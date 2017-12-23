Bu memlekette hak hukuk adalet kalmadı!

İnsanlar öldürülmesin, analar ağlamasın!

Bu sözler, terör propagandası olabilir mi?

Bizde olabiliyor.

Bir memlekette hak hukuk adalet kalmadıysa, bu sözler terör örgütü propagandası olur.

Bu sözlerin sahibi öğretmen Ayşe Çelik on gün içinde cezaevine giriyor.

1 yıl 3 ay hapis yatacak.

İki aylık bebeği Deran da annesini hapiste yalnız bırakmayacak.

Adalet neresinde bu ülkenin?

Ayşe öğretmenin başına gelenleri hatırlayın.

Tarih, 8 Ocak 2016.

Kanal D'de yayınlanan, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu BEYAZ SHOW programına telefonla katılan Ayşe öğretmen şöyle der:

Türkiye’nin Güneydoğusu'nda neler olur bittiğinin farkında mısınız?

Burada doğmamış çocuklar, anneler, insanlar öldürülüyor.

Sanatçı olarak, insan olarak, bir şekilde siz de yaşananlara sessiz kalmamalısınız, bir şekilde “Dur” demelisiniz.

Burada yaşananlar ekranlarda, medyada çok farklı aktarılıyor.

Sessiz kalmayın!

Görün, duyun ve artık bize el verin.

Yazık!

İnsanlar ölmesin!

Çocuklar ölmesin!

Anneler ağlamasın.

Bu memlekette artık hak hukuk adalet kalmadı.

Farkında mısın?

İzleyiciler bu sözleri alkışlar.

Beyaz, Ayşe Çelik'e teşekkür eder, onu bir daha alkışlatır.

Ama sonradan "O anda ne yaptığımın farkında değildim" diye ifade verip özür diler.

Ankara, İstanbul ve İzmir'den toplam 38 kişi Ayşe öğretmenin sözlerini adliye önünde tekrarlar.

Yazılı olarak da oradan geçenlere kameraların önünde dağıtırlar.

Yani, Ayşe Öğretmen'nin 'suç'unu paylaşırlar.

Mahkeme onları aklar, sadece Ayşe öğretmeni mahkum eder.

O tarihlerde "Heyy sen, farkında mısın?" diye yazmıştım.

Heyy sen farkında mısın?

Ayşe Öğretmen hapse giriyor.

1 yıl 3 ay hapis yatacak.

Üstelik bebeğini hapiste doğuracak.

Sekiz aylık hamile.

Heyy sen, farkında mısın?

Ayşe Öğretmen, "Çocuklar ölmesin!" dediği için hapse atılıyor.

Hapis cezasına rağmen sözlerinin arkasında duruyor.

Bütün dünyada çocukların ölmesine neden olan çatışmaları, savaşları lanetliyor.

Nâzım Hikmet’in “Kız Çocuğu” şiirinin “Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler” dizelerini anımsatıyor.

Şu sözler de Ayşe öğretmenin:

"Adaletsiz bir dünya da yaşadığım ve böyle bir durumda bırakıldığım için, vicdandan yoksun, zalim ve kötü insanlıktan utanıyorum.”

Heyy sen, farkında mısın?

Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar'a şöyle diyor öğretmen Ayşe Çelik:

"Çocuklar ölmesin’ demenin suç olabileceğini düşünmedim, hâlâ da düşünmüyorum. Bir aydan kısa bir süre sonra anne olacak biri olarak her zaman, her yerde tekrarlayacağım. Vicdan sahibi hiçbir birey çocuklar ölsün istemez."

Heyy sen, farkında mısın?

Diyor ki Ayşe Öğretmen:

"1 yıl 3 ay ceza gerekçeleriyle yüzüme açık açık okunurken yüreğim sızladı. Bu karar gerçek olamaz, olmamalı dedim. Kendime, çocuklar ölmesin demenin cezası olur mu, diye sordum."

Diyor ki Ayşe Öğretmen:

"Cezamın Dünya Çocuklar Günü'nde onaylanması da ayrı bir trajedi..."

Heyy sen, farkında mısın?

"Anneler ağlamasın, çocuklar ölmesin!"’ diyen Ayşe öğretmen bebeğini hapiste doğuracak.

Heyy sen, farkında mısın?

Bu memlekette artık hak hukuk adalet kalmadı.

Farkında mısın?