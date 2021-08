Bugünkü medya düzeninden iğreniyorum, utanç duyuyorum!

Gazeteciliğe 1969'da adım attım,

52 yıl geçmiş.

Hep severek yaptım bu güzel mesleği.

Her alanında çalıştım.

Çıraklıktan geldim, haber de kovaladım,

mutfağında da çalıştım, her düzeyde

yöneticilik de yaptım, yorum da yazdım.

Köşe yazarlığını popomun üstünde

oturarak değil, haberin içinde koşturarak,

genellikle "ben oradaydım" diyerek

heyecanla yapmaya çalıştım.

Yıllar yılı Türkiye siyasetini izledim,

yakın markajda tutmaya gayret ettim.

İnkar edemem, güzel zamanlar

yaşadım gazetecilikte...

Yarım asır içinde artılarım da oldu,

eksilerim de, sevaplarım da oldu,

günahlarım da...

Hepsini belirtmeye ve yazmaya çalıştım,

kendimi elimden geldiği kadar

özeleştiri süzgecinden geçirerek...

Bir noktayı özellikle vurgulamak isterim:

Güç odaklarından bağımsız,

özgür gazeteciliği hemen her zaman

ön planda tuttum.

Bu ilke hem geleneksel gazetecilik,

yani basın için, hem de medya için geçerlidir.

Ama bu kutsal ilkeyi dün de, bugün de

hayata geçiremedik.

Basın da, medya da

bağımsız ve özgür olamadı.

Güç odakları sürekli kanca attı

gazetelere, televizyonlara.

Devletin, siyasetin, askerin, iş aleminin eli basının,

medyanın içinden hiç eksik olmadı.

Özellikle siyaset kendi kirini medyaya da taşıdı.

Türkiye'de demokrasi, hukuk ve özgürlüğün

boğulmasında medya yıllar boyu özel bir rol

oynadı. Bu açıdan, medya patronları

ve yöneteci ve yazarlarıyla medya eliti

demokrasi tarihine çok kötü sayfalar yazdı.

Bu sayfalarda, seçilmiş otoritelere karşı

askeri darbeleri, Türkiye'nin

geleneksel "asker-sivil oligarşi"sini

gönüllü-gönülsüz destekleyen medya örnekleri

ziyadesiyle yer alır.

İstisnalar elbette vardı.

Güç odaklarına direnen, hukuk ve özgürlük

bayrağını yüksek tutmaya çalışanlar

hiç eksik olmadı.

Bu arada belirtmek de yarar var.

İkinci sınıf demokrasi dönemlerinde

her şeye rağmen cumhurbaşkanlığı,

parlamento ve hükümet, yargı,

siyasal partiler, genelkurmay, iş dünyası gibi

farklı güç odakları vardı.

Bir başka deyişle:

İktidar ipleri tek bir yerde toplanmamıştı.

Bu yüzden, medya patronlarıyla "gazeteci milleti"nin

belli bir "manevra alanı" mevcuttu.

Bu alanda bağımsızlık ve özgürlük

havaları eserdi.

Bugün bu havadan eser kalmadı.

Uzun yıllardır bağımsız ve özgür medyadan

tam anlamıyla yoksun bir ülkede yaşamaktayız.

Tüm iktidar ipleri tek bir yerde

toplandığı için öyle.

Tek bir yerde, Saray'da toplandığı için öyle.

Tek Adam'ın elinde toplandığı için öyle.

Tüm medya, tek tük istisnaları dışında,

Saray medyası artık.

Tüm medya Saray'ın ağzına bakıyor.

Tek Adam'ın ağzına bakıyor.

Bu yüzden de bugün, tek kelimeyle,

rezil bir medyamız var.

"Saray siyaseti"yle medyanın iç içe girdiği

bu rezillik, "Sedat Peker videoları"yla

her geçen gün bir çamur deryası halinde

gözlerimizin önünde seriliyor.

Seksenine merdiven dayamış bir gazeteci

olarak, bugünkü kadar rezil bir siyaset ve

medya düzeni hatırlamıyorum.

Bu düzenden utanç duyuyorum,

iğreniyorum.

Bu düzeni ayrıntıya girerek yazmak da,

bazı rezil örneklerin altını çizmek de

gelmiyor içimden.

Yazarsam, örnekler verirsem,

çamur bana da bulaşır hissi

kımıldıyor içimde...

Biliyorum, bu ülkede hiç de kolay olmayacak

bu rezil dönemi aşmak,

demokrasi, hukuk ve özgürlük rejimini kurmak.

Tüm olumsuzluklara rağmen geleceğe dönük

iyimserliğimi koruyorum.