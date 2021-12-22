Eyy Erdoğan!
Ne yapsan nafile, artık dikiş tutmaz.
Evet öyle.
Bir zamanlar diline pelesenk ettiğin
o "eski Türkiye"yi çoktan beri
yaşatmaya başladın bu memlekete...
Neydi eski Türkiye?
"Enflasyon canavarı"nın tutsak aldığı
bir Türkiye'ydi.
Bugün de sen enflasyonun canavarlaştığı
bir raya oturttun koca ülkeyi...
Neydi eski Türkiye?
Çiller'lerin düşük faizle enflasyon mücadelesine
kalkışıp memleketi ele güne rezil ettikleri
bir Türkiye'ydi.
Bugün de sen el âleme güldürüyorsun kendini...
Neydi eski Türkiye?
" DÇM'ler"in (Dövize Çevrilebilir Mevduat)
ağızlardan düşmediği
ve devleti iflası sürüklediği bir Türkiye'ydi.
Bugün de sen aynı yoldasın...
DÇM'ler hortladı!
Eski Türkiye'nin hortlakları
yeniden sahne almış durumda...
Eyy Erdoğan!
Eski Türkiye'de para pul oluyordu.
Bugün de öyle...
Eski Türkiye, "dolar-sever" bir ülkeydi.
Bugün de öyle...
Eski Türkiye'de hayat pahalılığı
fakir fukarayı eziyordu.
Bugün de öyle...
Eski Türkiye'de zenginle yoksul
arasındaki uçurum çok büyüktü.
Bugün de öyle...
Eski Türkiye'de eşitsizlik eziciydi.
Bugün de öyle...
Eski Türkiye'de gelir dağılımı hakçalıktan,
adaletten kopmuştu.
Bugün de öyle...
Eski Türkiye'de milletin sırtından
bir avuç haramzade palazlanırdı.
Bugün de öyle...
Eski Türkiye'de pazarda file dolmuyor,
mutfakta tencere kaynamıyordu.
Bugün de öyle...
Eski Türkiye'de işsizlik bunaltıcıydı.
Bugün de öyle...
Eyy Erdoğan!
Bunu da başarabildin ya...
Eski Türkiye bugün senin ellerinde,
Saray iktidarıyla birlikte
tüm haşmetiyle hortladı.
Eski Türkiye'de siyasetin merkezindeki
derin boşluğu doldurma ve yeni bir sayfa
açma fırsatını bir ara ele geçirir gibi olmuştun.
Ama harcadın o fırsatı...
Birtakım gerçekleşmesi olanaksız
hayallerin peşinde koştun çünkü...
Tek adamlık kibiriyle
yarattığın boşluğun girdabında
debeleniyorsun şimdi...
Çizgi: Tan Oral
Eyy Erdoğan!
Evet öyle, artık ne yapsan nafile.
Dikiş tutturamazsın.
Seninle istikrar artık hayaldir,
ekonomik istikrar da, siyasi istikrar da...
Senin defterin kapanıyor,
hatta kapandı denebilir.
Sakın ola, defteri açık tutabilirim zannıyla,
memleketi cehenneme itmek gibi
bir çılgınlığa kalkışma...
Eyy Erdoğan!
Tek çıkış yolun seçimdir.
Türkiye'ye bundan sonra
bir iyilik yapmak istiyorsan,
bir an önce seçim kararı almalısın,
milletin oyuna başvurmalısın.
Yeni Türkiye sayfasının
bir an önce çevrilmesi için
seçim sandıklarını
meydanlara koymak tek çıkış yoludur.