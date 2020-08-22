Umutları besleyecek en güzel seyahat belki de denizde olanı, yelkenleri doldurup enginlere açılmak...

Erken kalktım.
Şafak öylesine muhteşem söküyor ki...
Keşke şair olsaydım.
Yeri göğü kızıla boyayarak doğuyor yeni bir gün...
Mutlu oluyorum böylesine bir güzelliği yaşadığım için...
Sabahın körü...
iPhone'u açıyorum.
Birileri WhatsApp'a eskinin mizah dergilerinden
kapaklar göndermiş.
Dehşet içinde, şaşkınlıkla bakıyorum.
Mizah öldü mü?..
Bu soru işareti kafamda kıvrılıyor.
Öldüyse kim öldürdü?..
Nasıl öldü?..
Hayretle bakıyorum dergi kapaklarına...
1970'lerde de, 1980'lerde de demokrasi demokrasi diye,
özgürlük özgürlük diye
bağırıp dururduk, yazar çizerdik.
Ama o zamanlar böylesine karikatürler çizilebiliyor,
dergi kapaklarına konabiliyordu.
1980'li yıllar olmalı.
Özal Başbakan.
Ve Gırgır dergisinin kapağı...
1980'lerde Başbakan Turgut Özal...
1970'ler...
Milliyetçi Cephe hükümetleri dönemi...
Türkiye'de kan gövdeyi götürüyor.
AP lideri Demirel Başbakan...
MHP lideri Türkeş'le MSP lideri Erbakan
başbakan yardımcıları...
Demokrasi, hukuk, özgürlük sloganlarıyla inliyor sokaklar,
kan gövdeyi götürüyor.
Ama aynı zamanda mizah dergilerinin
kapaklarında Demirel soyunuyor.
2 Haziran 1976 tarihli Çarşaf'ın kapağında da
siyaset sahnesi kırkpınar olarak çizilmiş.
Başbakan ve yardımcılarıyla,
muhalefet liderleri Ecevit'le Feyzioğlu kapışmış...
Hayretle bakıyorum kapaklara...
Ne zamanlarmış...
Cevap verin lütfen:
Mizah öldü mü?..
Evet, mizah ancak demokrasi ve özgürlük
ortamında hayat bulur.
Ama şu da bir gerçek:
Mizahı yok edemezsiniz.
Ayrıca, bu memlekette mizahın kökleri derine gider.
Ne yapsanız, o damar yok olmaz.
Denizin üstünde çok güzel bir sabah...
Güneşle birlikte umut da doğuyor.
Ne güzel demiş Nâzım Hikmet:
İşte geldik gidiyoruz
hoşça kal kardeşim deniz
biraz çakılından aldık
biraz da masmavi tuzundan
sonsuzluğundan da biraz
ışığından da birazcık
birazcık da kederinden
bir şeyler anlattın bize
denizliğin kaderinden
biraz daha umutluyuz
biraz daha adam olduk
işte geldik gidiyoruz
hoşça kal kardeşim deniz
Umutları besleyecek en güzel seyahat
belki de denizde olanı,
yelkenleri doldurup enginlere açılmak...
Mavi Yolculuk Günlüğü'nü ileride
tekrar açmak umuduyla...