nun açıklaması hem bizim 1 yıl önceki tespitimizi doğrular, hem de Iraklı Kürtleri rahatlatır nitelikte.

Tümgeneral Coculo Irak’ın kuzeyi ve Suriye sınırı olmak üzere büyük bir bölgeden sorumlu. General Musul, Kerkük başta olmak üzere kuzey kentlerine 21 bin askerin konuşlandırılacağını, Araplarla Kürtler arasındaki kırmızı çizginin Kerkük olduğunu söylüyordu.

Petrol zengini Kerkük’ün güvenliği hâlâ çok nazik bir konu, Irak’ın geleceği açısından turnusol kâğıdı. Hatta “Irak’ın minyatürü” denilebilir. Orada olabilecek herhangi bir patlama tüm ülkeyi sarabilir. Hatta ülkedeki tüm gruplar hesaplarını Kerkük üzerinden görebilir.

ABD ile Kürtler çekilme konusunda benzer düşünüyor. Bu da Amerikan kuvvetlerinin 2011 sonrası da Irak’ta, özellikle kuzeyde uzun süre kalacaklarını gösteriyor. Amerika’nın Kürtlerle ters düştüğü konu ise, kentin tek bir grubunu eline bırakılmaması.

KÜRT AÇILIMININ PARÇASI MI?

Tüm bunlar Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Türkiye’deki Kürt açılımı bir yanıyla Irak Kürdistan’ındaki istikrara bağlı. Bu istikrar Türkiye-Iraklı Kürtler ilişkilerinin iyileşmesinden geçiyor. Ancak bu şekilde ABD-Türkiye-Iraklı Kürtler PKK’ya karşı ortak bir çalışma yürütebilir.

Kürt bölgesindeki medya açılım sürecine destek veriyor, Ankara-Erbil ilişkilerinin ileriye taşınmasını istiyor. Hatta, İngilizlerin çizdiği yapay ve anlamsız sınırın ortadan kaldırılmasını savunanlar da var. Ama 30 kişilik gruptan, başta Hewler Post Gazetesi Yayın Yönetmeni Rebwar Kerim olmak üzere, kimse Kürt sorununun Türkiye’ye ait olduğunu ve Türkiye’de çözülmesi gerektiğini de yadsımıyor.

Ama kesin olan şu: ABD ve Kürt cephesinden görünen, Amerikan askerlerinin 2011 yılının sonunda Irak’ı terk etmeyeceği ve uzun süre komşumuz olacağı. Bakalım o zaman PKK konusunda nasıl bir adım atılacak?

Kerkük meselesinin geleceği de Mart ayındaki seçimlerde biraz daha netleşecek. Bir not daha:  Iraklı Kürt gazeteciler, “Hep tankınız topunuzla geldiniz. Bundan sonra Erbil’de, Süleymaniye’de Fenerbahçe, Galatasaray’ı görmek istiyoruz” diyor..



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