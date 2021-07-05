Tosuncuk, Jet Fadıl gibi olacak!

Tosuncuk dedikleri Mehmet Aydın. Tosun gibi olduğundan mı, Çiftlik Bankı kurup inek, keçi, tavuk üzerinden saadet zinciri kurduğundan mı tosuncuk lakabının takıldığı tam net değil.

İkisi de olabilir…

Tosuncuk, çarptığı paralarla yurt dışına kaçtı. 10'a yakın ülke gezdi. O ülkelerde kalmak için mafyaya para yedirdi. İddiaya göre parası bitince Türkiye'ye dönmekten başka çaresi kalmadı.

77 bin 843 bin kişiyi 511 milyon lira dolandırmış.

Peki ne olacak?

En azından, Tosuncuğun getirilmesinin iktidarın başarısı gibi sunan Saray'a en yakın gazetenin attığı manşet gibi olmayacak.

75 yılla mahkûm olup hayatının geri kalan bölümünü cezaevinde geçirmeyecek. Bir iki yıl sonra aramızdadır.

Zaten Tosuncuk o manşeti görünce gülmüştür!

Görürsünüz üç dört yıla kalmaz yine sahneye çıkar, yine ortalığı soyup soğana çevirir, yine milyonlarca lira tokatlar, yine içeri girer, yine bir, iki yıl yatar, yine çıkar…

Nereden biliyorsun, diyeceksiniz?

Örneği var.

Dolandırıcı olmak kolay iş değil. Saadet zinciri kurmak, halkı inandırmak, ceplerindeki parayı rızalarıyla olmak her babayiğidin harcı değil.

Dolandırıcılar zeki insanlardır. Zeki olmasalar bizlerin aklının ucundan geçmeyeceği, bırakın bizleri şeytanın bile şapka çıkaracağı bu tezgahı kuramazlar.

Tosuncuk (Mehmet Aydın) daha 30 yaşında, önünde uzun bir çarpma çırpma, başkalarının parasını yeme dönemi var.

Büyük ihtimalle Jet Fazıl'ı örnek almıştır. Jet Fazıl da Tosuncuk gibiydi ama o daha büyüktü. Çok daha büyük işlere girişmişti. Çok daha büyük vurgun yapmıştı. Çok daha fazla kişiyi kandırmış, dolandırmıştı.

Sonunda ne oldu?

İçeri girdi, 15 ay yattı, çıktı. Kaldığı yerden devam etti. Yine aynı işi yaptı, yine binlerce kişinin kanına girdi. Yine sahtekârlığı ortaya çıktı. Yine yargılandı bu defa iki yıl yattı çıktı.

Aramızda. Allah bilir üçüncü tura hazırlanıyordur.

Tosuncukta aynı yolun yolcusu. İki yıl yatar, üç yıl sonra başka bir projeyle karşımızsa çıkar halk yine parayı basar. O yine binlerce kişiyi çarpar.

Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz'ün yaptığı gibi… Ne mi yaptı?

Gelin beraber yaptıklarına kısaca göz atalım.

1987'de Jet Sürücü Kursu'yla iş hayatına atılıyor. İki yıl sonra Jetpa adlı pazarlama şirketini kurarak 700 bin aileye konut, otomobil, elektrikli ev ve ofis cihazları satıyor.

Özel sektörün yaptığı ilk toplu konut projesinde de onun 'İmza' adlı otomobil fabrikaları kurduğu, 300'den fazla ülkeden distribütörlük talebi aldığı iddia edildi. İmza adlı otomobili üretmek için Siirt, Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa'da beş otomobil fabrikası kurulacak, 260 bin kişiye iş imkanı sağlanacak yılda 1 milyon 250 bin otomobil üretilecekti.

Yapmadı tabii. Zaten yapmaya da niyeti yoktu. Proje göz boyamak içindi! Avanakları kandırmak! Veya tatlı para, avanta para kazanma sevdalılarını tavlamak da diyebiliriz.

1995'te ilk İslami otel olan Caprice Hotel'i açtı. Pazarlama, inşaat, elektronik gibi sektörlerde faaliyete devam etti.

Bu işleri yapmak için yatırdığı paralar üçkağıt kokuyordu. Bir nevi İslamcı Titan oluşturmuştu. İnsanların dini duygularını sömürerek para toplamış, kâr payı dağıtacağım, diye kandırmıştı. Paraları da zimmetine geçirmişti.

2003 yılında tutuklandı. 15 ay hapis yattı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

2006'da mahkemede 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 10 bin 400 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 2 yıl sonra usulden bozdu. Hakkındaki suçlamalar zaman aşımına girdiği için bir daha yargılanmadı.

Bu işten yırttım diye kenara çekilmedi.

2009'da ikinci defa Siirt Spor'a başkanı seçildi. Ticari hayata (!) yeniden atıldı.

Bayrampaşa'da Caprice Gold adlı İslami Devre mülk, Maldivlerde Müslümanlara özel ada projesine girdi. Yine binlerce kişiden para topladı.

Kimse "Bu adam dolandırıcılıktan mahkûm oldu. Otomobil fabrikası kurmak için milyon dolarlar topladı. Ortada, bırakın otomobili, bırakın fabrikayı arsa bile yok" demedi.

Çatır çatır para yatırdılar…

Devre mülk işi yarım kaldı, Maldivlerde Müslüman ada projesi zaten hayaldi…

Jet Fadıl'a para kaptıranlar yine savcılıkların yolunu tuttu.

Yine yargılandı. Yine hapse girdi, iki yıl yattı çıktı.

İddia ediyorum Tosuncuğun hayatı farklı olmayacak. O Jet Fadıl abisini örnek almış. Bu işi yapacaksan en rahat ülkenin olduğuna karar kılmış.

Bu sebeple güle oynaya geldi.

En fazla iki yıl yatar, kaldığı yerden hayata devam eder. Belki o da halkın parasıyla otomobil fabrikası kurmaya kalkar!