Satır arası Löw okumaları

Fenerbahçe yönetimi, bugün yaptığı açıklama ile sezon sonuna kadar takımı İsmail Kartal'ın çalıştıracağını duyurdu. Bu platformda yazılarımı okuyanlar için bu çok şaşırtıcı olmamıştır, zira daha Pereira gönderilmeden evvel bile böyle olacağını yazmıştım. Kulüp içinden hiçbir tanıdığım yok ama yönetim, güya titiz çalışmalar yaparak alenen belli olan şeyleri ortaya koyuyor. Herhalde Pereira gittikten sonra ligde kaybedilen 5 puan alınabilmiş olsaydı lider ile puan farkının 12 puan olacağını, zaten var oluşundan itibaren Fenerbahçe için hazır olan İsmail Kartal'ın neden hemen Pereira gönderildikten sonra göreve getirilmediğini kimse sorgulamıyor diye düşünülüyor.

Bugüne dek herhangi bir kulüp sezonun kalan kısmında görev alacak olan hocayı açıklarken bu açıklamayı en sona bırakıp aslında bugün başka bir çözüm üretemediğini açıkça itiraf etmiş midir bilemiyorum. Gelin, yapılan açıklamadan başkanın çok sevdiği ifade ile satır aralarını beraber okuyalım.

"Bir önceki Teknik Direktörümüz Vitor Pereira'nın takımımızdan ayrılması ile birlikte 2021-22 sezonunun kalan dönemi ve yeni sezon yapılanmamız kapsamında çalışmalarımıza derhal başlanmış, listemizde belirlediğimiz teknik direktör adayları ile görüşmelere ivedilikle başlanmıştır.

Bu çalışmalar süresince öncelikli tercihimiz, önümüzdeki sezonda takımımızı çalıştıracak teknik direktörümüzün, 2021-2022 sezonunun geri kalan kısmında da A Takımımızın başında yer almasıydı. İstişare süreçlerimiz devam ederken teknik direktör adaylarımız, sezon ortasında göreve başlamak yerine yeni sezon itibariyle başlamayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir.

2022-2023 sezonunda takımımızın teknik direktörü olarak belirleyeceğimiz ismin; 2021-22 sezonunun kalan bölümü de dahil olmak üzere tüm dikkati ve çalışmalarını, yeni sezon kadro yapılanmamıza, uzun vadeli oluşturulacak futbol sistemimize, A takım-altyapı koordinasyonuna tam konsantrasyon ile yoğunlaşması hedeflenmektedir.

Bu konudaki açıklamalar da önümüzdeki dönemde yapılacaktır."

Buradan da açıkça görülüyor ki İsmail Kartal, sadece bu geçiş dönemini yönetmeyecek, aynı zamanda başkanın geçtiğimiz gün basın sohbetinde dile getirmiş olduğu yeni sezonda görev alacak olan gerçek hocaya rehberlik görevini de yönetecektir. Bunun yeni hoca ile anlaşmadan yapılmış bir zaman kazanma hamlesi olamayacağına inanmak isteyerek yeni dönem için Joachim Löw ile kesin olarak anlaşmaya varıldığını okuyorum. Artık en kısa zamanda ve tüm detaylarıyla uzun vadeli planın anlatılması gerekir. Buradan bir dönüş olursa yönetim bir başka rezalete daha imza atmış olacaktır.

İsmail Kartal ile ilgili düşüncelerimi izah etmeye çok gerek duymuyorum. En nihayetinde geçici bir hoca ve kendisiyle ilgili kalıcıymış gibi yorum yapmanın da anlamı yok. Açıklama böyle değil de sadece kalan sezon için yapılmış olsaydı ya da kalıcı çözümün İsmail Kartal olduğu söylenseydi o zaman yapacağım yorumlar fazlasıyla olumsuz olurdu. Bu noktadan sonra ligde ilk ikiye girilebilirse, konferans liginde biraz yol kat edilebilirse ve kupa alınabilirse sezonun geri kalan kısmı başarılı geçmiş demektir.

Löw iyi bir hoca, İsmail Kartal da zamanında kendisiyle beraber mesai harcamış, uyumlu ve Türkiye'yi bilen bir yardımcı (daha fazlası değil). Bundan 23 sene önce, Galatasaray tam zirvedeyken, Metin Diyadin'in ayağı kırılıp da Elvir Baljic'in kendini sakınmaya başladığı zamana kadar oynatmayı başardığı oyun gerçekten umut vericiydi ve keşke planlamalar o zaman yapılabilseydi ama o zaman da böyle bir futbol iklimi yoktu ve Başkan Aziz Yıldırım'ın da buna uygun bir karakteri yoktu. 3.5 sene önce vaat edilen ama yanlış aktörlerle çöpe atılan futbol sistemi tüm unsurlarıyla baştan aşağı Joachim Löw egemenliğinde kurulacaksa, gerçekten alt yapıyı da içeren uzun vadeli bir plan yapılacaksa, Joachim Löw özellikle scout ekibiyle beraber şimdiden yeni sezonun ve uzun vadenin transfer planlamalarını yapacaksa benim buna bir itirazım olamaz. En nihayetinde uzun vadeli yapılan her plan Türkiye şatlarında çok değerlidir ve mutlaka başarılı olur. Sonunda şampiyonluk gelmeyecek bile olsa ben bunu yine desteklerim. Zor olan zaten bu ülkede uzun vadeli plan yapabilmektir. Trabzon'un bu seneki gidişatının geçen sene sezon ortasından itibaren yapılan planlamalardan bağımsız olduğunu düşünemeyiz ve bu her takım için de yön gösterici olmalıdır.

Şimdiden ironik bir noktayı da buraya bırakayım. Transfermarkt verilerine göre Löw'ün en çok kullandığı diziliş 3-1-4-2 dizilişiymiş! Eğer böyle olacaksa bence bir sorun yok ama yönetimin başta Löw'ün zamanında görev teslimi yaptığı camianın bir başka evladı olmak üzere İsmail Kartal'ı birinci adam diye itelemeye kalkacak tüm basın unsurlarına şimdiden dikkat etmesi gerekiyor!