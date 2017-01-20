Trump'la birlikte bugün dünya çok daha tehlikeli!

Donald Trump'ın başkan seçildiği gün New York'tan yazdığım yazının giriş bölümü şöyleydi:



Televizyonda penisinin boyunu konuşan...

Kadın düşmanı...

Kadına bok gibi muamele edeceksin diyebilen..

Irkçı...

Yabancı düşmanı...

Hitler’in konuşmalarını yatağının başucu kitabı yapabilen...

Siyahlara tembel damgası vuran...

Meksikalıları ırz düşmanı ilan eden...

Göçmen düşmanı...

Müslümanları İslamcı terörist sayan...

Entelektüel deyince tüyleri diken diken olan...

Sınıf nefreti körükleyen...

Korumacılıktan yana...

Gümrük duvarlarının yükseltilmesini savunan...

Amerika’nın dünyadan elini ayağını çekip kendi evine kapanmasını isteyen...

Milliyetçilikle oynayan...

Demokrasinin dayandığı değerler sisteminin altını oyan...

Cahil...

İşte Amerika, adı Donald Trump olan böyle bir adamı, kendisine 45. Başkan seçmiş bulunuyor.

Akıl alır gibi değil.

Trump kâbusu gerçek oldu.

Yalnız Amerika için değil, bütün dünya için tam bir kâbus...

Milliyetçilik virüsü yalnız Avrupa'da değil, ABD'de de yükseliyor

Aradan iki buçuk ay geçti, bugün de farklı düşünmüyorum.

Trump bugün Başkanlık koltuğuna resmen oturuyor ya da Trump kâbusu Beyaz Saray'ın üstüne çöküyor.

ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte bugün artık dünya çok daha tehlikeli bir yer.

Barış ve istikrar açısından tehlikeli.

Demokrasi açısından tehlikeli.

Hukukun üstünlüğü açısından tehlikeli.

İnsan hakları açısından tehlikeli.

Özgürlükler açısından tehlikeli

Bir başka deyişle:

Başkan Trump'ın Beyaz Saray'daki varlığı, Batı'yı Batı yapan değerler açısından tehlikeli.

Başkan Trump'ın seçimi üzerine, eski Alman Dışişleri Bakanı Joschka Fischer yazısını şu başlığı koymuştu:



Elveda Batı!



Avrupa’da zaten çoktan beri yükselişe geçmiş olan popülist, milliyetçi, ırkçı akımlar, öyle gözüküyor ki, Washington'daki Trump kafası ile birlikte barış ve demokrasiyi daha beter tehdit eder hale gelecekler.

Britanya’da Brexit...

Almanya'da Alternatif Almanya Partisi...

Fransa’da Marie Le Pen’in Milli Cephesi...

Avusturya’daki, Polonya ve Macaristan’da, hatta Hollanda'da kabarmış olan otoriter, milliyetçi, popülist akımlar...

Bütün bunlar, hiç kuşkunuz olmasın, Trump'la birlikte güçlenecek. Ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında milliyetçiliğe karşı, savaşa karşı tarihin en büyük barış projesi olan Avrupa Birliği'nin mezarını kazacaklar.

Kazmaya başladılar bile...

Joschka Fischer, project-syndicate'deki son yazısında bir savaş virüsü olarak milliyetçiliğe işaret ediyordu:

Fransa Cumhurbaşkanı

Mitterrand 14 yıllık görev süresinin

sonunda, Avrupa Konseyi'ndeki veda

konuşmasında demişti ki:

Milliyetçilik savaş demektir!

Ve Mitterrand, Avrupa’nın

milliyetçilikten sakınmasını istemişti.

Bütün siyasal kariyeri milliyetçilik ve

savaşlarla geçmiş olan Mitterrand,

yirminci yüzyılın ilk yarısındaki iki

dünya savaşı, holokost ve

diktatörlükler aklında olduğu

içindir ki, milliyetçilikten uzak

durulmasını istiyordu.

Milliyetçiliğin Avrupa’da

demokrasinin, güvenliğin ve barışın

düşmanı olduğunun altını kalın

olarak çiziyordu.





​Akıl alır

gibi değil.

Trump kâbusu

gerçek oldu