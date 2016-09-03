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Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

03 Eylül 2016

Yenikapı ruhu, neyin ruhu?..

Yoksa ‘sivil darbe’nin ruhu mu?

Adli Yıl’ın açılışı Saray’da...
Aman eleştirme, Yenikapı ruhu...
Yargıçlar ayakta alkışlıyor Erdoğan’ı...
Yapma, eleştirme, Yenikapı ruhu...
Erdoğan ayar çekiyor yargıçlara...
Aman sus, Yenikapı ruhu...
Peki ya güçler ayrılığı?..
Allah’ını seversen, dokunma bu konuya, Yenikapı ruhu...
Ama güçler ayrılığı demokrasinin ruhu değil mi?
İlişme bu konuya, Yenikapı ruhu...
Ama bak, yargıçlara talimat var Erdoğan’dan...
Eleştirme, Yenikapı ruhu...
İyi güzel de, yargı yürütmenin emrine giriyor.
Görmezlikten gel, Yenikapı ruhu...
Görmezlikten gelmek, yargı bağımsızlığına veda değil mi?
Şimdi sırası mı buna değinmenin, Yenikapı ruhu...
Ama yargı bağımsızlığı olmadan demokrasi mi olur?
Hele bi dur, unutma Yenikapı ruhu...
Bak, belediyelere kayyım hikayesinde, Saray Entrikası diye manşet atmış Cumhuriyet gazetesi...
Bir süre şu konuları yazmasan ölür müsün, Yenikapı ruhu...
Anladık ama ‘Yenikapı ruhu’na tümüyle aykırı değil mi bu adım? CHP ve HDP’si ile muhalefet aldatılmış hissediyor kendini...
İdare etsen ölür müsün, Yenikapı ruhu...
Baksana, son anda torbaya atılan kayyım kararı için 2 Eylül darbesi diyor HDP Grup Başkanı...
Görmezlikten gel kardeşim, Yenikapı ruhu...

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'Adli Yıl'ın Saray'da açılması yüz karası' sözleriyle ilgili olarak 'Bu beyefendinin ifadeleri benim için kıymeti harbiyesi olmayan ifadelerdir' dedi

Yoksa 
Yenikapı ruhu, demokrasinin değil de, ‘sivil darbe’nin
ruhu mu?

 

Yahu kardeşim baksana, belediyelere kayyım konusunda CHP Genel Başkan Yardımcısı ne diyor:
“Darbecilerin 15 Temmuz akşamı amacı, Meclis’i devreden çıkarmaktı. Şimdi darbecilerin yapamadığını hükümet yapıyor. Dört siyasi partinin anlaşarak geri çektiği kayyımların altında AKP’nin de imzası var. Ortak imzayla geri çekilen kayyımın tekrar öne sürülmesi hukukla, akılla alay etmektir, bu açık bir darbedir.”
Bir süre idare etsen ölür müsün kardeşim, Yenikapı ruhu...
Bak, bir başka CHP Genel Başkan Yardımcısı ne demiş belediyelere kayyım konusunda:
“Bu, milli iradenin gaspıdır. İşi fırsatçılığa dönüştürdüler. Darbe fırsatçılığı yapıyorlar.”
Ses etme lütfen, Yenikapı ruhu...
Allah Allah, baksana kardeşim Hürriyet’in manşetine, bir gecede 50 bin kişi devlet tarafından kapıya kondu.
Sen ne laf anlamaz adamsın be kardeşim, Yenikapı ruhu...
Alenen el değiştiriyor devlet...
Ne olursun biraz sus, Yenikapı ruhu...
Üniversitelerde tasfiye 3 bin!
Yenikapı ruhu...
Kılıçdaroğlu diyor ki:
“Biz sanatçıların, gazetecilerin, yazarların tutuklanmasını kimseye anlatamayız.”
İdare et yahu, Yenikapı ruhu...
Kılıçdaroğlu:
“Hâkimler sanıkları tutuklamak zorunda hissediyor kendilerini, aksi takdirde FETÖ'cü damgası yemekten korkuyorlar!”
Görmezlikten gelsen, Yenikapı ruhu...
Kılıçdaroğlu:
“Yenikapı ruhu bu değil, biz daha güçlü bir demokrasi bekliyorduk.”
Ses etme, Yenikapı ruhu...
Kılıçdaroğlu:
“Yenikapı ruhu istismar ediliyor.”
Duymazlıktan gelsen, Yenikapı ruhu...
Kılıçdaroğlu:
“Bu sivil darbe olur!”
Sus sus sus, kimseler duymasın!
Yoksa Yenikapı ruhu, demokrasinin değil de, ‘sivil darbe’nin ruhu mu?..

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