Bravo, bağımsız yargı dediğin böyle olur!

Bravo mahkemeye!

Bağımsız yargı dediğin böyle olur.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına dair talebini bir kalemde reddetmiş...

Gerçekten bravo!

Bağımsız mahkeme dediğin böyle olur.

Ne yasa takar.

Ne anayasa dinler.

Ne uluslararası hukuka bakar.

Bir tek Saray'a bakar.

Sadece Erdoğan'ın sözünü dinler.

Bravo gerçekten.

Bağımsız yargı dediğin böyle olur.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu yakınlarda Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasını isterken şu noktaları vurgulamıştı:

Demirtaş makul sürede yargılanmadı.

Özgürlük hakkı çiğnendi.

Serbest seçim hakkı ihlal edildi.

Bağımsız siyasal tartışması sınırlandırıldı.

Herhangi bir iddianame olmadan uzun süre tutuklu kaldı.

Bunlar, Türkiye’de demokrasiye tehdittir.

AİHM hak ihlali dedi.

Derhal tahliye istedi.

Ama Erdoğan takmadı bu kararı.

Bizi bağlamaz dedi geçti.

Oysa, Türkiye'nin devlet olarak altına 1954'te imza koyduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. Maddesi şöyle der:

Yüksek Sözleşmeci Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkemenin kesinleşmiş kararlarına uymayı taahhüt ederler.

Bir de bizim Anayasa'nın 90. Maddesi vardır, bu da der ki:

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla, kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

Uluslararası antlaşma böyle der.

Anayasa öyle der.

Amma velakin, bu memlekette Erdoğan'ın sözü geçer.

Bizi bağlamaz dedi mi akan sular durur.

Bunun içindir ki:

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, AİHM'in kararını görüştü ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması talebini reddetti, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bir kez daha bravo!

Bizde bağımsız yargı buna denir.

Bağımsız mahkeme böyle olur.

Ne uluslararası sözleşme takar, ne anayasayı babayasayı takar, Erdoğan'ın iki dudağının arasından çıkacak bir çift söze bakar, kararını ona göre verir.

HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli de bir açıklama yapmışlar:

Demirtaş'ın serbest bırakılmaması, Anayasa'nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlalidir.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tamamen politik nedenlerle, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yürütmenin baskısı ile bugünkü kararı almıştır.

Mahkeme heyeti, aynen Demirtaş’ın ve diğer milletvekillerimizin tutuklanmalarında olduğu gibi hukuki değil siyasi nedenlerle bir karar vermiştir.

Öyledir ama...

Bu memlekette 'hukuk guguk'tur.

Yargı bağımsızlığı çoktan beri sizlere ömür...

Ne kadar hazin.

Ne kadar acıklı.