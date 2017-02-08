Eyy üniversite, aklının tutsak alınmasına izin verme!

Üniversitelerden 330 akademisyen daha atıldı; 115'i "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza koyanlar, Barış Akademisyenleri...

Saray iktidarı 15 Temmuz'dan beri üniversitelerdeki temizlik harekâtını derinleştiriyor..

Barış diyeni atıyor.

Kendisi gibi düşünmeyeni atıyor.

Özgürlük isteyeni atıyor.

Farklı sesten nefret ediyor.

Muhalif düşünceden nefret ediyor.

'Eleştirel düşünce'den nefret ediyor.

'Özgür akıl'dan nefret ediyor.

Sadece medrese kafası görmek istiyor.

Bunun için akılları tutsak almak istiyor.

Bunun için özgürlüğü kazıyor üniversiteden.

Bunun için üniversite fikrini yerle bir ediyor.

Bir başka deyişle:

Saray iktidarı, her türlü fikrin kuşlar gibi özgürce uçuştuğu üniversite değil, tam tersine her şeyin tek tip olduğu kışla düzeni istiyor.

İsyan ediyorum buna.

Protesto ediyorum akademiyaya dönük bu baskıyı...

Ve soruyorum:

Akademisyenler, kendi özgürlüklerine sahip çıkmayacaklar mı?

Akademisyenler, üniversite fikrini yerle bir eden uygulamalara karşı seslerini yükseltmeyecekler mi?

Akademisyenler, üniversiteden atılan arkadaşlarına, onların ifade özgürlüğüne sahip çıkmayacaklar mı?

Akademisyenler, üniversitelerin korku mekânları haline getirilmesine sessiz mi kalacaklar?

Saray iktidarı, özgürlükleri yerle bir ederken hepinizi tehdit ediyor.

Saray iktidarı, her türlü fikrin kuşlar gibi özgürce uçuştuğu üniversite değil, tam tersine her şeyin tek tip olduğu kışla düzeni istiyor



Akademisyenler, üniversite fikrini yerle bir eden uygulamalara karşı seslerini yükseltmeyecekler mi?

Aşağıda bir açık mektup var, üniversitenin ne olup ne olmadığını anlatan... Bu açık mektubu yıllar içinde üçüncü kez köşeme alıyorum.

Bu açık mektup, Amerika'nın en önde gelen üniversitelerinden Columbia’nın Rektörü Prof. Dr. Jonathan R. Cole tarafından kamuoyuna yazıldı.

Rektör, İsrail’e karşı bir siyasal eyleminden dolayı Prof. Edward Said’in üniversiteden atılması için Amerika'da kampanya başlatan Yahudi Lobisi dahil bazı çevrelere karşı akademik özgürlüğü savunuyor açık mektubunda.

Columbia Üniversitesi’nde

akademik özgürlüğün anlamı nedir?

Üniversite yönetmeliğinin 70. maddesi şöyle der:

“Akademik özgürlükten kasıt,

bütün öğretim görevlilerinin,

sınıflarında konularını tartışırken

özgür olmalarıdır. Bu özgürlük,

araştırma ve bu araştırmaların

sonuçlarını yayımlama

özgürlüğünü de içerir. Öğretim

görevlileri fikirlerini ifade

etmelerinden veya özel ya da

kamusal alanda kurdukları

ilişkilerden dolayı üniversite

tarafından cezalandırılmaz.”

Columbia Üniversitesi’nde bir

düşünce yasası olduğuna

inanmadığımız gibi, düşünce

polisi gibi davranmayı da

reddederiz.

Üniversite, bir görevlisinin

fikirlerini açıklamasına veya

davranışlarına karşı, bunlar

yargının alanına girse bile

müdahale etmeyebilir.

Bir üniversite için, bireyin

siyasi olarak egemen bir

ideolojinin titretici, felç edici

etkisinden korkmaksızın,

görüşünü ifade etmekte

kendisini özgür hissetmesinin

güvencede olmasından daha

önemli bir şey yoktur.

John Stuart Mill, ‘Özgürlük

Üzerine’ adlı eşsiz makalesinde,

bize hoş gelmeyen fikirlerin ifade

edilebilmesini desteklememizin

özgürlük kavramı açısından niye

çok önemli olduğunu açıkça

ortaya koyar ki; o fikirler bizim

fikrimize aykırı olabilir veya

fikrimizi tehdit eder görünebilir:

“Eğer tüm insanlığın, farklı

düşünen tek bir kişiyi

susturmasını haklı

buluyorsanız, gün gelip o tek

kişinin iktidarı ele

geçirdiğinde tüm insanlığı

susturmasına karşı çıkmaya da

hakkınız olmaz.”

Bazı fikirler bize çirkin gelebilir.

‘Doğruluk’ anlayışımıza aykırı

düşebilir.

Yargılarımıza veya kabullerimize

meydan okuyabilir.

Ama ne olursa olsun akademik

düzenimizin temel yapısını tehdit

etmedikçe güvence altında

olmaları gerekir.

Üniversite yöneticisi olarak

otoritemi, öğretim üyelerinin

fikirlerini idarenin bakış açısına

uydurmak için asla kullanmam.

Akademik özgürlük temel

esastır.

Bu nedenle, Profesör Edward

Said'in çevresinde süre giden son tartışma da bizi rahatsız etmemelidir.

Yeter ki bu tartışma, özgür fikir

alışverişine zincir vurmasın veya

Said'e yaptırım uygulama

çanlarını çalar hale gelmesin!

Hepimizi ve akademik özgürlüğü

tehdit eden, Said’in ifade

özgürlüğünü ya da eleştirilerini

sınırlama düşüncesinin ta kendisidir.

Öğretim üyelerimizin görüşlerine

yönelik bu tür kısıtlamaların, bu

üniversitenin saygın bir özelliği

açısından uzun süreli olumsuz

etkileri olabilir.

Bu özellik, çoğunluğun kabul

edilemez görebileceği fikirlere

karşı hoşgörü göstermektir.

Columbia Üniversitesi olarak

biz, McCarthy döneminde bile,

diğer kurumların yaptığı gibi,

farklı siyasi görüşleri bulunan

profesörlerimize kısıtlama

uygulamak veya onları işten

uzaklaştırmak yolundaki

baskılara ve telkinlere boyun

eğmedik.

Bugün de ifade özgürlüğünü

güvence altına alan

tutumumuzdan geri adım

atmayız.

Edward Said, bir Columbia

Üniversitesi profesörüdür.

Bu bizim en yüksek akademik

derecemizdir ve kendisi bu

mevkiye sadece bilimsel ve eğitsel

katkıları nedeniyle gelmiştir.

Onun politik görüşlerine atıfla,

Columbia'daki sıfatının uygun

olup olmadığını, çalışmalarının

değerini sorgulamak, Said'i

üniversitemizin önde gelen

akademisyenlerinden biri olarak

görmemize dair bakış açısını

yitirmekten başka bir anlama

gelmez.

Eğer Said'in özgürce yazma ve

konuşmasını güvence altında

tutmayı reddedeceksek, bir

sonraki bastırılanın kim

olacağını da, kimin fikirlerini

çekinmeden ifade edeceğini

belirleyen engizisyon üyesinin

kim olacağını da şimdiden

düşünmeye başlamamız

yerinde olmaz mı?

Özgürlüğün güvencesi

Columbia’da öğretim üyeleri ile

öğrenciler için farklı farklı

belirlenmiş davranış kuralları

vardır.

Ne var ki, ifade özgürlüğünü

içeren akademik özgürlük söz

konusu olduğunda, bir öğrenciye

sunulanla Said’e sunulan

güvenceler açısından bir fark

yoktur.

Nasıl Said meselesinde ifade ve

eylem özgürlüğünü

savunuyorsam, öğrencilerin

haklarını da aynı şekilde

savunurum.

Ve Said hakkında üniversitenin

uygulayacağı herhangi bir

yaptırım olduğuna inanmadığımı

da ifade etmek isterim.

Öğrenciler ve öğretim görevlileri,

benim de pek doğru

bulmayabileceğim şeyler

yapabilirler.

Ancak bir üniversite yöneticisi

olarak kendi otoritemi, onların

fikirlerini üniversite idaresinin

bakış açısına uydurmak için asla

kullanmam.

Prof. Dr. Jonathan R. Cole,

Columbia Üniversitesi Rektörü.

Son söz:

Eyy üniversite;

Aklının tutsak alınmasına izin verme, üniversite 'özgür akıl'ların mekânıdır çünkü...