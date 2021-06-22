Yazarın mealen söylediği şöyle: Erdoğan’ı Müslüman burjuvazi yaratmış, bunu hazmedemeyen kesim Erdoğan’ı devirip ülkeyi komünistler gibi yoksullukta eşitlemek istiyormuş, ama başaramayacaklarmış!..

Müslüman burjuvadan kastedilen beşi ağa babası sekiz on müteahhit olsa gerek. AKP iktidara geldiği 2003 yılındaki halleriyle bugünkü halleri mukayese bile edilmez.

Vergilerimiz onlara aktı. Hazine onlara çalıştı. Bütün kamu ihaleleri anlara verildi.

Halkın büyük bölümü ise yoksullukta eşitlendi.

Bu sebeple CHP zihniyeti iktidara gelirse halkı komünistler gibi yoksullukta eşitlemeye kalkmasına gerek yok.

Çünkü, AKP zihniyeti o işi halletti!..

Kim söylüyor?

Dünya Bankası…

Nisan ayında rapor yayınladılar. Türkiye’de mutlak yoksul sayısı 3 milyon 200 bin artarak 10 milyon 171 bine çıkmış.

2018 yılında 6 milyon 939 binmiş.

Başkanlık rejimiyle birlikte yoksul sayımız hızla artmış. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemiyle uçacağız diyorlardı ya…

Uçmamışız, çakılmışız.

Uçanlar yok mu?

Olmaz mı? TÜİK ‘in geçen hafta yayınladığı rapora göre, en zengin yüzde 20’lik gelir grubunun aldığı pay yüzde 47.5 yükselmiş.

En düşük gelire sahip yüzde 20’nin aldı pay ise yüzde 5.9’a düşmüş.

Uçanlar arasında çifte maaş alan, üç yerden maaş alan bürokratlar da var. Onlar AKP zihniyetinin bürokratları, yeni Türkiye’nin bürokratları.

Bu konuda tartışma yok. AKP zihniyetiyle zenginle yoksul arasındaki uçurum daha da derinleşmiş. Dünya Bankası’na göre de TÜİK’e göre de yoksulluk artmış.

Yoksulluğu anladık da mutlak yoksulluk ne diyeceksiniz?

Günlük geliri 5.5 doların altında olanlar. Yani bugünkü kurla 5.5 çarpı 8.75 eşittir 48.1 lira. Günlük kazancı 48.1 liranın altında olan herkes mutlak yoksul!

Ücretsiz izne çıkarılanların tümü mutlak yoksul oldu. Niye mi?

Çünkü devletin şu anda verdiği ödenek günlük 47.7 lira. AKP zihniyeti yüzbinlerce kişiyi bu şekilde yoksulluğunda bir kademe altında mutlak yoksullukta eşitlemiş oldu.

DİSK’in de bir çalışması var. O da yeni, o da taze. DİSK’e göre yoksulluk oranı yüzde 29’a çıktı. Son bir yılda yoksul sayısı 700 bin artarak 23 milyon 700 bine yükselmiş.

Seçime kadar 25 milyonu bulur muyuz?

Bu gidişle geçeriz bile.. İddia ediyorum; CHP zihniyetinin halkı yoksullukta eşitlemek için çaba göstermesine gerek kalmayacak!..

Yoksulluk dedik de bir de açlık sınırı var.

Nedense TÜİK açlık sırını açıklamıyor.. DİSK’e göre 2 bin 822 lira. İki çocuklu eşi çalışmayan asgari ücretlinin eline geçen para ne kadar?

2 bin 960 lira..

TÜİK’in açlık sınırını açıklamamasının nedeni belli değil mi?

Türkiye yoksulların ülkesi oldu, Türkiye ucuz iş gücünün ülkesi oldu. Erdoğan’ın çıraklık döneminde kalfalık döneminde iyiydik, ustalık döneminde çakıldık.

Neden acaba?

Çünkü o zaman kurumlar devredeydi, kurumlar söz sahibiydi, Erdoğan herkesi dinliyordu, şimdi her şeyi biliyor, kimseyi dinlemiyor, her şeye kendi karar veriyor!