Putin emperyalizmi'ne karşı savaş... Putin'i yenmeden barış hayaldir!

Bir yandan okuyorum, bir yandan notlar alıyorum.

Ukraynalı bir yazar diyor ki:

Kalemi bırakıp

silahı elime alıyorum.

İçim acıyor.

Putin Ukrayna'yı yutarsa,

Kiev'de kukla bir hükümet kurarsa,

sonraki hedefleri ne olur?

Sıra Gürcistan'a, Moldova'ya

Baltık Cumhuriyetleri'ne gelir.

İki hedefi daha var Putin'in:

1. NATO'yu eski Doğu Bloku

ülkelerinden atmak...

2. ABD'nin Avrupa'yla ilişkisini koparmak...

Tam bir emperyal saldırganlık

yaşamakta olan Putin

böylesine hedefleri vurabilir mi?..

Uzak ihtimal.

Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla Batı ittifakı

bu kadar aymazlık, eski deyişle gaflet içine

yuvarlanamaz.

Putin savaşı Batı ittifakını, NATO'yu toparladı.

İğrenç saldırı, Batı için

bir hayat öpücüğü oldu.

Bir başka deyişle:

Demokrasiler kendi değerlerini, özgürlüğü,

hukukun üstünlüğünü, insan haklarını

korumak için "Putin emperyalizmi"ne karşı

mücadelenin bundan böyle

kaçınılmaz olduğunun bilincine

gün geçtikçe daha çok varıyorlar.

NATO askeri bakımdan kendini

güçlendirmeye yöneliyor.

İsveç ve Finlandiya NATOya katılmak için

zemin yokluyor.

Emekli bir İngiliz general yazısını

şöyle noktalamış:

Barış istiyorsan

savaşa hazır ol!

Nereye göz atsam savaşın acıları...

Bombardıman altında kaçışan siviller...

Ağlayan insanlar...

Savaş mültecileri... (Sayıları 1.5 milyona ulaştı)

Bombalanan evler, hastaneler, okullar...

Her şey daha kötü olacak yorumları yaygınlaşıyor.

Bunların hepsi savaş suçu...

Hesabı sorulması gereken

insanlığa karşı suçlar...

Bu suçlar Putincilerin yanına

kâr kalmayacak ama...

Putin işgaline karşı Ukrayna'da

"yeraltı direnişi"nin örgütlenmesi,

güçlendirilmesi güncel tartışmaların konusu...

Putin büyük bir hesap hatası yapmış durumda.

Rus askeri kayıpları büyüyor.

Savaşın ve yaptırımların ekonomik maliyeti

gitgide tırmanıyor Rusya'da.Enflasyon şahlanıyor.

Rus ekonomisi felakete doğru yol alıyor.

Rusya'daki savaş karşıtı protestolar

zamanla daha da şiddetlenecek.

Evlatlarını kaydeden anaların sayısı arttıkça,

savaş karşıtı eylemler, protestolar

çığ gibi büyüyecek.

Neden savaşıyoruz çığlıkları

Rus kamuoyunu kaplayacak.

Putin kazanamayacağı

bir savaşa attı Rusya'yı...

Savaş karşıtı hissiyatın sonunda

dalga dalga Kremlin Sarayı'nı

vurması da şaşırtıcı olmaz.

The Economist dergisi

son sayısındaki başyazısında,

"Putin'e karşı saray darbesi"

notunu düşmüş...

Evet, Putin'in bu "kumar"ı

kazanması diye bir ihtimal yok.