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Hasan Cemal

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08 Mart 2022

Putin emperyalizmi'ne karşı savaş... Putin'i yenmeden barış hayaldir!

Kremlin'de Putin'e karşı saray darbesi mi?...

Bir yandan okuyorum, bir yandan notlar alıyorum.
Ukraynalı bir yazar diyor ki:

Kalemi bırakıp
silahı elime alıyorum.

İçim acıyor.
Putin Ukrayna'yı yutarsa, 
Kiev'de kukla bir hükümet kurarsa,
sonraki hedefleri ne olur?
Sıra Gürcistan'a, Moldova'ya
Baltık Cumhuriyetleri'ne gelir.
İki hedefi daha var Putin'in:

1. NATO'yu eski Doğu Bloku 
ülkelerinden atmak...
2. ABD'nin Avrupa'yla ilişkisini koparmak...

Tam bir emperyal saldırganlık 
yaşamakta olan Putin 
böylesine hedefleri vurabilir mi?..
Uzak ihtimal.
Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla Batı ittifakı
bu kadar aymazlık, eski deyişle gaflet içine
yuvarlanamaz.
Putin savaşı Batı ittifakını, NATO'yu toparladı.
İğrenç saldırı, Batı için 
bir hayat öpücüğü oldu.
Bir başka deyişle:
Demokrasiler kendi değerlerini, özgürlüğü,
hukukun üstünlüğünü, insan haklarını
korumak için "Putin emperyalizmi"ne karşı
mücadelenin bundan böyle 
kaçınılmaz olduğunun bilincine 
gün geçtikçe daha çok varıyorlar.
NATO askeri bakımdan kendini 
güçlendirmeye yöneliyor.
İsveç ve Finlandiya NATOya katılmak için
zemin yokluyor.
Emekli bir İngiliz general yazısını
şöyle noktalamış:

Barış istiyorsan
savaşa hazır ol!

Nereye göz atsam savaşın acıları...
Bombardıman altında kaçışan siviller...
Ağlayan insanlar...
Savaş mültecileri... (Sayıları 1.5 milyona ulaştı)
Bombalanan evler, hastaneler, okullar...
Her şey daha kötü olacak yorumları yaygınlaşıyor.
Bunların hepsi savaş suçu...
Hesabı sorulması gereken 
insanlığa karşı suçlar...
Bu suçlar Putincilerin yanına 
kâr kalmayacak ama...
Putin işgaline karşı Ukrayna'da
"yeraltı direnişi"nin örgütlenmesi,
güçlendirilmesi güncel tartışmaların konusu...
Putin büyük bir hesap hatası yapmış durumda.
Rus askeri kayıpları büyüyor.
Savaşın ve yaptırımların ekonomik maliyeti
gitgide tırmanıyor Rusya'da.Enflasyon şahlanıyor.
Rus ekonomisi felakete doğru yol alıyor.
Rusya'daki savaş karşıtı protestolar 
zamanla daha da şiddetlenecek.
Evlatlarını kaydeden anaların sayısı arttıkça,
savaş karşıtı eylemler, protestolar 
çığ gibi büyüyecek.
Neden savaşıyoruz çığlıkları 
Rus kamuoyunu kaplayacak.

Putin kazanamayacağı 
bir savaşa attı Rusya'yı...

Savaş karşıtı hissiyatın sonunda 
dalga dalga Kremlin Sarayı'nı 
vurması da şaşırtıcı olmaz.
The Economist dergisi 
son sayısındaki başyazısında,
"Putin'e karşı saray darbesi" 
notunu düşmüş...
Evet, Putin'in bu "kumar 
kazanması diye bir ihtimal yok.

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