Benim 'hava durumu'm seninkini döver!

Akıllı telefonlar ve sosyal medya sayesinde çeşitlilik kazanan meteorolojik tahminler, özellikle kent insanının yaşamını derinden etkiliyor.

Şimdi 20’li yaşlarda birine, “Eskiden hava tahminini günde bir kez TRT’den izler ve buna göre yaşardık” desek, herhalde şaka yaptığımızı zanneder! Oysa hakikaten böyleydi “internet öncesi” çağ!.. Bazen devlet ciddiyetinde bir sunucunun, bazen de “dış ses”in takdim ettiği TRT'nin hava durumu bülteninde, “İstanbul’un yağmurlu, Ankara’nın karlı, İzmir’in açık ve az bulutlu” olacağı söylenir ve herkes bu tahminlere göre önlemini alırdı.

Televizyon yayınının gece belli bir saatte “İstiklâl Marşı” ile sona erdiği o dönemde hava durumuna sempati katan isim Ersin İmer’di. TRT bültenini kendine has esprilerle bitiren İmer, bir akşam seyirciyi “don olayı”na karşı uyardıktan sonra “Herkese donsuz geceler!” dileyecek ve kırdığı bu potla medya tarihimize geçecekti!..

“Sizin havanız iyi olsun”

Ersin İmer’in “sivil” sunumunu bile kaldıramayacak kadar ciddi bir işti meteoroloji!.. Derken ilk özel kanal, Star TV açılacak ve Hülya Uğur’un hava durumu sunmasıyla bu tabu yerle bir olacaktı! Genç, sarışın ve “cilveli” bir kadının hava durumunda arzıendam etmesi, 90’lar Türkiye’sinde büyük tartışmalara yol açacak, buna rağmen Hülya Uğur’un “Havalar nasıl olursa olsun, sizin havanız iyi olsun!” sloganı, toplumun hafızasına kazınacaktı!

Ama ister İmer sunsun, isterse Hülya Uğur; değişmeyen tek şey hava tahmin verilerinin devlet kaynaklı oluşuydu. Zira model analizleri ve tahmine dayanan meteoroloji, yüzde 100 doğru, “kesin bilgi” veremediğinden manipülasyona açıktı. Sağ olsun, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (MGM) de “tekel” olarak halkı manipülasyonlardan “koruyordu”.

“İstanbul’a kar alarmı!”

Ta ki özel kanalların çeşitlendiği ve internetin hayatımıza girdiği 2000’lere kadar... Artık insanlar TV’de istedikleri hava durumu bültenine ya da “anchorman”e inanmaya başlayacak, meteoroloji de bir “şov” ve rekabet boyutu kazanacaktı.

Üstelik web’de yerli ve yabancı sayısız hava tahminine ulaşılacak, "bilgi tekeli” kırılacaktı.

Ama özellikle İstanbul gibi, bir ucu Silivri, diğer ucu Şile olan devasa bir şehirde, aynı gün bile çok farklı iklim olayları yaşanabiliyordu. İnternet gazeteleri “İstanbul’a kar alarmı!” gibi “çarpıcı” haberleri ana sayfalarından eksik etmiyor; ama Çatalca buz kesse Pendik’te hava günlük güneşlik olabiliyordu! Hatta Akatlar'da araçlar kara saplanırken, iki kilometre ötede, Levent'te trafik vızır vızır akıyordu!

Bu durumda daha “butik” hava raporlarına, ilçe ilçe, hatta semt semt tahminlere ihtiyaç vardı. Eh, “akıllı telefonlar” ne güne duruyordu?!..

Otomobile halı kaplama dönemi!

Hava tahminlerinin “mobil uygulamalar”la cep telefonlarına girmesi, sadece meteorolojinin formunu değil, aynı zamanda günümüz postmodern kent insanının gündelik yaşamını da değiştirdi. Zira "online” radarlar sayesinde bulutların anlık hareketlerini izlemek bile mümkündü internette...

İşe giderken yağmur mu yağacak, kar yağışı tam olarak saat kaçta başlayacak, sıcaklık gün içinde nasıl salınacak; hepsine akıllı telefonumuz sayesinde ulaşıyorduk. Ya da ulaştığımızı sanıyorduk! Çünkü onlarca farklı mobil uygulamaya rağmen, hâlâ yüzde 100 doğru, kesin bilgi elde edemiyorduk!

Örneğin, gelmekte olan soğuk hava dalgası hiç hesapta olmayan bir “sistem”le uzaklaşıyor, ya da masum bir yağmur bulutu ansızın coşunca o çok övündüğümüz alt geçitlerimizi su basabiliyordu! “Dolu yağacak” haberi alan insanımızın biricik otomobilini korumak için halılarla, battaniyelerle sarıp sarmaladığı; sonra dolu yağmayınca hafif bir burukluk (!) hissettiği, enteresan bir ruh haline girmiştik.

Cep telefonumuz nasıl yanılabilirdi? Acaba arabasına battaniye örtmeyen komşunun “mobil uygulaması” bizimkinden daha mı iyiydi?!..

Bir başka “kar alarmı”nda insanlar sokağa çıkmaya çekinince İstanbul trafiği rahatlayacak ve aslında otomobil kullananlardan çoğunun işe gidenler değil, boş gezenler olduğunu görecektik!

Dikkat: Hatalı tahmin öldürücü olabilir!

İşin toplumsal boyutu bir yana, yanlış kaynaktan alınan hava raporlarının öldürücü sonuçları olabiliyor. Geçen yıl İsviçre Alpleri’nde 10 kişinin hayatına mal olan fırtına, bunun dramatik bir örneği... Tatil yapan kayakçılar, “ani çıkan” fırtına nedeniyle dağda mahsur kalarak hayatını kaybetmiş; bu “ani” fırtınayı medyada “küresel ısınmaya” bağlayanlar bile olmuştu.

Oysa İsviçre’nin ünlü meteoroloji sunucusu Jörg Kachelmann, bu fırtınanın “günler öncesinden tahmin edildiği”ni belirtecek ve vefat eden kayakçıların, cep telefonlarında kullandıkları kötü “hava durumu aplikasyonu”na kanarak acı sona gittiğini tespit edecekti.

Görüldüğü gibi meteorolojide, tüm yaşanan teknolojik gelişmeye rağmen yüzde 100 kesin, mutlak bilginin imkânı yok hâlâ... Ve “kesin bilgi” peşindeki insanlık, uzun süre daha tahminlerle yetinmek zorunda.

“Doğa”yla uyumlu yaşamak yerine onunla (ve aslında kendiyle!) kavgalı insanlık, nasıl bir acz içinde olduğunu belki anlar sonunda...