Sevgili Hürkuş, nasıl pilot olurum?

Sorunun kendisini bile havacılık dünyasını sevenleri heyecanlandırmak için yeterli.

Bu sorunun cevabı hangi amaçla pilot olmak istediğinize göre çok değişken.

Sadece uçak kullanmayı öğrenmek istiyor olabilirsiniz, hobi olarak uçak uçurmak istiyor olabilirsiniz ya da pilotluğu meslek olarak seçmek ve bu işten hayatınızı kazanmak istiyor olabilirsiniz. Sorunun cevabı da yaklaşıma göre farklılık gösteriyor.

Eğer amacınız sadece uçak kullanmayı öğrenmekse, bu son derece kolay ve ucuz. Microsoft Flight Simulator adlı simülasyon programı (oyun demeyelim lütfen) çok uzun yıllardır bu alana meraklı kişiler için vazgeçilmez bir kaynak. A'dan Z'ye uçaklarla, pilotajla ve havacılıkla ilgili öğrenilmesi gereken ne varsa, bu simülasyonla bunu gerçekleştirmek mümkün. Uygulama içinde yer alan görevleri ve dersleri tamamlayarak kendi hızınızda ve evinizde çok etkin bir eğitim alabilirsiniz. Aynı zamanda süreçleri tamamlayarak sanal uçuş sertifikalarınızı almak mümkün ve gurur verici.

Gerçek hayatın birebir simülasyonu olan programın 2020 versiyonu yeni yayınlandı. Görüntülerdeki gerçeklik, uçak ve havalimanı çeşitliliği meraklılarını şaşkınlığa uğratacak düzeyde.

Pek çok deneyimli pilotun, bu simülasyon programı sayesinde kendilerini geliştirdikleri bilinen bir gerçek. İkiz kulelere 11 Eylül terör saldırısını gerçekleştiren pilotların, bu programla çalıştıkları, rasyonellikten uzak olmayan bir söylenti.





Sanal değil gerçek pilotluğa aday olanlar

'Sayın Hürkuş, şakayı bırakın ben sanal değil gerçek pilot olmak, bunu hobi ve/veya meslek olarak yapmak istiyorum' diyorsanız, bu satırlardan sonrası sizin için.

Buradaki yolcuk ise aynı otomobil kullanabilmek amacıyla bir sürücü kursuna yazılmakla çok benzer. Fark şu ki, süreç zahmetli ve masraflı.

İnternet araştırmaları, referanslar, 1-1 görüşmeler doğru uçuş okulunun seçilmesi açısından önemli.

Uzun ve çok aşamalı yolculuğa PPL (Private Pilot Licence) almak amacıyla eğitime başlayarak harekete geçebilirsiniz. Alacağınız bu lisansla tek motorlu bir uçakla, örneğin efsanevi Cessna 172 ile arkadaşlarınızı ya da ailenizi alarak İstanbul-Bodrum uçuşu gerçekleştirebilir, öğle yemeği yiyip akşam evinize dönebilirsiniz. Ancak bu lisans para kazanacak şekilde ticari olarak uçak uçurmanıza izin vermez.

Eğer havayollarında çalışmak istiyorum, diyorsanız CPL (Commercial Pilot Licence) ve ATPL (Airline Transport Pilot Licence) bu işin ön koşulları. Yine benzer şekillerde bu eğitimleri veren kuruluşlarda eğitim almak gerekli. Yaklaşık iki yıllık bir çaba ve sahip olduğunuz sertifikasyonlara göre 50 bin-80 bin Euro arasında değişen maliyetler söz konusu.

Bu lisanlara sahip olmak herhangi bir havayolunda işe başlamayı garanti etmiyor.

En güncel ve doğru bilgileri, tüm dünyada havacılık kurallarını düzenleyen en önemli üç kurum olan FAA (Federal Aviation Administration), EASA (European Aviation Safety Agency) ve ICAO (International Civil Aviation Organization) aracılığı ile edinmek ve takip etmek en doğrusu.

Ayrıca üniversiteler, askeri okullar ve bazı havayollarının kendi uçuş akademileri üzerinden de bu yolculuğa başlamak mümkün.

Kaptan pilot ile ikinci pilotun farkı

Bu hafta bir de, uçak yolcularının merak ettiği önemli bir soruya yanıt verelim: Yolcu uçaklarında kaptan pilot ile ikinci pilot arasında ne fark vardır?

Standart bir yolcu uçağında iki pilot bulunur. Kaptan pilot ve yardımcı pilot. Kokpite girdiğiniz zaman sol tarafta oturan kişi kaptan pilot, sağ koltukta oturan kişi ise yardımcı pilottur.

Öncelikle şunu söyleyelim, yardımcı pilot da kaptan pilot gibi uçağı tek başına uçurabilecek tüm yetkinliklere sahiptir. Ancak kaptan pilot uçuş saati bakımından daha deneyimli olan bir profili temsil eder ve yardımcı pilotunu bu uçuşlar esnasında yetiştirmeye özen gösterir.

Planlanmış olan uçuşla ilgili tüm görevler iki pilot arasında dengeli olarak paylaştırılır. Bu görev paylaşımı temelde şöyle gerçekleşir; örneğin İstanbul-Kars gidiş-dönüş seferini yapacak bir yolculukta uçuşun bir yönünde pilotlardan biri uçağı uçurmak görevini üstlenirken, dönüş yönünde de diğer pilot uçağı uçurur.

Bu paylaşım o sırada uçağı uçurmayan pilotun kokpitte hiçbir şey yapmadan oturduğu anlamına gelmez. Aksine ağır bir iş yükü olabilir. Kontrol merkezleri ile iletişim, uçuş ekibi ile koordinasyon, navigasyon, planlama ve operasyonel işlemler gibi önemli görevleri üstlenir. Ayrıca uçuş sırasında uçağı kullanmakta olan pilotun uçakla ilgili tüm yönlendirmelerini ve süreci takip ederek doğru yapıldığından emin olur.

İki pilotun arasındaki eşgüdümün kusursuz olması gerektiğini söylemeye gerek. Geçmişte, ikili arasındaki anlaşmazlık ya da yanlış anlamalardan kaynaklanan önemli havacılık kazaları yaşandı.

Uçuşla ve uçakla ilgili tüm yetkinin ve nihai karar alma yetkisinin kaptan pilotta olduğunu da ekleyelim…