Özgürlük ve demokrasi sevdamızdan vazgeçmeyiz!

Diyarbakır, 28 Kasım 2015.

Baro Başkanı Tahir Elçi'nin toprağa verildiği o

acılı günde HDP Urfa Milletvekili Osman

Baydemir'le yan yana yürüyoruz.

Daha çok o konuşuyor, ben dinliyorum.

Yıllar yılı yaptığı Diyarbakır Büyükşehir

Başkanlığı'ndan dolayı ben ona hep

Başkan diye hitap ederim.

1990'ların zor yıllarından tanışırız.

Hem içimi acıtan, hem beni tedirgin eden bir

cümle çıkıyor ağzından:

Bir arada yaşamak her geçen gün

güçleşiyor.

Göz göze geliyoruz, devam ediyor:

Hazin ama gerçek... Kürtlerle

Türkler gün geçtikçe kopuyor, yaşanan

acılar onları birbirinden kopartıyor.

Realite bu...

İçim acıyor.

Ertesi gün T24'e Diyarbakır'dan yazdığım

29 Kasım 2015 tarihli yazım şöyle başlıyordu:

En sonda söylenecek olanı en başta

söylemek istiyorum.

Farkında bile değilsiniz.

Bu topraklara yaşattığınız acılarla

bu memleketi her geçen gün bölüyorsunuz.

Evet, farkında bile değilsiniz.

Üstelik yıllardan beri değilsiniz.

'Bölücü terör'le mücadele derken,

öylesine düşman cepheler

yaratıyorsunuz ki, düşmanlığı

öylesine derinleştiriyorsunuz ki,

asıl bölücülüğü siz yapmış oluyorsunuz.

Tahir Elçi'nin cenaze töreninde

saatler boyu yaşadığım duygu

fırtınasını hiç unutmayacağım.

Tahir Elçi'nin kızı Nazenin'in o

keder dolu çığlığı kulağımda

hep çınlayacak:

"Baba... Baba... Gitme lütfen baba, bizi bırakma!"

Yaşamak için acı çekmek...

Demek ki öyle.

Bu topraklarda yaşamak için ille de

acı çekmek, oluk gibi kan ve gözyaşı

akıtmak gerekiyor.

Demek ki, başka türlü yaşamak

mümkün değil bu topraklarda.

Demek ki, trajediye bir türlü

doymak bilmiyor bu topraklar.

Demek ki, alın yazısı böyle yazılmış

bu topraklarda yaşayan insanların.

Eğer öyleyse ne hazin.

Ama ben öyle olduğunu sanmıyorum.

Kan ve gözyaşı kader değil.

Bu kanlı kısır döngü, gün gelecek

bu topraklarda da kırılacak.

Beş yıl önceki satırlarım böyleydi.

Bugün de farklı düşünmüyorum.

Ama sevgili Başkan'ın, Osman Baydemir'in beş

yıl önce içimi acıtan o sözlerini de unutmuş

değilim, aklımın ve kalbimin bir yerinde duruyorlar:

Kürtlerle Türkler gün geçtikçe

kopuyor!

Çok iyi farkındayım.

Acı ve gözyaşı bitmek tükenmek bilmiyor bu

coğrafyada, tersine, derinleştikçe derinleşiyor.

Osman Baydemir de bu acıları, anlaşılan o ki,

sürgünde çok daha fazla hissediyor. Londra'da

geçen gün yaptığı açıklamada (Telgraf Aktüel)

özetle diyor ki:

Türkiye'deki bu rejimin artık

demokratik değerlerle değişmeyeceği,

değişmek istemediği bir değil, onlarca

kez test edilmiştir. Değişip dönüşecek

bir rejim yok karşımızda... Bu rejimin

demokratikleşeceği yok. Bu devletin

demokratik bir cumhuriyete

dönüşeceği yok.

Osman Baydemir'in kapıldığı bu derin

umutsuzluk içimde büyük bir hüzün dalgası

kabartıyor.

Ona sesleniyorum:

Sevgili Başkan;

Bu kadar umutsuzluğa kapılma.

Kürtler yalnız değildir.

Kürtler ve Türkler birbirlerinden

kopmayacak!

Siyaset bunun için var.

Barış ve demokrasi için siyaset

yapmaya devam edeceğiz.

Diyarbakır'dan, yan yana saatler boyu

yürüdüğümüz, dertleştiğimiz Tahir Elçi'nin

cenaze töreninden yazdığım satırlarıma

bakıyorum.

Osman Baydemir'le birlikte taziye evine de uğramışız.

Selahattin Demirtaş'ın konuşmasından notlar almışım:

Özgürlük olacak, demokrasi olacak,

eşitlik olacak.

Gerçek barış ancak o zaman

kapımızı çalacak.

Kini büyütmeyelim, düşmanlığı

büyütmeyelim.

Savaş, silah, çatışma insanlığın

doğasına aykırıdır.

Özgürlük ve demokrasi sevdamızdan

vazgeçmeyiz.

Barış çığlığımızı yükseltmeliyiz.

Osman Baydemir,

Sevgili kardeşim;

Sen de kendi hayatından çok iyi biliyorsun:

Yaşamak direnmektir!

Ya da senin anadilinle:

Berxwedan jiyane!