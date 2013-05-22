Dağlardaki Mahir'ler ve Ulaş'lar hangi etkiyi yansıtıyor?

Peşmergeye gazeteci olduğunu söyleme

Dağ yolculuğum 12 Mayıs Pazar günü Erbil’den başladı. Beni otelden alan beyaz jipin sürücüsü Şırnak’tandı, ismi Star’dı. “Dört beş saatlik yolumuz var. Sonra onlar alacak seni” dedi ve uyardı: “Kontrol noktalarında peşmergeye sakın gazeteci olduğunu söyleme... Kürtçe bilmediğini söyle...”

Artık kavga dağda değil, masada olsun

Adı Robian olan lokantanın önünde duruyoruz. Genç garson; “Hasan Abi, beni tanıdın mı? Yüksekova’da kaldığın otelin resepsiyonunda çalışıyordum” diyor. Hatırladım tabii. Yüksekova’da adı Oslo olan bir otel!.. Diyor ki: “Süreç iyi gidiyor galiba. Artık kavga dağda değil, masada olsun. Silah devri bitti.”

Her taraf sondaj kulesi

Nereye baksam sondaj kulesi. Kürdistan Yönetimi’nin elini güçlendiren, bölgeyi karmaşıklaştıran, Ankara’yla Erbil’i yakınlaştıran, Kürtlerin geleceğinde önem taşıyan petrol kuyuları... Star, “Son kontrol noktasını da geçtik mi, dağlar bizimdir” diyor, “Sonrasını bilmiyorum, seni alacaklar...”

Öcalan kaynaklı 'devrimci gençlik' sempatisi

Beyaz bir kamyonetten iki gerilla iniyor. Birinin adı Umut, diğerinin Ulaş. “Ulaş Bardakçı” diyorum, gülüyor. Kandil’de tanıdığım Mahir Çayan geliyor aklıma. 12 Mart askeri döneminde hayatını kaybetmiş “devrimci gençlere” PKK saflarında duyulan sempatide, sanıyorum, Öcalan’ın payı büyük...