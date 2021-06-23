Bahçeli katile cezaevinde itibar sağladı

İzmir'de HDP binasını basan cani, hiç tanımadığı Deniz Poyraz'ı öldüren…

Öldürdüğü genç kadının cansız bedenini WhatsApp'ta paylaşan ve altına "leş bir" yazan…

Polise verdiği ilk ifadede "İçim soğudu beni serbest bırakın" diyebilen…

Caniyi herkes kınadı. Herkes tepki gösterdi. Kimi anında tepki gösterdi, kimi iki üç gün bekledi.

O kadar büyük provokasyondu ki, katil o kadar profesyoneldi ki, kurulmak istenen tezgah o kadar açıktı ki tepki göstermemek insanlık suçu olurdu.

MHP lideri Devlet Bahçeli de tepki gösterdi. Tepkisi herkesten biraz farklıydı.

"Ama"lıydı… "Fakat"lıydı… "Ancak"lıydı…

Dünkü grup konuşmasında "Biz bu cinayeti reddediyoruz. Katilin ve işbirlikçilerinin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz"dedi.

Ve ekledi:

"Öldürülen Deniz Poyraz'ın kim olduğunu ben size söyleyeyim: PKK'nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir. Milis işbirlikçi, köy, kasaba ve şehirlerde yalnız ve sahipsiz görülen kişileri terör örgütüne devşirmek için çalışan, örgütün hain eylemlerine yardım ve yataklık yapan terörist demektir."

Yani!?..

Katli vacip midir?

Cezasını aşağılık katil mi verdi?

Bahçeli'nin sözünden bu anlam çıkmıyor mu?

Bahçeli bu bilgiyi kimden aldı? Savcıdan, polisten veya MİT'ten?..

Madem, PKK'nın kırsal katılım sorumlusuydu, neden hakkında bugüne kadar işlem yapılmadı?

Madem, terör kamplarına insan sevk eden milis, neden yakalanıp adalete teslim edilmedi?

Madem, yardım ve yataklık suçlarını işledi, neden cezası verilmedi?

Bu soruların cevabı yok. Çünkü ortada Deniz Poyraz'ın işlediği suç yok. Hayır suç var, deniyorsa görevini yapmayanlar hesabını vermeli!

Bahçeli'nin bu açıklaması çok tehlikeli, çok düşündürücü…

Her şeyden önce saldırıyı birçok insanın gözünde meşrulaştırıyor. O kız da böyleymiş, şöyleymiş, zaten babası da bunu demiş, şunu demiş gibi söylemler karşısında birçok insan maalesef "eline sağlık" diyor!

Katil de iyi iş yapmış, havasına bürünüyor.

Ve daha da kötüsü bu tür söylemler yeni cinayetlere, yeni eylemlere, yeni saldırılara zemin hazırlıyor.

Cinayeti kınıyoruz ama kurban da şöyleydi böyleydi dersen arkası gelir. Yeni katiller peydahlanır, yeni cinayetler işlenir.

Bu tür manyaklar terörist avına çıkar. Biliyorsunuz bu ülkede en kolay şey bir insanı terörist olarak damgalamak veya terörist damgası yemektir.

Bahçeli'nin bu açıklamasından sonra o cani, o katil cezaevinde "İyi iş yaptım" diye gerine gerine dolaşıyordur…