Evet, umutsuz olmaya hakkımız yok!

Almanya'da yarın seçimler var.

Yalnız Almanya'yı değil, Avrupa'yı da,

Amerika'yı da, Rusya ve Çin'i de,

elbette Türkiye'yi de ilgilendiren bir seçim bu...

En yakın ihtimal, sandıktan birinci parti olarak

sosyal demokratların, SPD'nin çıkması.

Muhafazakâr Angela Merkel'in

16 yıllık başbakanlık koltuğuna

SPD lideri Olaf Scholz'un oturması bekleniyor.

Ama yeni hükümet de bir koalisyon olacak.

Bu kez bir sosyal demokratın başbakanlığında

kurulacak koalisyonda, muhafazakârlarla birlikte

Yeşiller ve Hür Demokratlar'ın da

yer alması bekleniyor.

Almanya seçimleri birçok açıdan yazılabilir.

Ama ben bir noktayı öne çıkarmak istiyorum.

Dikkat çekmek istediğim bu nokta

uzlaşma diye özetlenebilir.

Ya da hoşgörü-diyalog-uzlaşma

geleneği de denebilir.

Yetkiyi paylaşmak da olabilir.

Yetkileri tek elde toplamayı değil,

tek adamlığa karşı "güçler ayrılığı"nı

ön plana çıkaran yönetim anlayışı da denebilir.

Almanya, Hitler cehennemi sonrasında

bu büyük uzlaşmalar sayesinde

bir büyük güç olarak çıkmıştı

dünya sahnesine...

Savaş sonrası Alman siyasetine damgasını vuran

uzlaşma kültürü olmuştu. Ülkeye koalisyon korkusu

değil, tek adam korkusu damgasını vurmuştu.

Siyasal partiler hem kendi içlerinde,

hem kendi aralarında farklılıkları

kabul eden bir çizgi izlemişlerdi.

Sağ ve sol birbirini düşman gibi görmemişti.

Toplumsal ve siyasal kutuplaşmalar

siyaset meydanından uzak tutulmuştu.

Partiler, koalisyon hükümetlerini

birbirlerinin kuyusunu kazmak için değil,

ya da sorun biriktirmek için değil,

ülkenin temel sorunlarına

çözüm üretmek için,

istikrar için kurmuşlardı.

Bu açılardan, İkinci Dünya Savaşı sonrasında

"çok partili demokrasi"ye adım atan

Türkiye'ye bakarsak ne görüyoruz?

Siyasette uzlaşma değil kavga vardır.

Partiler arasında düşmanlık kültürü ağır basar.

Askeri darbeler karşısında

demokrasi ittifakları hiç olmamıştır.

Ara sıra sahneye çıkan sözde koalisyon hükümetleri,

temel sorunları çözüm için değil,

koalisyon ortağına kazık atarak,

nasıl en kısa zamanda seçime giderim

kurnazlığı üzerine kurulmuştur.

Hatırlayın, 1950'leri, 1960'ları, 1970'leri,

1980'leri, 1990'ları...

DP-CHP kavgaları...

AP-CHP kavgaları...

Onar yıl arayla gelen askeri darbeler...

Bayar-İnönü kavgaları...

Demirel-Ecevit kavgaları...

Özal-Demirel kavgaları...

O saç saça, baş başa Yılmaz-Çiller kavgaları...

Uzlaşmadan nasipsiz, düşmanlık kültürüyle

beslenmiş tüm bu kavgalar

Türkiye'nin temel sorunlarını çözmedi,

sorunlarını biriktirdi, büyüttü

ve ülkeyi her geçen yıl demokrasiden,

hukuktan uzaklaştırdı.

Siyasetin merkezindeki

bu büyük çöküşten doğan -ve eskiden askeri

darbelerin doldurduğu- boşluktan ise

bu kez bir sivil darbe, bir tek adam çıktı.

Soru: Bundan kurtulabilecek miyiz?

Demokrasi ve hukukun üstünlüğü

bizim kapımızı da çalacak mı?

Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında

kurduğu hoşgörü-diyalog-uzlaşma

üçgenini biz de başarabilecek miyiz?

"Koalisyon korkusu"ndan kurtulabilecek miyiz?

Can Dündar son yorumunda

"umutsuz olmaya hakkımız yok" demiş,

muhalefet cephesindeki olumlu kıpırdanmalara,

iyimserlik verici bazı gelişmelere işaret etmiş...

Ben de tek adamlık rejimine karşı

bir demokrasi ittifakı, bir demokrasi koalisyonu

bu memlekette de kurulabilir, diyerek

yazımı noktalıyorum.