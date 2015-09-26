T24 LogoT24 Logo

Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

26 Eylül 2015

Savaş ve barış: Milliyetçilik illetinden kurtulmadıkça rahat, huzur yok!

Hayatın gerçekleri varsa, bizim de hayallerimiz var, barış hayalleri...

Dubrovnik’te sokak aralarında, eski şehirde dolaşıyorum, savaş müzesine giriyorum.
Yirmi yıl öncesi, 1995’in ağustos ayı...
O savaş manzaraları, yaşadığım duygu fırtınaları gözümün önünden bir film şeridi gibi geçip gidiyor.
Mostar...
Saraybosna...
Bihaç...
Travnik...
Zenitza...
Zagrep...
Split...
Dubrovnik...
Hızla akıp gitmiş zamanın peşinden nafile bir sürüklenme hali belki de...

Dubrovnik’te savaş müzesindeki fotoğraflara bakarken 14 yaşındaki Zlata’nın çığlığını duyuyorum...

O sıcak yaz günlerinde rahmetli Ahmet Vardar, Cengiz Çandar, Bengüç Özerdem, Ahmet Utlu’dan oluşan ‘dev Sabah ekibi’ olarak gitmiştik savaşı yerinde izlemeye...
Müzedeki savaş fotoğraflarına bakarken bir çığlık duyuyorum.
Zlata’nın çığlığı bu.
Saraybosnalı 14 yaşındaki kızın sesi kulağımda çınlıyor.

Sırplar…
Hırvatlar…
Müslümanlar...
Hepsi insan, hepsi aynı..
Ben hiçbir zaman Sırp, Hırvat, Müslüman nedir diye düşünmedim.
İyiler arasında Sırplar, Müslümanlar, Hırvatlar da var, kötülerin arasında da...
Biz küçükler savaş çıkarmazdık.
Ama politika büyüklerin işi... Biz küçükler  acı çekiyoruz,  aç kalıyoruz.
Çiçeğe, güneşe artık sevinemiyoruz.
Çocukluğumuzu yaşayamıyoruz.
O yüzden ağlıyoruz.

10 Ağustos 1995, Bihaç’a ilk giren gazeteci ekibi. Soldan sağa: Bengüç Özerdem, Cengiz Çandar, Hasan Cemal, Ahmet Utlu ve Ahmet Vardar


Milliyetçilik illeti

Milliyetçilik illeti insanoğlunun baş belası bir virüs…  Karşı tarafı yok saymakla başka köklerden gelen halklar, dinler, farklılıklar yok olmuyor ki!

Avrupa’nın göbeğinde savaş rüzgârları esiyordu, savaş yaşanıyordu 1995’in Ağustos ayında…
Mostar’ı hiç unutamıyorum.
Hırvat topçusu o güzelim köprüyü yıkmıştı.
Hani yürekler acısı derler ya.
Mostar öyleydi.
İnsanı isyan ettiren barbarlık…
Vicdansızlık…
Nereye baksan, başını çevirsen, yıkıntılar, yangın yerleri
Müslüman Boşnaklar etnik temizliğin hedefi haline getirilmişti.
Milliyetçilik illetiydi bu.
İnsanoğlunun baş belası bir virüs…
Yirmi yıl önce bu topraklarda dolaşırken, milliyetçiliğin nasıl bir bela olduğunu gözlerimle görmüş, kulaklarımla duymuş, yüreğimle hissetmeye çalışmıştım.
Hep aynı şey…
Karşı tarafı yok saymakla tarih yok olmuyor ki!
Yok saymakla başka başka köklerden gelen halklar, uluslar yok olmuyor ki!
İnançlar, dinler, mezhepler yok olmuyor ki!
Farklılıklar yok olmuyor ki!
Herkesi kendine benzetemiyorsun ki!
İmkânsız bu.
Düşünüyorum yine.
İnsanoğlu, farklılıklardan korkmamayı acaba ne zaman öğrenecek?
Birbirini yok sayarak, birbirini tüketmeye çalışarak bir yere varılamayacağını, bununla sadece acı üstüne acı çekileceğini acaba ne zaman öğrenecek insanlık?
Mostar'da, Saraybosna’da yaşadığım dehşet -ve Zlata’nın çığlığı- bende bir kez daha bu düşünceleri çağrıştırmıştı.

Unutma!

“Hayatın gerçekleri varsa, bizim de hayallerimiz var.” Barış hayalleri… Bu hayallerimizi gerçekleştireceğiz, çünkü seni başkan yapmayacağız

Savaş ve barış…
İnsanların kendi elleriyle hayatı nasıl cehenneme çevirdiklerine nedense hep şaşarım.
Ama her şeye rağmen yine de iyimserim.
İnsanoğlu eninde sonunda en büyük benim demeden…
Biz ve onlar ayrımı yapmadan…
Yan yana, bir arada…
Ve farklılıkları tanıyarak…
Öteki, yabancı ve düşman kavramlarını da reddederek…
Barış içinde yaşamayı öğrenecek.
Mostar'ın yıkıntıları arasında dolaşırken, Bihaç’ta havan topuyla bir bacağını kaybeden gençle sohbet ederken (o havan mermisini bana hediye etmişti, çalışma odamda hala durur) Saraybosna’nın uğradığı kültürel temizliğe adım başı tanık olurken duygu fırtınalarına tutulmuştum.
Milliyetçiliğe, şovenliğe, fanatizme lanet okumuştum.
Mostar Köprüsü'ne giden yolda, bir tahta parçasının üstüne yazmışlardı:

Büyük taş meydanın köşesinde iki genç neşeyle çalıp söylüyordu. (Fotoğraf: Ayşe Cemal)

 

Dubrovnik'teki savaş müzesinden..."Unutma!"
Unutma ve ders çıkar savaşlardan…
Eski şehirdeki savaş müzesinden çıkarken kulağıma gitar sesleri geldi.
Büyük taş meydanın köşesinde iki genç neşeyle çalıp söylüyordu.
Aralarına girdim, Ayşe çekti fotoğrafı, barışın fotoğrafını…
Onlar artık kurtuldu yaşamak için acı çekmekten…
Peki ama biz ne zaman kurtulacağız?..
Barış, bizim yaşadığımız toprakların kapısını ne zaman çalacak?..
Suriye’ye, Irak’a, Kobanê’ye, Suruç’a, Cizre’ye, Silvan’a ne zaman gelecek barış ve huzur?..
Hayır, savaş değil bizim topraklarımızın alın yazısı da!
Ayrıca, Pablo Neruda’nın dediği gibi, hayatın gerçekleri varsa, bizim de hayallerimiz var.
Barış hayalleri…
Bu hayallerimizi gerçekleştireceğiz, çünkü seni başkan yapmayacağız.

 

 

 

 

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

hasan cemaldubrovniksavaşmüzemostarboşnak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

Yazarın Diğer Yazıları

Utanması, sıkılması olmayanların demokrasi korkusu...

Bir fotoğraf karesinin akla getirdiği 'demokrasi ittifakı'ndan korkanlar...

Savaşın ve kargaşanın içindeki kanlı bir coğrafyada kıvranan Türkiye...

Ve bu coğrafyada her an kontrolsüz bir füze, rezil bir suikast, korkunç bir çılgınlık ihtimal dahilinde...

Arda Turan yuvaya dönsün mü?

Arda’nın çocukken Ali Sami Yen’de, kale arkasında top toplayıcı olarak koştururken, bir maçta tesadüfen yakalanmış o fotoğraf karesini çok sevmiştim

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24