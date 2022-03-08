Putin emperyalizmi'ne karşı savaş... Putin'i yenmeden barış hayaldir!

Bir yandan okuyorum, bir yandan notlar alıyorum.
Ukraynalı bir yazar diyor ki:
Kalemi bırakıp
silahı elime alıyorum.
İçim acıyor.
Putin Ukrayna'yı yutarsa,
Kiev'de kukla bir hükümet kurarsa,
sonraki hedefleri ne olur?
Sıra Gürcistan'a, Moldova'ya
Baltık Cumhuriyetleri'ne gelir.
İki hedefi daha var Putin'in:
1. NATO'yu eski Doğu Bloku
ülkelerinden atmak...
2. ABD'nin Avrupa'yla ilişkisini koparmak...
Tam bir emperyal saldırganlık
yaşamakta olan Putin
böylesine hedefleri vurabilir mi?..
Uzak ihtimal.
Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla Batı ittifakı
bu kadar aymazlık, eski deyişle gaflet içine
yuvarlanamaz.
Putin savaşı Batı ittifakını, NATO'yu toparladı.
İğrenç saldırı, Batı için
bir hayat öpücüğü oldu.
Bir başka deyişle:
Demokrasiler kendi değerlerini, özgürlüğü,
hukukun üstünlüğünü, insan haklarını
korumak için "Putin emperyalizmi"ne karşı
mücadelenin bundan böyle
kaçınılmaz olduğunun bilincine
gün geçtikçe daha çok varıyorlar.
NATO askeri bakımdan kendini
güçlendirmeye yöneliyor.
İsveç ve Finlandiya NATOya katılmak için
zemin yokluyor.
Emekli bir İngiliz general yazısını
şöyle noktalamış:
Barış istiyorsan
savaşa hazır ol!
Nereye göz atsam savaşın acıları...
Bombardıman altında kaçışan siviller...
Ağlayan insanlar...
Savaş mültecileri... (Sayıları 1.5 milyona ulaştı)
Bombalanan evler, hastaneler, okullar...
Her şey daha kötü olacak yorumları yaygınlaşıyor.
Bunların hepsi savaş suçu...
Hesabı sorulması gereken
insanlığa karşı suçlar...
Bu suçlar Putincilerin yanına
kâr kalmayacak ama...
Putin işgaline karşı Ukrayna'da
"yeraltı direnişi"nin örgütlenmesi,
güçlendirilmesi güncel tartışmaların konusu...
Putin büyük bir hesap hatası yapmış durumda.
Rus askeri kayıpları büyüyor.
Savaşın ve yaptırımların ekonomik maliyeti
gitgide tırmanıyor Rusya'da.Enflasyon şahlanıyor.
Rus ekonomisi felakete doğru yol alıyor.
Rusya'daki savaş karşıtı protestolar
zamanla daha da şiddetlenecek.
Evlatlarını kaydeden anaların sayısı arttıkça,
savaş karşıtı eylemler, protestolar
çığ gibi büyüyecek.
Neden savaşıyoruz çığlıkları
Rus kamuoyunu kaplayacak.
Putin kazanamayacağı
bir savaşa attı Rusya'yı...
Savaş karşıtı hissiyatın sonunda
dalga dalga Kremlin Sarayı'nı
vurması da şaşırtıcı olmaz.
The Economist dergisi
son sayısındaki başyazısında,
"Putin'e karşı saray darbesi"
notunu düşmüş...
Evet, Putin'in bu "kumar"ı
kazanması diye bir ihtimal yok.