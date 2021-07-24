Sine-i millet ya da Erdoğan'a karşı milletin "direnme gücü"ne sığınmak...

Erdoğan fena halde ürkmüş durumda.

Çünkü iktidar taşları

çoktan beri yerinden oynadı,

zemin altından hızla kayıyor.

Ayakta durmakta zorlanıyor.

Erdoğan'ın iktidarı kaybetme korkusuna

kapıldığı her halinden anlaşılıyor.

Muhalefete karşı ağzını bozdukça bozuyor.

Yeni yeni düşmanlar buluyor, yaratıyor.

Türkiye'yi içte ve dışta olmadık maceralara

itebilecek savaş tamtamları çalıyor.

Koltuğunu kaybedeceğini anladığı için

"seçim yasaları"yla da oynamaya hazırlanıyor.

Biat medyası artık kendine yetmediği için

sosyal medyayı da tümüyle susturmanın,

muhalefet odaklarını tamamen sindirmenin,

yok etmenin yollarında yürüyor.

Bir başka deyişle:

Erdoğan epeyce bir zamandır

çöküş içinde debelenen bir lider

görüntüsü çiziyor.

İnandırıcılığı gitgide sıfırlanıyor,

güvenilirliği tükeniyor.

Bu yüzden duvara çarpıyor,

nafile bir oyun oynuyor.

Arada bir celalleniyor, gündem değiştirdiğini,

yeni vizyon ortaya koyduğunu sanıyor

ama olmuyor, tutmuyor.

Boşa oynadığının farkında bile değil.

"Evet efendimciler"den oluşan

korodan da hiç kimse Erdoğan'a

bunun nafile bir oyun olduğunu söylemiyor,

söylemeye cesaret edemiyor.

Ama o iktidara tutunma gayretinde.

Her ne pahasına olursa olsun

iktidar koltuğunu bırakmak istemiyor.

Çünkü yaşanmış olan ne kadar

adaletsizlik, hukuksuzluk,

kanunsuzluk, yolsuzluk varsa,

bütün bunlar Erdoğan'ı

iktidara mahkum bir tek adam

çıkmazına sokmuş durumda...

İktidar iplerini elinde tutmak,

Erdoğan için neredeyse

bir ölüm kalım savaşı...

Bu nedenle karşısındaki muhalefeti

yok edilmesi gereken düşman

olarak görüyor.

Bugün Erdoğan'ın rejimi tek adam rejimi.

TBMM bugün göstermelik.

Meclis denetim gücünden yoksun.

Muhalefetin Meclis'te tek bir kanunda,

tek bir maddeyi dahi değiştirecek gücü yok.

Şimdi Erdoğan böyle bir Meclis'te

seçim kanunlarını kendi istediği gibi

demokrasiye aykırı biçimde değiştirebilirse

ne olacak?

Seçimin meşruiyeti gölgelenmeyecek mi?

Adil seçim, hür seçim güme gitmeyecek mi?

Soruyorum:

Buna karşı muhalefet direnmeyecek mi?

Kılıçdaroğlu'nun "Adalet Yürüyüşü"ndeki

gibi yollara düşmeyecek mi muhalefet,

meydanlara çıkmayacak mı?

Hatta "sine-i millet"e gitmeyecek mi?

Erdoğan'a meydanı boş mu bırakacak?

Son bir noktaya değinmekte yarar var.

Muhalefet ve sözcüleri Erdoğan'ı

hâlâ fazla ciddiye alıyor,

hatta hâlâ sayın diye hitap edebiliyor.

Buna karşılık Erdoğan muhalefet liderleriyle

sözcülerine anayasal konumlarına göre

hitap ediyor mu? Hayır, düpedüz hakaret ediyor,

ağza alınmayacak tanımlar kullanıyor

muhalefet için...

Partili cumhurbaşkanı olarak,

partizanlığını da saklamıyor Erdoğan...

Uzun lafın kısası:

Erdoğan artık gideceğini anladığı için

gayri meşru yollara başvurmaya yöneliyor.

"Saray düzeni"ni ne pahasına olursa olsun

sürdürmenin peşinde.

Bunun için her şeyi yakabilir.

Ciddiye alınacak bir yanı kalmamış durumda.

Erdoğan'ın Meclis'teki mutlak desteğine

gelince...

"Kapıkulları"dır, "Saray düzeni"nin

keyfi idaresini aklayan bir ortaktır.

Soruyorum muhalefete:

Erdoğan'ı ve Meclis'i

kendi başına bırakmak

ve sine-i millete çekilerek,

milletin direnme gücüne sığınmaktan

başka çare kalmadı mı yoksa?..

Muhalefet liderlerinin bu soruyu

ciddiye almalarının zamanı

çoktan gelmiş durumda...