T24 LogoT24 Logo

Hasan Cemal

hsncml@t24.com.tr

08 Mayıs 2017

Diktatöre hayır bayrağı altında bir iktidar yürüyüşü...

Acaba CHP, Macronvari bir doğum yapabilir mi?..

Murat Belge T24'teki 2019 düşünceleri başlıklı son yazısında Erdoğan'la ilgili şöyle diyordu:

                    Bir 'gün batımı'ndan söz ettim.
                    Bir mecaz
                    İyi de, batan bir şeye karşılık
                    doğan bir şey olmalı.
                   Böyle bir şey var mı?
                   Varsa ne?

Siyaseten 'batma'ya başlayan, yani inişe geçen Tayyip Erdoğan'dan başkası değil.
16 Nisan'da yenildi.
2019'da da yenilmesi yakın ihtimal; yüzde 49 bu açıdan çarpıcı bir işaret.
Hamleler akıllıca yapılırsa, diyalog ve uzlaşma kanalları bazı önyargılar bir yana bırakılarak açılabilirse, Erdoğan'ın yenilgisi kesinleşir 2019'da...
Şimdi en önemli konu, hem bu yüzde 49'un korunması, hem de üstüne bir şeyler daha eklenmesi...
Bu mümkün olabilecek mi?
2019'da, nasıl bir 'model'le Erdoğan sahneden nihai olarak indirilebilir?
Murat Belge'nin deyişiyle, batan belli de, doğan bir şey gözüküyor mu ufukta?..
Aklıma hep Fransa ve Macron geliyor.
Siyasette zamanın ruhunu yakalamak
39 yaşında.
Partisi yok.
Partiden çok bir sivil toplum hareketini andıran 'Yürüyüş'ü daha bir yıl önce kurdu.
Demokrasi dedi.
Değişim dedi.
Siyasette yeni merkez dedi.
Klasik sağ ve sol tariflerinin üstüne çıktı.
Düşün arkama, YÜRÜYÜN arkadaşlar diyerek, kısa zamanda  büyük bir iktidar dalgası kabarttı.
Ve ‘zamanın ruhu’nu yakalamış olmalı ki, ikinci turda yüzde 66 oyla Fransa Cumhurbaşkanı seçildi pazar günü...
Peki, acaba bizde böylesine doğmakta olan bir şey var mı?
Yüzde 49'u koruyacak, büyütecek, demokrasi ve hukuk adına Erdoğan'ı 2019'da sahneden indirecek böyle bir 'doğum'un belirtileri vuruyor mu suyun üstüne?..

Diktatöre hayır bayraklarıyla meydanları doldurabiliriz

Solda var mı?
CHP'de var mı?
Merkez sağda, muhafazakâr kanatta var mı?
AKP'de var mı?
Ya MHP'de, ülkücü kanatta?
Ya da HDP'de, Kürt siyasal hareketinde?
Bir soru daha:
Acaba CHP Macronvari bir doğum yapabilir mi?..
Hani o 1970'lerin başındaki gibi 'zamanın ruhu'nu yakalayarak iktidar yürüyüşüne geçen Ecevit ve ortanın solu hareketine benzer bir demokratik oluşum sahneye çıkabilir mi CHP'de?..
Ben göremiyor olabilirim.
Dıştan bakınca şu kadarı geliyor aklıma: Sadece o klasik CHP kazanı fokurdamaya başladı, galiba o kadar...
Öte yandan sevgili Tarhan Erdem'in dediği gibi, yüzde 49 orada duruyor, durmaya da devam edecek; önemli olan bu yüzde 49'a sahip çıkacak, onu büyütecek planlı programlı bir siyasal oluşum için bir an önce kolları sıvamak...
Biliyorum, hele Türkiye gibi bir ülkede, hele hele CHP gibi fena halde geçmişe saplanmış bir partide böyle bir oluşumun güçlüklerini, engellerini...
Ama umut etmeden de yaşanmıyor.

Acaba CHP, Macronvari bir doğum yapabilir mi?..

Bir soru daha:
Peki ya 2019'a dönük olarak sağcısını solcusunu, Alevisini Sünnisini, Kürdünü Kemalistini, Ülkücüsünü, İslamcısını, Atatürkçüsünü yüzde 49 bayrağı altında tutmakla yetinmeyip, bunu daha da büyütecek bir hareket örgütlenemez  mi?..
Hiç olmazsa yüzde 49'u çarçur etmeyecek, 2019'a dönük olarak diktatöre hayır bayrağı altında bir demokrasi yürüyüşü başlatılamaz mı?..
Diktatöre hayır bayrağı altında bir demokrasi ve hukuk yürüyüşü başlatmak hiç de imkânsız değil.
Bunu başarabilir Türkiye...
16 Nisan bu bakımdan umut verici.
Unutmayın!
Demokrasi ve hukuk hepimize lazım, hangi görüş ve inançta olursak olalım lazım.
Diktatöre hayır bayraklarıyla meydanları doldurabiliriz.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Hasan CemalMacronhayır bayrağıiktidarCHPFransamuhalefet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

Yazarın Diğer Yazıları

Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan...

Erdoğan'ı siyaset sahnesinden indirmek için CHP liderinin çizdiği çerçeve...

Bir 19 Ocak günü, bir fotoğrafın hikâyesi... Erivan’da, Soykırım Anıtı’nda sevgili Hrant’la baş başa...

Heyecanlıydım, çünkü kendi iç dünyamdaki bir 'tabu'yu yıkacaktım

Selo Başkan terörist, öyle mi? Erdoğan'a şöyle ağız dolusu bir "Eyy" çekmek geldi içimden...

Eyy Erdoğan; nasıl İstanbul'da Demirtaş'a terörist demeyenlerin oylarıyla 800 bin farkla kaybettiysen, yarın bütün Türkiye'de öyle kaybedeceksin

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24