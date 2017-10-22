Reis öyle buyuruyor, ne kadar medeni bir memleketimiz varmış...

Duydunuz değil mi?

Medeni bir memlekette yaşıyormuşuz da haberimiz yokmuş!

İstanbul Bienali ile eş zamanlı olarak, Üsküdar Bağlarbaşı'ndaki Abdülmecid Efendi Köşkü'nde sergilenen eserlere bugün öğleden sonra bir grup tarafından "Laiklik bu mu?", "Bu memleket sizin yüzünüzden bu hale geldi" sloganları eşliğinde saldırı düzenlendi.

Duydunuz değil mi, medeni bir memlekette yaşıyormuşuz da haberimiz yokmuş!

Bir yazar, İhsan Eliaçık, Kayseri Kitap Fuarı'nda tekme sille saldırıya uğradı, polis çemberi altında fuardan çıkabildi.

Duydunuz değil mi, ne kadar da medeni bir memleket burası.

Osman Kavala, Türkiye'nin en önde gelen insan hakları savunucularından biri, Saray medyası ve Saray yazarlarının linç kampanyası sonunda gözaltına alındı.

Duydunuz değil mi, ne kadar da medeni bir memlekette yaşıyoruz.

Sevgili Elif Şafak, en iyi romancılarımızdan biri, biseksüel olduğunu açıkladığı için cehennem ateşine tutuldu, neredeyse linç edildi.

Duydunuz değil mi, ne kadar medeni bir ülkemiz var.

Sevgili Tuğrul Eryılmaz, "gazetecilik suç değildir" diyerek Özgür Gündem gazetesinde bir günlük dayanışma nöbeti yüzünden hapse mahkûm edildi.

Duydunuz değil mi, ne kadar medeni bir ülkede yaşıyoruz.

Gelecek salı günü BirGün’den Mahir Kanaat, Dicle Haber Ajansı’ndan Ömer Çelik ve Diken Haber Sitesi’nden Tunca Öğreten, 267 gündür volta attıkları Silivri mapusdamından çıkıp, tutuksuz yargılanan arkadaşları Derya Okatan, Metin Yoksu ve Eray Sargın ile birlikte ağır cezada yargılacaklar.

Duydunuz değil mi, ne kadar medeni bir memleketimiz var.

Çarşamba günü "Büyükada casusları"nın davası var. 11'i de insan hakları, adalet ve özgürlük savunucusu olan Yurttaşlık Derneği'nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acu, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran, eski MazlumDer'li aktivist Şeyhmus Özbekli, Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi, evlere şenlik zavallı bir iddianameyle yargıç karşısına çıkacaklar.

Duydunuz değil mi, ne kadar da medeni bir memleketimiz var.

Yargıydı, yürütmeydi, yasamaydı, medyaydı, neredeyse tümü biat kurumları haline getirilmiş durumda

31 Ekim'de Cumhuriyet davası görülecek. Hala hapiste olan Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık ve Emre İper'le tutuksuz sanıklar mahkeme karşısına çıkacaklar.

Duydunuz değil mi, ne kadar medeni bir memleketimiz var.

Devletin hoyratlığı gerçekten akıl alır gibi değil: Akademik görevlerine iade edilmeleri için 227 gündür açlık grevlerine devam eden Semih Özakça tahliye edildi, Nuriye Gülmen'nin tutukluğu ise devam ediyor.

Duydunuz değil mi, ne kadar medeni bir ülkede yaşıyoruz.

Selahattin Demirtaş hapiste.

Enis Berberoğlu hapiste.

Nazlı Ilıcak hapiste.

Şahin Alpay hapiste.

Ahmet Altan hapiste.

Mehmet Altan hapiste.

Ali Bulaç hapiste.

Ahmet Turan Alkan hapiste.

Murat Aksoy hapiste.

Mümtaz’er Türköne hapiste.

Mustafa Ünal hapiste.

Sedat Laçiner hapiste.

Duydunuz değil mi, ne kadar medeni bir memleketimiz var.

Türkiye bugün dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi haline getirildi.

Kürt siyasal hareketi tam bir 'siyasal kıyım'a uğratılmış durumda.

Türkiye'de bugün ifade özgürlüğü, akademik özgürlük çiğnendikçe çiğneniyor.

Türkiye'de bugün laiklik ölümcül darbeler yiyor.

Duydunuz değil mi, ne kadar da medeni bir memlekette yaşıyormuşuz.

Yargıydı, yürütmeydi, yasamaydı, medyaydı, neredeyse tümü biat kurumları haline getirilmiş durumda.

Duydunuz değil mi?

Reis öyle buyuruyor, ne kadar medeni bir memleketimiz varmış da, haberimiz yokmuş.

İyi pazarlar!