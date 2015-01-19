Sevgili Hrant kardeşim, sen huzur içinde uyu ama...

Sevgili kardeşim Hrant;

Sekiz yıl geçti.

Ama hepimizin yanı başındasın.

Benim de yanımdasın.

Varlığını hep hissediyorum.

O kadar yoğundu ki duygularım, bir kaç yıl önce onları kitaba bile döktüm.

Senin acın ve acıların yazdırdı bana o kitabı:

1915: Ermeni Soykırımı.

Geçen ay Erivan’daydım.

Kitabın Doğu Ermenicesi çıktı.

Elbette seni çok andım.

Adın çok sık geçti konuşmalarımda, sohbetlerimde.

Erivan Devlet Üniversitesi’nde, genç bir öğrenci, bana yönelttiği sorusuna şöyle bir giriş yaptı: “Domuz derisinden post, eski düşmandan dost olmaz!”

Sevgili kardeşim;

Altını özellikle çizmek istiyorum.

Senden hep güzel söz edildi.

Erivan’da canımı sıkan bazı şeyler de yaşadım. Üzerinde fazla durmak istemiyorum.

Bu yüzden yazmadım da.

Yazmadım, çünkü Türklerle Ermenilerin birbirlerini daha iyi anlamalarına, biraz daha yakınlaşmalarına bir fayda sağlamaz diye düşündüm.

Canım da sıkılmadı değil.

Erivan Devlet Üniversitesi’nde, Doğu Dilleri Fakültesi’nde genç bir öğrenci, bana yönelttiği sorusuna şöyle bir giriş yaptı:

“Domuz derisinden post, eski düşmandan dost olmaz!”

Sevgili Hrant;

İçimi acıttı bu soru.

Seni anımsadım.

Türklerle Ermeniler birbirlerini anlamaları için özellikle diaspora ile temaslarında çektiğin acıları bir kez daha bir nebze olsun hissettim.

O sözün aklıma geldi.

“Ermenilerin tedavi olup iyileşmeleri, Türklerin büyüyüp olgunlaşmaları...”

Ne kadar da zor Ermenilerle Türkleri birbirinden ayıran zihniyet duvarlarını yıkmak...

Klişeleri aşmak...

Ezberleri bozmak...

Ve beylik lafların ötesine geçerek Ermenilerle Türkleri birbirlerine yakınlaşmalarını sağlamak ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerini normalleştirme rayına oturtmak ne kadar da güçmüş...

Ne kadar da zor Ermenilerle Türkleri birbirinden ayıran zihniyet duvarlarını yıkmak... Klişeleri aşmak... Ezberleri bozmak...

​Sevgili Hrant kardeşim;

Erivan’da bir sabah vakti o genç öğrencinin güzel Türkçesiyle bana yönelttiği soru içimi hakikaten fena halde burktu.

Hatta bir ara bu soruyu galiba kişiselleştirdim.

Kitabımın önsözündeki bazı satırları anımsadım.

Bu kitabı yazmak için

bilgisayarın başına

otururken,

benim hayatımda

galiba

geçmiş muhasebesi

olmadan olmuyor dedim

kendi kendime.

İçimde

tuhaf duygular,

soru işaretleri

uyandı.

Acaba

böyle bir kitabı yazmak

benim açımdan

‘oportünistlik’

ya da

‘kahramanlık taslamak’ sayılabilir miydi?

Kimileri hakkımda

böyle düşünebilir miydi?

Veyahut

her yıl belirli tarihlerde

hüzünlü yüz ifadeleriyle

Agos’un koridorlarında

boy göstermek,

19 Ocak’larda

Hrant Dink’i

anma törenlerine,

yürüyüşlerine katılmak...

Ermeniler

acaba

“Cemal Paşa’nın

torunu”yla

kendi acılarını paylaşmak istiyorlar mıydı,

isterler miydi?..

Sevgili Hrant kardeşim;

Keşke seninle bu soruyu konuşabilseydim, tartışabilseydim.

Neyse…

Lafı her zamanki gibi uzatıyorum galiba.

Ama kitabımın önsözündeki şu satırların da altını çizmek istiyorum.

Erivan’da

güneşin etrafı kızıla boyayarak

sisler içinde doğduğu

o sabah vaktini anımsadım.

Ermeni Soykırımı Anıtı’na

üç sap beyaz karanfil bırakırken

kendi başıma mırıldanmıştım:



“Sevgili Hrant,

beni buraya

senin acıların getirdi;

senin ve atalarının

o acılarını anlamaya,

yüreğimde hissetmeye

çalışıyor ve paylaşıyorum.

Rahat uyu kardeşim.”



2008’in Eylül ayındaki

o Erivan sabahını unutamıyorum.

Günün ilk aydınlığı içinde

Ararat’ın,

Ağrı Dağı’nın zarif doruğu

sislerin içinde bir beliriyor,

bir yitiyordu.

“Tarihin eli”

diye not almıştım o sabah, “Görmek isteyene doğru yolu gösterir.”

1919’da,

Britanya’nın sömürge ordusu,

Hindistan’da

halkın üstüne ateş̧ açarak

insanlığa karşı

suç işlemiş,

Amritsar Katliamını yapmıştı.

1997 yılında

Britanya Kraliçesi II. Elizabeth,

Hindistan halkından

özür dilerken,

“Amritsar’da yaşnanlar felaketti,

ama tarihi değiştirmek

olanaksız,” demişti.



Tarihi elbette değiştiremeyiz.

Ama

tarihle yüzleşmek elimizde.

Geçmişin acı gerçekleriyle yüzleşmeden, hesaplaşmadan

geleceğe nasıl ilerleyeceğiz ki?

Acılara sessiz kalınamaz! Geçmişin de bugünü

teslim almasına izin veremeyiz.

Ayrıca 1915 acısı

maziye değil,

bugüne ait bir mesele.

Tarihle, -ama bizimki gibi

‘icat edilmis tarih’le,

‘tahrif edilmiş

tarih’le değil- gerçek tarihle

barış yaparak

ve de tarihi

istismar illetinden kurtularak huzura erebilir,

barışı yakalayabiliriz.

Gerçek barış̧ve demokrasi

ne yazık ki

hep tarifsiz acıların içinden geçerek,

Hrant Dink

örneğinde olduğu gibi

ancak büyük bedeller

ödenerek gelebiliyor.

Anlaşılan o ki,

toplumların hayatında

bazı taşlar

bir bedel ödemeden

yerinden oynamıyor

ya da yerli yerine oturmuyor.

Rakel Dink: Yaşı kaç olursa olsun, bir zamanlar bebek olduğunu biliyorum. Bir bebekten katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz.”

Hrant kardeşim;

Sevgili eşin Rakel’in sekiz yıl önce Agos’un önündeki o çığlığı bugün hala kulağımda çınlar:

“Ah kardeşlerim;

Yaşı kaç olursa olsun, bir zamanlar bebek olduğunu biliyorum. Bir bebekten katil yaratan karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz.”

Sekiz yıl geçti Rakel’in bu çığlığından beri.

Karanlığı sorguladık ama aydınlatamadık.

Hepimiz, Hrant’ın arkadaşları, yakabildiğimiz kadar mum yaktık karanlığa karşı...

Ama her yer karanlık hâlâ…

Suikastın kökleri devletin kuytu dehlizlerinde yitip gitmiş gibi…

Affedersiniz Ermeni diyebilen devlet büyükleri başımızda…

Geçen yıl taziye mesajı yayınlayanlar, daha bir yıl geçmeden 16 Mart Çanakkale törenlerini 24 Nisan’ın 100. yılına taşıyabiliyorlar.

Kısacası:

Türk-Ermeni normalleşmesi 2015’de de, 100. yılda da ne yazık ki yakın gözükmüyor.

Ve 2015’e Charlie Hebdo katliamıyla adım atmış bulunuyoruz.

Sevgili Hrant Kardeşim;

Seni bugün yine anacağız.

Yürüyüş Taksim’de bir buçukta başlayacak.

Üçte de Agos’un önünde olacağız.

Sana iyimser birkaç satır yazmak isterdim.

Ama olmadı.

Türkiye’nin demokrasi ve özgürlükten gitgide uzaklaşan halleri ne yazık ki buna imkan vermedi.

Yeni yıla karamsar başladım.

Maalesef öyle.

Ama sen huzur içinde uyu.

Hrant’ın arkadaşları seni unutmuyor.

Bir yandan senin aziz hatıranı yaşatırken, öbür yandan suikastın peşini bırakmıyorlar.