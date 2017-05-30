Erdoğan'ın yeni Kızıl Elma'sı...

Tayyip Erdoğan zılgıtı çekiyor, koca koca kulüpler anında arena sözcüğünü stadyumlarının adından siliyor.

Akıl alır gibi değil.

Arena yabancı sözcük de, stadyum nedir?

Futbol nedir?..

Futbol Federasyonu'nun 'federasyon'u nedir?..

Geçelim.

Aslında bu yerli ve milli arayışı, Erdoğan'ın 'Batı'yı reddeden, Batı'lı değerleri küfür sayan zihniyet yapısını çok iyi anlatıyor.

Erdoğan'ın kendi iç dünyasında Batı'ya açılan pencerelerin nasıl kapalı olduğunun ipuçlarını veriyor.

Bu açılardan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın pazar günü Ensar Vakfı Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ilginçti.

Türkiye'yi götürmek istediği yeri yine işaret ettiği için ilginçti.

'Batı değerleri'ni reddettiği için ilginçti.

Farklılıklardan ya da hayata kendisinden daha farklı bakanlardan nasıl hazzetmediğini bir kez daha sergilediği için ilginçti.

Bakın ne diyor:

Siyasi olarak iktidar olmak başka

bir şeydir, sosyal ve kültürel

iktidar ise başka bir şeydir.

Biz 14 yıldır kesintisiz siyasi

iktidarız ama hâlâ sosyal ve

kültürel iktidarımız konusunda

sıkıntılarımız var.

Sonra da hedef gösteriyor:

Medyadan sinemaya, bilim

teknolojiden hukuka kadar pek

çok alanda hâlâ en etkin yerlerde

ülkesine ve milletine yabancı

zihniyetteki kişilerin, ekiplerin,

hiziplerin bulunduğunu biliyorum.

Bu durumdan da büyük üzüntü

duyuyorum.

Bir zamanlar, 2000'lerin ilk yıllarında Erdoğan'ı askeri bir darbeyle devirmek isteyenler, Türkiye'nin önüne 'Kızıl Elma'yı koymuşlardı

Erdoğan'ın artık gizlisi saklısı yok. Dünyaya, hayata kendisi gibi bakmayanların basında, televizyonda, sinemada, eğitimde, üniversitede dolaşmalarını, boy göstermelerini istemiyor.

Yerli ve milli diye bastırıyor.

Bu bakımdan özellikle televizyon dizilerinde vidaları sıkıştırdıkça sıkıştırıyor.

Farklılıkları silmek istiyor.

Erdoğan şöyle devam ediyor Ensar Vakfı konuşmasına:

Çok sevindirici, ümit verici şeyler

yaşandı, yaşanıyor.

İmam hatiplere olan ilginin

artması, tüm okullarda Kuran-ı

Kerim, Osmanlıca gibi derslerin

seçmeli olarak okutulması başlı

başına çok güzel şeyler.

Bununla birlikte ülkemizin

ihtiyacı, milletimizin talebi, bizim

hayalimiz olan nesillerin

yetiştirilmesi konusunda hâlâ pek

çok eksiğimiz bulunuyor.

Erdoğan, 'eksikler'in kapatılması ve yeni nesil ve yeni kadrolar yetiştirilmesi için yapılması gerekenleri, eğitimden laikliğin, eleştirel düşüncenin nasıl silinmekte olduğunu şöyle özetliyor:

Erdoğan ''Avrupa'nın demokrasisi bize göre değil'' diyor, Türkiye'nin önüne Yeni Kızıl Elma'yı koyuyor

Dilimizden tarihimize kadar

birçok alanda ecdadımıza ve

kültürümüze duyulan husumetin

ürünü bir yaklaşımla hazırlanmış

olan müfredatlar daha yeni yeni değişiyor.

Dün hedefimiz belki sadece bir

avuç inançlı, imanlı, bilgili,

birikimli nesil yetiştirmekti.

Bugün ise hem bulunduğumuz yer

çok farklıdır, hem de hedeflerimiz

çok çok farklıdır.

Elimizde böyle bir imkân varken,

hâlâ pek çok yeri boş bırakıyor

olmamız aklın ve vicdanın kabul

edebileceği bir durum değildir.

Tek eksiğimiz bunların hizmete dönüştürecek adanmış kadrolardır.

Erdoğan, 'Gezi gençliği'ne karşı duygularını da, tek tip gençlik hedefini de saklamıyor:

15 Temmuz’un en büyük

kahramanlarından biri de gençlerimizdir.

O gece oraya gelenler Gezi

Parkı’nın gençleri değildir.

O gece oraya gelenler vatanını

seven, milletini seven, bayrağı,

ezanı için yola koyulan gençlerdi…

Erdoğan, bütün bunları söyledikten sonra da hedefi, '2053 vizyonu'nun adını koyuyor:

Yeni Kızıl Elma!

Bir zamanlar, 2000'lerin ilk yıllarında Erdoğan'ı askeri bir darbeyle devirmek isteyenler, Türkiye'nin önüne 'Kızıl Elma'yı koymuşlardı.

Avrupa'nın 'birinci sınıf demokrasi'nin bize göre olmadığını, Türkiye'yi böleceğini, bu nedenle Rusya'yla, İran'la, Çin'le, Orta Asya'nın Türk cumhuriyetleriyle Doğu'ya, Kızıl Elma'ya, Yeni Turan'a açılmayı savunurdu bu asker-sivil darbeciler...

Şimdi Erdoğan bu yolda!

Avrupa'nın demokrasisi bize göre değil diyor, Türkiye'nin önüne Yeni Kızıl Elma'yı koyuyor.