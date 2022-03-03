Ya istiklal ya ölüm!

Murat Belge yazısında, Erdoğan'ın

Ukrayna politikasındaki "çelişki"ye

şöyle işaret ediyordu:

Orta yerde bir "saldırı" var;

yani bir "saldıran" ve bir "saldırılan" var.

Biz, bunların ikisiyle de iyi ilişkiler

içinde olduğumuzu söylüyoruz.

Bunun nasıl mümkün olacağını düşünmek zor.

"Savaşa hayır" - Moskova

Murat'ın bu satırlarını okuyunca

kendi kendime gülmeye başladım.

Rahmetli Demirel'in bir sözü aklıma geldi.

Bu gibi çelişkili politik durumlarda

Demirel, bir İskoç atasözünden naklen

şöyle derdi:

İki ata aynı zamanda binemezsin;

iki atı birden sürmeye kalkarsan

kıçın yırtılır.

Desen: Selçuk Demirel

Bu değil bugünkü yazımın konusu.

Putin'in zalim savaşına karşı Rusya'da

her geçen gün kabarmakta olan

muhalefetin yürekli sesine değinmek istiyorum.

Saint Petersburg

Diktatör Putin ülkede "savaş" sözcüğünü

bile yasaklamış durumda.

Ama buna rağmen barış çığlıkları yükselmeye

devam ediyor.

Bugüne kadar 7500 barış eylemcisi

gözaltına alındı ama barış protestoları

durmuş değil.

Savaşa hayır diye bağıranlar

meydanlardan, sokaklardan kaçmıyor.

Moskova

Aleksey Navalni, hapisteki Putin karşıtı lider,

The Guardian'da yer alan habere göre,

Twitter üzerinden şöyle bir çağrı yapmış:

Putin, Rusya değildir!

Biz, Rusya olarak, barış ülkesi olmak istiyoruz.

Aklını yitirmiş çar tarafından

Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşı

fark etmiyor gibi yapan korkaklar,

korkmuş, sessiz insanlar ülkesi olmayalım.

Sahte tarih saçmalıkları karşısında

sessiz kalamam, kalmam ve kalmayacağım.

21'inci yüzyılın üçüncü 10 yılındayız

ve insanların tanklarda, bombalanan

evlerde yandığını izliyoruz. Televizyonlarda

nükleer savaş başlatmak konusunda

gerçek tehditler görüyoruz.

Ben de Sovyetler Birliği'ndenim.

Orada doğdum. Çocukluğumda temel cümle

"barış için mücadele"ydi.

Herkesi sokaklara çıkmaya ve barış için

mücadele etmeye çağırıyorum.

Putin, Rusya değil.

Şu an Rusya'da en çok gurur duymanız gereken,

sokağa çıkıp "savaşa hayır" dedikleri için

gözaltına alınan 6 bin 824 kişi.

Rusya'nın neresindeyseniz,

Belarus'taysanız ya da gezegenin diğer

ucundaysanız, şehrinizin merkezine gidin.

Bu savaşa karşı mücadele edelim.

Her şeyin bir bedeli var.

Şimdi, 2022'nin baharında, bu bedeli ödemeliyiz.



Saint Petersburg

Ya istiklal ya ölüm diyor, hapisteki lider...

Özgürlüğün bir bedeli vardır.

Bu bedel yalnız Ukrayna'da değil,

Rusya'da da ödenmeye başladı.

Anlaşılan o ki, daha çok acılar çekilecek.

Ama şunu yazın bir kenara:

Putin'in bir ayağı çukurda!

Yanlış hesap yaptı.

Rusya'nın geleceğinden yiyor.

Putin, zaman alsa da, o çukurdan kurtulamayacak,

her diktatör gibi gömülüp yitip gidecek.

Hitler gibi, Stalin gibi bir tiran daha

tarihin çöp tenekesine atılmış olacak.

Kiev, 12 Şubat 2022