Putin'in emperyal saldırganlığı...

Aşağıdaki yazımı,

yazmak için gece yarısına kadar bekledim.

Sabah uyandığımda,

Putin Ukrayna'ya dört bir yandan saldırmıştı.

Ukrayna, bütün dünyanın gözleri önünde

Putin Rusyası tarafından işgal ediliyordu.

Daha önce yazdığım yazımı,

şimdilik değiştirmiyorum...

***

Ukrayna'yla ilgili yazımı şöyle noktalamıştım:

Putin elini

savaş düğmesinden

derhal çekmelidir.

Çekmedi.

Çekmediği gibi düğmeye kararlılıkla

basmaya devam ediyor.

Kırım'dan sonra Ukrayna'dan

bir parça daha kopardı:

Donbas.

Doğu Ukrayna'nın topraklarında

iki devlet ilan ettirdi, bunları tanıdı

ve işgal etti.

Putin'in Rusya'sı böylece uluslararası hukuku

bir kez daha çiğnedi, Ukrayna'nın toprak

bütünlüğünü, bağımsızlığını,

egemenliğini ayaklar altına aldı.

Başkan Biden'ın "Ukrayna işgali başladı"

diye nitelediği bu saldırganlık

Putin'in yanına kâr mı kalacak?

Hiç bedel ödemeyecek mi?

Bugün kulağının üstüne yatıp,

yarın bir parça Ukrayna toprağını daha

işgal ve ilhak için

uygun zamanı mı kollayacak?

Desen: Selçuk Demirel

Rusya, Kırım'ı 2014'te işgal ve ilhak etmişti.

Yine Donbas'ı da sekiz yıl önce

Ukrayna'dan koparmıştı.

Sekiz yıldır bu saldırganlık sineye çekildi.

ABD ve AB'den bol lafla birlikte

biraz da ekonomik yaptırım gelmiş

ama hepsi etkisiz kalmıştı.

Aradan sekiz yıl geçti.

Donbas'la birlikte salamdan

bir dilim daha kesti Putin...

Başkan Biden'ın deyişiyle

Ukrayna'ın işgali başlamış durumda...

Şimdi dünyanın gözü

ABD ile AB'nin üzerinde.

Yaptırımlar caydırıcı olabilecek mi?

Ya olamazsa?..

Ya Putin'in emperyal azgınlığı devam ederse?..

O zaman ne olacak?..

İkinci Dünya Savaşı öncesinde

Britanya'sıyla Fransa'sıyla Avrupa

1938'de barış barış diyerek

Hitler'in Çekoslovakya'yı yutmasına kapıyı açmıştı.

Britanya Başbakanı Chamberlain'le

özdeşleşmiş appeasement (yatıştırma) politikasıyla

Hitler'in iştahı daha beter açılmıştı.

Çekoslovakya, Avusturya, Polonya,

Baltık Cumhuriyetleri, Belçika, Hollanda

ve Fransa'yı birbiri ardından

kan ve ateşle yutmuş,

insanlık İkinci Dünya Savaşı

cehennemine yuvarlanmıştı.

Farkındayım, bugün bu kadarı olmaz diyorum.

Ama yine de soruyorum:

Rusya'ya dönük yaptırımlar caydırıcı olmazsa,

bir işe yaramazsa o zaman ne olacak?

Putin, yaptırımları takmazsa Batı ne yapacak?

Ukrayna'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü,

egemenliği, ulusal güvenliği,

özgürlüğü nasıl korunacak?

ABD ve AB'nin yaptırım politikaları

günümüze özgü bir appeasement-yatıştırma örneği

olarak mı tarihe geçecek?

Namlunun ucunu göstermeden

sadece ekonomik yaptırımlarla

Putin durdurulabilir mi?..

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg,

"Topyekûn bir savaş riski var" diyor.

Bugün bir savaşı düşünmek bile istemiyorum.

Putin'in saldırganlığı daha bugünden

dünyamızın önünde çok kötü zamanların,

ana baba günlerinin kapısını aralıyor.

Dünya kendini büyük bir ekonomik krizin

içinde bulabilir. Borsaların hızla düştüğü,

enerji piyasalarının altüst olduğu,

ham petrol ve gaz fiyatlarının yükselişe geçtiği,

enflasyonun başını kaldırmaya başladığı

istikrarsız bir döneme

doğru yol almaya başladık bile...

Tekrar soruyorum:

Putin bir bedel ödemeyecek mi,

ona bir bedel ödetilmeyecek mi?

Ukrayna kendi kaderiyle

baş başa bırakılmayacaksa,

Putin'in saldırgan, yayılmacı Rus milliyetçiliğine,

emperyal hayallerine geçit verilmeyecek

ve ona bir bedel ödetilecekse, bu nasıl olacak?

Hem savaş önlenecek,

hem barış sağlanacak,

ve hem de Ukrayna'nın ve Rusya'nın

tüm komşularının toprak bütünlüğü

ve egemenliği nasıl korunacak?

Yanıtı, ezber yanıtların dışında,

hiç kolay olmayan sorular bunlar…