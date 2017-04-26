Briç Kulübü'nde pişpirik oynatmazlar adama!

Bu söz, rahmetli Turan Güneş'indir.

Bir zamanlar CHP'nin önde gelen siyasetçilerinden ve dışişleri bakanlarındandı.

Ecevit'in 'ortanın solu'yla 1970'lerdeki iktidar yürüyüşünde 'Mülkiye cuntası'nın lideri olarak büyük payı vardı

Mülkiye'den hocam olan Turan Güneş kendisine bir görev daha edinmişti.

12 Mart, 12 Eylül gibi askeri darbe zamanlarında Strazburg'a gider, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'yle ilişkilerinin kesilmesini, askıya alınmasını önlemeye çalışırdı.

Sanıyorum, 12 Eylül dönemiydi.

Bir sohbet sırasında demişti ki:

"Briç Kulübü'nde adama pişpirik oynatmazlar. Oyunu kuralına göre oynaman lazım."

Türkiye 12 Eylül'de oyunu kuralına göre oynamayınca, demokrasi, hukuk ve insan haklarını hiçe sayınca, Avrupa Konseyi tarafından 'siyasal denetim'e alındı.

Ve Türkiye'ye denildi ki:

Demokratik değerlere, insan hakları ve özgürlüklere ilişkin şu şu şu kurallara uymadığın sürece denetim altındasın!

Bu süreç 2004'e kadar, 20 yıl sürdü.

2004'te, Türkiye'nin 'demokrasi denetimi'nden çıktığı o günleri ve Başbakan Gül'ün (o tarihte Erdoğan'ın siyaset yasağı devam ediyordu) katılarak soruları yanıtladığı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki havayı rahmetli Mehmet Ali Birand, şöyle anlatır:

Ben geçen 20 yılda öyle oturumlar yaşadım ki, insanın gözleri

yaşarırdı.

Türkiye yerden yere vurulur, Türk

delegeler sıra kapakları ile

protesto edilir, katillikle suçlanır, yuhalanırdı.

20 yıl Avrupa Konseyi'nde

boynumuz bükük dolaştık.

Eleştirilerin bir bölümü maksatlı idi.

Ancak bir bölümü de doğru

olduğundan dolayı, parlementeri, bürokratı ve gazetecisi ile

hepimizin onuru zedeleniyordu.

Haklı eleştiriler daha da acı

veriyordu.

Resmi yetkililer, “Bizi

anlamıyorlar bunlar”

gerekçesinin ardına saklanıyor,

ancak özel konuşmalarında onlar

da ezikliklerini saklayamıyorlardı.

İşte ben böyle bir Avrupa Konseyi anılarıyla dolu şekilde, Başbakan

Gül’ün konuşmasını dinlemeye

gittim.

Şaşkınlıktan kendime gelemedim.

İnanamadım.

Başbakan Gül konuştukça alkış

aldı.

Türkiye’nin insan hakları, fikir

özgürlüğü ve demokrasi yolunda

attığı adımları anlattıkça bravo

sesleri duyuldu.

Ancak asıl etken, Türkiye’nin son

iki yıldır Kopenhag Kriterleri’ne

uyum konusunda gösterdiği

olağanüstü gayretti.

Önce Ecevit koalisyonu,

ardından AKP hükümetinin

yaptığı değişiklikler, Türkiye’ye

açıkça lig atlatmış.

Demek ki sorun, “Türkiye’yi anlamamalarından ve

sevmemelerinden” değil,

Türkiye'nin İnsan Hakları ve Demokrasi Kulübü'ne

hem üye olması,

hem de kurallarına uymamasından kaynaklanıyormuş.

Geçen pazartesi Avrupa Konseyi binasındaki

Türkler ülkeleriyle gurur duydular.

Normalleşmenin tadını tattılar.

İtilip kakılmak, sürekli eleştiri

almak yerine, Avrupa normlarına

ayak uydurmaya başlamanın rahatlığını

yaşadılar.

Bu keyfi bizlere yaşatma şansı da Başbakan Gül’e düştü.

O gün Strazburg’da bir avuç

Türk çocuklar gibi şendik.

Ancak demokrasi hep gelişen bir süreç.

Bunu izleyip ona göre değişmemiz gerek.

Bu iş bitti diye düşünürsek, 10-15 yıl sonra gene sıkıntı yaşarız.



Ne kadar haklıymışın sevgili Birand.

İyi ki bugünleri görmedin.

Evet, bir zamanlar çocuklar gibi şendik, şimdi yine dibe vurduk.

Askeri darbe döneminden kurtulduk, demokrasiye geçiyoruz diye sevinirken, bu kez 'sivil darbe'ye tutulduk.

Nereden nereye?..

İşin özeti bu Sevgili İblis.

Son söz:

Briç Kulübü'nde pişpirik oynatmazlar adama...