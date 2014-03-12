Bizim Berkin Elvan’dan başka sözümüz yoktur

“Buraya bakın, burada, bu kara mermerin altında

Bir teneffüs daha yaşasaydı

Tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür

Devlet dersinde öldürülmüştür”



Buraya bu resme bakın… Bu tabutta ülkenin başbakanın “polise emri ben verdim” demesi sonucu ekmek almaya giderken başından vurulan Berkin Elvan yatıyor. Artık çocuklarımıza “git bir ekmek al gel” diyemeyeceğiz. Bakkaldan ekmek alan her çocuk görüşümüzde aklımıza eve dönemeyen Berkin gelecek. Ekmeğe her uzanışımızda Berkin…

Buraya bu resme bakın, bu tabutta polis tarafından vurulmadan önce 14 yaşında 45 kilo olan, 15 yaşına 269 gün kaldığı komada giren ve 16 kiloya düşen Berkin Elvan yatıyor. Artık tartıya her çıkışımızda 16’ya takılacak gözlerimiz. Kendi kilomuz ile 16 kilo arasındaki farkı düşüneceğiz. Kendi ağırlığımız değil Berkin’in ağırlığı altında ezileceğiz.

Buraya, bu resme iyi bakın. Bu resimde milyonlarca insanın öfkesi, gözyaşı, hıçkırığı var. Bu resimde “Bizim Berkin Elvan’dan başka sözümüz yok” yazıyor

Bizim Berkin Elvan’dan başka sözümüz yok

Bizim Berkin Elvan’dan başka sözümüz yok çünkü; devletin 14 yaşında ekmek almaya giden bir çocuğu başından vurup öldürdüğü 269 gün boyunca bir tek bekçinin bile görevden alınmadığı ülkede söz biter.

Ülkenin dört bir yanında gencinden yaşlısına binlerce insanın sokağa çıkması bundandır. Polis gazına, mermisine, gözaltılara rağmen sokaklarda kurulan barikatlar, duvarlara yazılan yazılar bundandır. 15 yaşında 16 kilo ile o tabuta giren Berkin bu ülkede vicdanı olan herkesin miladı ve yeminidir.

Berkin için şimdi politik bir figür olduğu cenazesinin kötü emellere alet edildiği- edileceği “marjinal” grupların fırsatçılık yapacağı açıklamaları yapılacak, yapılıyor.

Hayır !

Biz 14 yaşında bir çocuklan politik bir figür yaratmadık. Berkin annesine “sen hızlı koşamazsın ben kaçabilirim” diyerek ekmek almaya giderken Başbakan’ın “destan yazdığını söylediği polisler tarafından başından vuruldu. “Emri ben verdim” diyen Recep Tayyip Erdoğan Berkin Elvan’ın başına atılan gaz bombasının sorumlusudur.

Berkin’i polis vurmasaydı 9 ay boyunca komada olmayacaktı.

Biz Berkin’i tanımayacaktık. Berkin bizim kardeşimiz, çocuğumuz umudumuz, yeminimiz olmayacaktı. Her sabah her akşam Berkin’den iyi bir haber beklemeyecektik. “O çocuk yaşamaz” diye bize gerçeği göstermek isteyenlerle aylarca kavga etmeyecektik. Sanki keyfinden uyuyormuş gibi #UyanBerkin demeyecektik.

Polis başından vurduğu için 269 gün boyunca komada kaldı Berkin. Biz naifçe uyuyor dedik. Bir mucize olsun uyansın istedik. 14 yaşında bir çocuktan mucize yaratmasını bekledik.

Berkin Elvan, Başbakan’ın emriyle devletin polisi tarafından öldürülmüştür. Ve şimdi hepimizin kardeşi ve kahramanı olduysa bu katil olduğunu ispatlayan devlet sayesindedir.

Bu ülke kanlı tarihinin son çocuklarından biridir Berkin. Bu ülkenin erken büyüyen ve erken ölen çocuklarının sonuncusu ve toplamıdır. 17’sinde dar ağıcına giden Erdal Eren’dir Berkin. 12 yaşında 13 kurşunla öldürülen Uğur Kaymaz, annesinin parçalarını eteklerinde topladığı Ceylan Önkol’dur, Roboski’de katır sırtında parçaları taşınan Erkan Encü’dür.

“-Maveraünnehir nereye dökülür?” sorusunun yanıtıdır. Yani devletin öldürülmesinde beis görmediği solgun yüzlü halk çocuklarının tamamıdır. O yüzden 16 kiloyla girdiği o tabut bize çok ağır geliyor. Bir kuş hafifliğinde o çocuk boğazımızı düğüm düğüm ediyor. O yüzden Berkin deyince gözlerimizde yaşlar birikiyor.

15 yaşında 16 kilo ölen Berkin bizim kahramanımızdır. Bundan sonra solgun yüzlü halk çocukları bakkala ekmek almaya giden ve eve dönemeyen Berkin abilerinin hikayesiyle büyüyecek.

Şimdi her çocuğun kalbinde “kendinden daha büyük” ve her yetişkinin kalbinde kendinden çok küçük ama bir o kadar da büyük Berkin var. Ve “Bütün sınıf çocuk bayramlarında” Berkin’e zarfsız kuşlar gönderecek …

Son sözüm Berkin’i vuran, vurma emrini verenlerden “katil” değil, Berkin’den “terörist” yaratmaya çalışanlaradır;

12 yaşında 13 kurşunla öldürülen Uğur Kaymaz miladınız olamadıysa, annesinin parçalarını eteklerinde topladığı Ceylan Önkol miladınız olamadıysa, 15 yaşında 16 kiloya düşen Berkin miladınız olsun.

Polis vurduğunda 14 yaşında ve 45 kilo olan Berkin’in 15 yaşında ve 16 kilo olarak gözlerini yumması size “ağır” gelmiyorsa, vicdanınız için kayıp ilanı verin.