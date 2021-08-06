Yeşil vatana sahip çıkmak

28 Temmuz’da dört ayrı yerde başlayan orman yangınları kısa sürede 40 ilimize yayıldı. Ege ve Akdeniz bölgelerimizde, neredeyse yangından etkilenmeyen il kalmadı. Maalesef, tüm müdahalelere rağmen 10 gündür kontrol altına alınamayan yangınlar hala devam ediyor. Ormanlarla birlikte, 82 milyon hepimizin içi yanıyor, ciğerleri yanıyor.

Orman yangınlarının nedenleri

Peki ormanlar neden yanar? Bu konuda ortada bir sürü iddia dolaşıyor. Kimilerine göre yangınların arkasında rant peşinde koşanlar var kimilerine göre de teröristler, PKK’lılar. Hatta sosyal medyada, orman içerisinde yakalandığı ve Afganlı olduğu öne sürülen insanların görüntüleri de yayınlandı. Herkes, kendisine göre bir gündem yaratmaya çalışıyor. Bu iddiaların her biri ayrı ayrı tartışılabilir. Ama ortada yadsınamayacak tek bir neden varsa, o da iklim değişikliği gerçeği. Son yıllarda sadece orman yangınları artmakla kalmıyor. Her yerde havalar ısınıyor. Mevsimler değişiyor. Baharı görmeden, kıştan doğrudan yaza giriyoruz. Denizlerde oksijen bitiyor. Müsilaj belası başımıza dert oluyor. Hava kirliliği, şehirleri yeniden yaşanmaz hale getiriyor. Seller artık yalnız Bangladeş’ı, Hindistan’ı değil; Belçika, Almanya gibi en gelişmiş ülkeleri de vuruyor. Tabiat ana “üstüme fazla gelmeyin” diye mesajlarını ardı ardına gönderiyor. Daha ne yapsın?

Paris Sözleşmesi ve Türkiye

İklim değişikliğinden en fazla nasibini alan ülkelerin ön sıralarında yer alan Türkiye ise, 2016 yılında imzaladığı, ”Paris İklim Değişikliği Sözleşmesi”ni henüz onaylamış değil. Türkiye gibi Paris Sözleşmesi'ne taraf olmayan diğer ülkeler ise, birlikte görünmekten bıkıp usanmadığımız İran, Libya, Yemen, Güney Sudan ve Eritre.

Kriz yönetiminin neresindeyiz?

Orman yangınları Amerika’dan tutun, Avustralya’ya kadar Dünya’nın her yerinde görülebiliyor. Hatta soğuk deyince ilk akla gelen Sibirya bile, bir haftadır cayır cayır yanıyor. Aynı anda ortaya çıkan çok sayıda bu çapta büyük yangınla baş edilmesinin güçlüğü anlayışla karşılanabilir. Ama kriz yönetimindeki başarısızlığımızın izah edilebilir bir tarafı yok. Sınıfta kaldığımız açık.

29 Temmuz öğle saatlerinde ortaya çıkan Güvercinlik yangını, yazlık sitelere bir iki km uzaklıktaki Kuyucak köyünde başladı. İster şans eseri deyin, ister takdir-i ilahi deyin rüzgarın ters yöne esmesiyle yangın, evlerin bulunduğu tarafa değil de, 13 yıl önce yine bir yangınla yok olan ormanlık araziye yapılan oteller istikametinde genişledi. Aynı günün akşamı, saat sekiz gibi yangınla ilgili bilgi alabilmek için Tarım ve Orman Bakanlığı’nı aradım. Telefon santralinin bağlandığı mesaj makinesinden gelen cevap şaka gibiydi: "Mesai saatlerimiz 09.00-18.00 arasındadır. Lütfen mesai saatleri dahilinde arayınız." Sanki yangın mesai saati sona erdiğinde, mola veriyor. Bir umutla, Bodrum Belediyesi’nin internet sitesine girdim. Son duyuru, 14 Temmuz tarihinde konulmuş. Türkiye nüfusunun üçte biri, temmuz/ağustos aylarını, ya orman yangınlarının yaşandığı sahil beldelerinde geçirir, ya da bir eşi, dostu bu bölgelerde bulunur. Bir de yangın haberlerini duyan yurt dışından gelen turistlerin yakınlarını düşünün. Tüm bu insanlar, nereden doğru bilgi alacak? Bir nöbetçi memur koyamıyorsanız, internet sitesini yangın bilgileriyle güncellemek de mi kimsenin aklına gelmiyor. İlk yangın bültenini yedinci günde Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yayınladığını gördüm. Kriz yönetiminde süratle karar alabilmek çok önemlidir. İlgili her kurum ve bakanlıktan yetkili temsilcilerin hazır bulunduğu kriz masaları kurulmasının, bir nedeni de hızla karar alabilmektir. Monşerlerin çalıştığı Dışişleri Bakanlığı’nda normal günlerde bile bir meslek memuru, bir konsolosluk ve ihtisas memuru, bir de sekreter, gece saat 00.00’a kadar Bakanlıkta nöbet tutarlar. En ufak bir krizde, nöbetçi ekip takviye edilerek nöbet süresi sabaha kadar uzatılır. Bugün yaşandığı gibi büyük bir kriz ortaya çıktığında da, derhal kriz merkezi oluşturulur. Gel de ikide birde ağır kalmakla, hantallıkla suçlanan Dışişleri'ni arama.

Uluslararası yardım meselesi

Bir de uluslararası yardım tartışmalarına göz atalım. Bir afet karşısında yardım istemek, yardım almak kesinlikle aciz ve muhtaç bir ülke görüntüsü vermek anlamına gelmez. Aksine bu tür bir anlayış, az gelişmişlik göstergesi sayılır. Tıpkı nüfusunun yüzde 25’inin, günlük geliri iki doların altında olan Hindistan’ın, yıllardır kalkınma yardımı almayı kabul etmemesi örneğinde olduğu gibi. Pandeminin ilk aylarında, Dünyanın bir numaralı ekonomisine sahip Amerika’nın, Türkiye’nin gönderdiği bir uçak dolusu maske ve tıbbi malzeme yardımını hiç yüksünmeden kabul ettiğini de unutmayalım.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, NATO gibi uluslararası örgütlerin bünyelerinde, bu gibi durumlarda yararlanılabilecek yardım kuruluşları vardır. Bu kuruluşlar, talep gelmeden harekete geçemezler. AB’nin sivil savunma mekanizmasına, NATO’nun Avrupa- Atlantik Afetle Mücadele Eşgüdüm Merkezi'ne başvurmak için neden bir hafta beklenildi? Umarım Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın, yangının başladığı ilk günlerde Çavuşoğlu’na ilettiği yardım teklifi, gurur meselesi yapılarak reddedilmemiştir.

Avrupa Birliği Türkiye’yi ne kadar seviyor?

Bugüne kadar 27 AB ülkesinden sadece İspanya ile Hırvatistan’ın ihtiyaç duyduğumuz yangın söndürme uçağı göndermiş olması, Türkiye’nin Avrupa da ne büyük bir muhabbetle sevildiğini gösteriyor. Üç milyon Türkün yaşadığı müttefikimiz koca Almanya’nın, bir uçak gönderebilecek gücü yok mudur? Yeniden dost olduğumuzu zannettiğimiz Fransa’nın da, önce söz verip sonra bize lazım diyerek göndermekten vazgeçtiği tek bir uçağı,ertesi gün fazlasıyla İtalya’ya gönderdiği anlaşılıyor. Bu da bir türlü kanımızın ısınmadığı Başkan Macron’un ayıbı. ABD’den ise hiç ses yok. Herhalde yardım yerine, “Afganlıları Türkiye’ye nasıl gönderirim”, onun derdine düşmüş olmalı.

Neyse ki sınırlı imkânlarıyla uğraş veren, bir türlü zapturapt altına alamamaktan yakınılan sivil toplum kuruluşlarımız var. Askerler ortada görünmezken, yeşil vatan için gece gündüz demeden arı gibi çalışan fedakâr gençlerimiz var. Atatürk, Cumhuriyeti boşuna gençlere emanet etmemiş. Mavi vatan sevdasıyla yanıp tutuşurken, gerçekten yanıp kül olan Yeşil vatana kim sahip çıkacak?

Dilerim “bir müsibet, bin nasihatten iyidir” sözü bu kere doğru çıkar, bu son afetimiz olur.