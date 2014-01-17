Kara ütopyayı yaşarken meleklerin cinsiyetini tartışmak

1453 yılının Mayıs ayında Boğaz’ın kenarındayız. Rivayet odur ki Bizans’ın başkenti Konstantinapolis II. Mehmet tarafından ele geçirilirken hatta Sultan, kale kapılarından içeri beyaz atıyla arz-ı endam ederken, din adamları kilisede meleklerin cinsiyeti üzerine hararetli bir tartışmaya girmiş. Dünyevi işlerle vakit harcamak yerine sonsuzluk içerisinde muhatap olacakları canlıların cinsiyeti üzerine tartışmaya girmek daha önemli gelmiş din adamlarına. İşgal sayesinde ismine “Fatih” payesini ekleyen II. Mehmet dünyevi işlerden elini ayağını çekmiş bu âlimlerin hayatını korumuş mudur bilinmez ama artık Konstantinapolis Hıristiyan kenti olmaktan bir hayli uzaktadır ve bir imparatorluk yıkılmış başka bir imparatorluk palazlanmaya başlamıştır. Şu günlerde medyayı kaplayan bulutlardaki tartışmalar meleklerin cinsiyeti düzeyine inebilecek “hassasiyete” ulaşmış durumda.

Zamanda bir sıçrama yapıp 1453’ün 600 sene sonrasına gidelim. Günümüzü de pas geçerek 2050 yılına uzanalım. Artık nadir elementler tükenmiş, Çin dünyanın en büyük ekonomisi haline gelmiş, dünyanın sıcaklığı birkaç derece daha artmış, küresel doğal felaketler artık herkesi etkiler boyuta gelmiş, salgınlar bir yandan insanlığı insanlıktan çıkarırken bir yandan küresel ısınma sonucu artan su seviyesi insanları yerlerinden yurtlarından etmeye başlamış. Tıp ve teknolojideki gelişmeler sayesinde bulunan çözümlerle kimi ülkelerde kimi insanlar salgınlardan zarar görmeden vücutları koruyabiliyorken, doğal afetlerden minimum düzeyde etkilenerek evlerinde barınabiliyor ve sağlıklı beslenebildikleri için yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Peki ya geriye kalanlar? Geriye kalanlar arasında ömrümüz yettiyse muhtemelen bizler de yer alıyoruz. Hastalıklarımızı atlatmaya çalışırken, felaketlerle mücadele ediyoruz. Çocuğumuz varsa geleceğinden endişe ediyoruz, yoksa nasıl hayatta kalacağımız üzerine kafa yoruyoruz. Gerek ülke olarak gerek birey olarak.

Anlattıklarım için şu an için çok “afakî” derseniz eğer, lütfen Google’da küresel iklim, ekonomi ve sağlık konusunda kısa bir araştırma yapın. Gazetelerde yayımlanan haberleri inceleyin ya da iyisi mi CnnTürk Ekonomi Editörü Emin Çapa’nın “Dünyada Tarihi Kırılma” başlıklı sunumunu izleyin. (http://www.cnnturk.com/ekonomi/genel/-dunyada-tarihi-kirilma)

Gerek ülkemizde gerekse dünyada gelir seviyeleri arasındaki uçurum giderek artıyor ve Titanik, New York’a varmak üzere umutla yolunda ilerlerken, yolcular hoş müzikler eşliğinde yemeklerini tüketirken denizin üzerinde aysberg parçaları dolaşmaya başladı bile. Durumumuz bir felaket filmi öncesini andırıyor.

Felaket filmleri seyrederken çok geriliriz ve film bittikten sonra büyük bir rahatlama duygusu hissederiz. Sinemadan çıktıktan sonra etrafımıza baktığımızda sevdiklerimizin hayatta, herşeyin yolunda olduğunu görerek mutlu oluruz. Tabii arada talihsiz vakalar olur ama hayat her şeye rağmen devam etmektedir. Şairin dediği gibi, "Bir elimizde cımbız, bir elimizde ayna umrumuzda mı dünya” düşüncesiyle devam ederiz yaşamımıza. Baharın gelmesiyle beraber “evkaftaki memuriyetimizden istifa etmeyi” düşler, şu zorlukları geçince denizi görme umuduyla günümüzü tamamlarız. Fakat durumumuz bir filmin ötesinde ve sonrasında rahatlamaya izin vermeyecek konuma doğru ilerliyor.

Canlılar arasında kendini yok etmeye (entropi) en yatkın varlıklar olarak yeryüzü kabuğu üzerinde yaşamımızı sürdürüyoruz. Belki yarın, belki yarından da yakın bir sürede meleklerle yüzyüze cinsiyetlerini tartışma olanağı bulacağız.

Distopyalar (kara ütopyalar) geleceğe ilişkin kötümser kurgulardır ama ne mutlu bize ki insanlık olarak bu kurguları gerçekleştirmek yönünde emin adımlarla ilerliyoruz. Neil Postman tarafından kaleme alınan “Televizyon Öldüren Eğlence” kitabında kara ütopyalardan ikisi karşılaştırılmış. George Orwell tarafından yazılan “1984” ile Aldous Huxley tarafından yazılan “Cesur Yeni Dünya”nın karşılaştırılmasının sonucu oldukça “manidar”. Özetle yazılanlara göz atarsak; *

Orwell kitapların ileride kimilerince yasaklanabileceğinden korkuyordu, Huxley ise, kitapları yasaklamanın anlamsızlaşacağından çünkü ileride kimsenin kitap okumakla ilgilenmeyeceğinden korkuyordu.

Orwell kimilerinin bizi bilgiden mahrum edebileceğinden korkuyordu. Huxley ise, bize çok fazla şey sunulacağını ve bunun sonucunda hareketsizliğe ve bencilliğe itileceğimizden korkuyordu.

Orwell gerçeklerin bizden titizlikle gizleneceğinden korkuyordu. Huxley, bilginin devasa bir anlamsızlıklar denizi içerisinde kaybolacağından çekiniyordu.

Orwell tutsak bir kültüre evrileceğimizden korkuyordu. Huxley ise saçma sapan şeylerle uğraşmayı rutin edinmiş, ehemmiyetsiz bir kültüre evrileceğimizden korkuyordu.

Huxley’nin “Cesur Yeni Dünya” eserinin gözden geçirilmiş baskısında da belirttiği gibi, zorbalığa ve diktatörlüğe karşı çıkan sivil özgürlük hareketi temsilcilerinin hesaba katmayı unuttukları bir şey vardı: İnsanoğlunun sınırsız dalgınlığı ve eğlenceye düşkünlüğü.

"1984"te, insanlar acıdan ve cezadan kaçınma dürtüsü sayesinde kontrol ediliyorlardı. “Cesur Yeni Dünya”da ise insanlar keyfe ve hazza yönelme dürtüleri sayesinde kontrol ediliyorlardı.

Kısaca, Orwell nefret ettiğimiz şeylerin bizi mahvedeceğinden korkuyordu. Huxley ise sevdiğimiz şeylerin bizi yıkıma götüreceğinden endişeleniyordu.

Doğu Eroğlu tarafından homoinsurrectus.wordpress.com blogunda Türkçeleştirilmiş illüstrasyonlarla anlatılan bu karşılaştırma sürecinin nasıl sonuçlandığını gayet net bir biçimde günümüzde görmek artık mümkün. Orwell ve Huxley’nin kabus senaryolarından Huxley’nin senaryosu artık gerçeğe dönüşmüş durumda. Uyuşmuş bir şekilde bezgin bir şekilde koltuklarımızda otururken dünyanın değişimi karşısında burç yorumlarımızı okuyup, magazin haberlerini izleyerek günlük yaşamımıza devam ediyoruz. Çok sıkılırsak tartışma programlarını açıp meleklerin cinsiyeti konusunda âlimlerin tartışmalarını izliyoruz.

Amerikan grunge topluluğu Nirvana’nın bir şarkısından (http://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg) sözlerle yazımızı noktalayalım.

“İşte buradayız, eğlendirin bizi

Aptal ve bulaşıcı hissediyorum

İşte buradayız, eğlendirin bizi ”

Neil Postman, Televizyon Öldüren Eğlence, Ayrıntı Yayınları

İllüstrasyon ve kitaba ilişkin özet http://homoinsurrectus.wordpress.com/2011/07/29/gercege-donusen-distopya-neil-postmandan-distopyalar-arasi-bir-karsilastirma/ adresinden alınmıştır.