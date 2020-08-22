Umutları besleyecek en güzel seyahat belki de denizde olanı, yelkenleri doldurup enginlere açılmak...

Erken kalktım.

Şafak öylesine muhteşem söküyor ki...

Keşke şair olsaydım.

Yeri göğü kızıla boyayarak doğuyor yeni bir gün...

Mutlu oluyorum böylesine bir güzelliği yaşadığım için...

Sabahın körü...

iPhone'u açıyorum.

Birileri WhatsApp'a eskinin mizah dergilerinden

kapaklar göndermiş.

Dehşet içinde, şaşkınlıkla bakıyorum.

Mizah öldü mü?..

Bu soru işareti kafamda kıvrılıyor.

Öldüyse kim öldürdü?..

Nasıl öldü?..

Hayretle bakıyorum dergi kapaklarına...

1970'lerde de, 1980'lerde de demokrasi demokrasi diye,

özgürlük özgürlük diye

bağırıp dururduk, yazar çizerdik.

Ama o zamanlar böylesine karikatürler çizilebiliyor,

dergi kapaklarına konabiliyordu.

1980'li yıllar olmalı.

Özal Başbakan.

Ve Gırgır dergisinin kapağı...

1970'ler...

Milliyetçi Cephe hükümetleri dönemi...

Türkiye'de kan gövdeyi götürüyor.

AP lideri Demirel Başbakan...

MHP lideri Türkeş'le MSP lideri Erbakan

başbakan yardımcıları...

Demokrasi, hukuk, özgürlük sloganlarıyla inliyor sokaklar,

kan gövdeyi götürüyor.

Ama aynı zamanda mizah dergilerinin

kapaklarında Demirel soyunuyor.



2 Haziran 1976 tarihli Çarşaf'ın kapağında da

siyaset sahnesi kırkpınar olarak çizilmiş.



Başbakan ve yardımcılarıyla,

muhalefet liderleri Ecevit'le Feyzioğlu kapışmış...

Hayretle bakıyorum kapaklara...

Ne zamanlarmış...

Cevap verin lütfen:

Mizah öldü mü?..

Evet, mizah ancak demokrasi ve özgürlük

ortamında hayat bulur.

Ama şu da bir gerçek:

Mizahı yok edemezsiniz.

Ayrıca, bu memlekette mizahın kökleri derine gider.

Ne yapsanız, o damar yok olmaz.

Denizin üstünde çok güzel bir sabah...

Güneşle birlikte umut da doğuyor.

Ne güzel demiş Nâzım Hikmet:

İşte geldik gidiyoruz

hoşça kal kardeşim deniz

biraz çakılından aldık

biraz da masmavi tuzundan

sonsuzluğundan da biraz

ışığından da birazcık

birazcık da kederinden

bir şeyler anlattın bize

denizliğin kaderinden

biraz daha umutluyuz

biraz daha adam olduk

işte geldik gidiyoruz

hoşça kal kardeşim deniz



Umutları besleyecek en güzel seyahat

belki de denizde olanı,

yelkenleri doldurup enginlere açılmak...

Mavi Yolculuk Günlüğü'nü ileride

tekrar açmak umuduyla...