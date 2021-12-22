Eyy Erdoğan!

Ne yapsan nafile, artık dikiş tutmaz.

Evet öyle.

Bir zamanlar diline pelesenk ettiğin

o "eski Türkiye"yi çoktan beri

yaşatmaya başladın bu memlekete...

Neydi eski Türkiye?

"Enflasyon canavarı"nın tutsak aldığı

bir Türkiye'ydi.

Bugün de sen enflasyonun canavarlaştığı

bir raya oturttun koca ülkeyi...

Neydi eski Türkiye?

Çiller'lerin düşük faizle enflasyon mücadelesine

kalkışıp memleketi ele güne rezil ettikleri

bir Türkiye'ydi.

Bugün de sen el âleme güldürüyorsun kendini...

Neydi eski Türkiye?

" DÇM'ler"in (Dövize Çevrilebilir Mevduat)

ağızlardan düşmediği

ve devleti iflası sürüklediği bir Türkiye'ydi.

Bugün de sen aynı yoldasın...

DÇM'ler hortladı!

Eski Türkiye'nin hortlakları

yeniden sahne almış durumda...

Eyy Erdoğan!

Eski Türkiye'de para pul oluyordu.

Bugün de öyle...

Eski Türkiye, "dolar-sever" bir ülkeydi.

Bugün de öyle...

Eski Türkiye'de hayat pahalılığı

fakir fukarayı eziyordu.

Bugün de öyle...

Eski Türkiye'de zenginle yoksul

arasındaki uçurum çok büyüktü.

Bugün de öyle...

Eski Türkiye'de eşitsizlik eziciydi.

Bugün de öyle...

Eski Türkiye'de gelir dağılımı hakçalıktan,

adaletten kopmuştu.

Bugün de öyle...

Eski Türkiye'de milletin sırtından

bir avuç haramzade palazlanırdı.

Bugün de öyle...

Eski Türkiye'de pazarda file dolmuyor,

mutfakta tencere kaynamıyordu.

Bugün de öyle...

Eski Türkiye'de işsizlik bunaltıcıydı.

Bugün de öyle...

Eyy Erdoğan!

Bunu da başarabildin ya...

Eski Türkiye bugün senin ellerinde,

Saray iktidarıyla birlikte

tüm haşmetiyle hortladı.

Eski Türkiye'de siyasetin merkezindeki

derin boşluğu doldurma ve yeni bir sayfa

açma fırsatını bir ara ele geçirir gibi olmuştun.

Ama harcadın o fırsatı...

Birtakım gerçekleşmesi olanaksız

hayallerin peşinde koştun çünkü...

Tek adamlık kibiriyle

yarattığın boşluğun girdabında

debeleniyorsun şimdi...

Eyy Erdoğan!

Evet öyle, artık ne yapsan nafile.

Dikiş tutturamazsın.

Seninle istikrar artık hayaldir,

ekonomik istikrar da, siyasi istikrar da...

Senin defterin kapanıyor,

hatta kapandı denebilir.

Sakın ola, defteri açık tutabilirim zannıyla,

memleketi cehenneme itmek gibi

bir çılgınlığa kalkışma...