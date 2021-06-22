Eyy gençler, bir zamanlar ben de gençtim; Mülkiye mezunu olarak Almanya'ya giderken, Sirkeci'de tren istasyonunda: "Bir daha bu memlekete ayak basmam!"

Haftalık gazete Oksijen'de gençlerle yapılmış

bir röportajı okuyorum, başlık çarpıcı:

Bu ülkede

gelecekten

korkuyoruz!

Çoğu kapağı bir an önce

yurt dışına atmak istiyor.

Söylediklerini okudukça,

içimde bir hüzün dalgası kımıldıyor.

Lübnanlı yazar Amin Maalouf'un

o sözlerini hatırlıyorum yine:

Ama beklediğim yarınlar

dünde kaldı. Hayır kızım,

bir daha hiç gelmediler.

Yıllar sonra kızına kavuşan bir baba,

hayatta uğradığı hayal kırıklıklarını

böyle özetler.

Her seferinde içimi acıtan bu iki cümleyi

kim bilir kaç defa okudum.





Doğu'nun Limanları adını taşıyan

ve Osmanlı İstanbul'undan başlayıp

Paris ve Beyrut'ta devam eden,

Türklerin, Ermenilerin, Yahudilerin,

Arapların, Hıristiyan ve Müslüman

Lübnanlıların rengârenk yelpazeler çizdikleri

romanının sonuna doğru,

hayatta umduğunu bulamamış bir baba,

kızına itiraf eder:

Beklediğim yarınlar

dünde kaldı,

hiç gelmediler!

İçimde duygu fırtınası estirmişti bu cümle.

Bilinmez bir geleceğin arayışı içinde

insanların bazen kendilerini nasıl

tükettikleri kafama takılmıştı ilk okuduğumda.

Ve düşünmüştüm:

Kendimizi hayat boyu

hep hayallerde

gezinerek mi avutacağız?

Gençlerin sesine kulak veriyorum.

Ayça Meriç Çelik

23 yaşında, Hacettepe Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği mezunu.

Ağustos 2021'de Londra'da

yazılım mühendisi olarak işe başlayacağım.

Yurt dışına gitmedeki asıl sebebim

toplumdaki huzursuzluk ve ülkede

bir öngörülemezliğin hakim olması...

Gülin Özcan.

23 yaşında, Boğaziçi Üniversitesi

Sosyoloji Bölümü

Daha iyi bir eğitim almak için

yurt dışına gitmek, orada yaşamak

istiyorum. Bu zaten kendimi bildim

bileli aklımda olan bir şeydi,

fakat üniversitemize rektör atanması

olayından sonra yaşananlar

bu kararımın tuzu biberi oldu.

Sene sonu itibarıyla Cenevre'de

yüksek lisansıma başlayacağım.

Berfin Şimşek.

26 yaşında, Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik

Mühendisliği ve Matematik mezunu

Mezun olduktan sonra akademik

kariyerimi devam ettirmek üzere Lozan'a geldim.

Şu anda École Polytechnique'te

doktora yapıyorum. Düzenli bir hayatım,

üretken olabildiğim bir işim var.

Beklentilerimin karşılandığını söyleyebilirim.

Türkiye'ye dönmek bir adım geri gitmek

olacakmış gibi hissediyorum.

Aydın Ulu.

23 yaşında. Galatasaray Üniversitesi

Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi

Ağustos'ta Johns Hopkins Üniversitesi'nde

uluslararası ilişkiler yüksek lisansına

başlayacağım. Yurt dışı hayalim vardı,

ancak ülkenin özellikle son yıllardaki

genel huzursuzluğundan dolayı

kararım netleşti.

Şule Güneş.

24 yaşında, Marmara Üniversitesi

Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi

Bu seneye kadar yurt dışı planım yoktu.

Fakat Ankara, Keçiören'deki bir hastanede

doktorlara hasta yakınlarının saldırdığını,

doktorların ise barikat kurduğunu görünce,

"Ben bu insanlara mı hizmet edeceğim,

emeğimin karşılığını nasıl alacağım"

diye düşündüm ve bugün bu noktaya

geldim. Mesleği ülkemde yapmak istememem

çok acı bir durum. ABD'ye gitmek için sınavlara

hazırlanıyorum, mesleğimin orada

çok kıymetli olduğunu biliyorum.

Yiğit Barkın Ünal.

23 yaşında. Hacettepe Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği mezunu.

Londra'da yazılım mühendisi olarak

çalışma teklifi aldım.

Hayallerimi

ülkemde çalışarak

yakalayamam.

Gençlerin sesine kulak verirken

56 yıl öncesine, 1965'e gidiyorum.

İstanbul, Sirkeci Tren İstasyonu.

Siyasal Bilgiler Fakültesi,

yani Mülkiye mezunu HC,

arkadaşları, anası babası, ailesi

tarafından Almanya'ya uğurlanıyor.

Babası ona Bremen'de bir iş bulmuş,

"Git çalış, biraz da Almanca öğren" demişti.

HC elinde ikinci mevki tren bileti,

Almanya'ya gidecek işçilerle sırasını bekliyor.

Pasaport polisi aksi biri, soruyor HC'ye:

Kaç paran var?

HC'nin yanıtı:

50 dolar karşılığı

Alman markı...

Bu yanıt polise inandırıcı gelmiyor.

HC sinirleniyor.

Polis sesini yükseltiyor:

Çıkar cüzdanını!

HC tersleniyor, polis ayaklanıyor,

HC'nin cüzdanını kapıp ters çeviriyor,

50 Alman markı banknotlar halinde

yerlere saçılıyor, arkadaşları teskin

etmeye çalışırken HC ağlamaya başlıyor,

sesi yükseliyor, avazı çıktığı kadar bağırıyor:

Bir daha bu memlekete

ayak basarsam...

Yurt dışı maceram böyle başlamıştı.

Bir buçuk yıl geçti, yine memlekete döndüm,

bir daha da hiç ayrılmadım.

İki yıllık askerlik sonrası

"Türkiye hayalleri"min

peşinden koşmaya başladım.

Önce "darbe"yle, "devrim"le Türkiye'yi

"kurtarma"ya soyundum.

12 Mart darbesinde hapse girmekten

kıl payı kurtuldum. Gerçek gazeteciliğe

adım atarken yüzümü de

"demokrasi"ye,

hukuk ve özgürlüğe döndüm.

Yarım asrı geçti, bu değerler için

mücadele ettim, ediyorum.

Peki, hayallerim gerçekleşti mi?

Ne yazık ki hayır.

Beklediğim yarınlar

dünde kaldı,

hiç gelmediler!

Eyy gençler!

Diliyorum, sizin hayalleriniz gerçek olur.