Batı'da demokrasi cephesi toparlanıyor, Türkiye Erdoğan'la dağılıyor!

Başkan Biden'ın Avrupa seyahatinin

mesajı şu noktalarda özetlenebilir:

Demokrasilerin toparlanması...

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki

gibi NATO'suyla, AB'siyle

bir "demokrasi cephesi"nin

kurulması...

Rusya'ya, Çin'e karşı Batı'da,

Başkan Trump'ın dağıttığı

safların sıkılaştırılması...

Batı'da "demokratik dayanışma"nın

yeniden ayağa kaldırılması...

Dünyada demokrasi karşıtı otokratik

eğilimlerin püskürtülmesi...

İklim değişikliğine karşı

mücadelenin güçlendirilmesi...

Bir başka deyişle:

Başkan Biden, Batı'da epeyce dağılmış

"demokrasi cephesi"ni toparlıyor.

Peki, Erdoğan Türkiye'si ne yapıyor?..

Dağılıyor ya da çözülüyor!

Ne yazık ki öyle.

Hukuku yok olan...

Ekonomisi çöküşte olan...

Rüşvet ve yolsuzluk batağı derinleşen...

Devleti çetelere, mafyalara bulaşan...

İfade özgürlüğü sıfırlanan...

Hapishaneleri siyasetçi ve gazetecilerle dolan...

Kısacası, demokrasisi rafa kalkan bir Türkiye,

"demokrasi coğrafyası"ndan kopup gidiyor.

Nitekim Bloomberg'de pazar günü

yayımlanan bir yazı şöyle başlıyordu:



Türkiye Batı'yı terk edeli çok oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Batı'ya

açıkça düşmanca duruş sergileyen

üç ülke ile yan yana getirdi:

Çin, Rusya ve İran.

Batı, Amerika'sıyla AB'siyle artık Türkiye'yi

kendi saflarında görmüyor.

Amerikan Kongre'si tarihinde ilk defa

bir müttefik ülkeye en ağır ve onur kırıcı

yaptırım kararları aldı, üstelik hem Trump

hem Biden yönetimleri bu kararları uyguladı.

Bugün gerçek sorun şu:

Türkiye'nin kendisine hedef olarak seçtiği

Batı ve Batı'nın siyasi, askeri ve ekonomik

kurumlarıyla bütünleşme iradesinden

hızla ve bilinçli şekilde uzaklaşması,

uzaklaştırılması...

Türkiye'nin kuzey komşusu Rusya ile

her alanda yakın ve karşılıklı çıkara

dayanan ilişkiler içinde olması sadece

bugün için değil, Cumhuriyet'ten beri,

aradaki siyasi farklılıklara rağmen

temel bir dış politika düsturu...

Buna itiraz edilecek bir durum yok.

İnönü, Sovyetler Birliği'ni kastederek

şöyle derdi:

Ayıyla yatağa girecekseniz

uyanık kalacaksınız.

Demirel'in de bir İskoç atasözünden mülhem

bir sözü vardı:

İki atı birlikte sürmek

kolay değildir, kıçınız yırtılır,

mahir binici olmak lazım.

Erdoğan rejimi bugün Putin rejimi ile

Türkiye'nin temel güvenlik ve siyasal

çıkarlarını aşındıran, Batılı müttefikleriyle

arasını gözle görülür şekilde açan

ve NATO'nun savunma sistemlerine

tehdit oluşturan bir askeri teknolojik

ilişkiye girmiş durumda....

Gerçekte Türkiye'nin Rusya'yla

ilişkileri de sancılı ilişkiler.

Enerjide Rusya'ya tam bağımlıyız.

Suriye ve Libya'da karşıt konumlardayız.

Bu arada NATO'ya ve ABD'ye karşı

Rusya'yla işbirliği içindeymişiz

gibi bir algı var. Bütün bunlar,

Erdoğan dış politikasının

ne kadar savrulmakta olduğunun işaretleri...

Böyle bir ortamda akla gelen ilk soru şu:

Batı kampında ya da NATO'da

Rusya'ya dönük yeni stratejileri belirlenirken,

S-400'lerde ısrar eden Türkiye

hangi atı, nasıl sürecek?

Bir başka soru daha var:

Biden'la Putin'in Cenevre zirvesinde

Türkiye'yle ilgili neler konuşulabilir,

ne gibi pazarlıklar yapılabilir?

Erdoğan'ın bugüne kadarki yönetim tarzı

ve zaafları, Türkiye'nin bu pazarlıkları

yönlendirebilmesini mümkün kılmıyor.

Çünkü Erdoğan dış politikada akılcı,

stratejik tahlil ve teşhis kabiliyetini çoktan

yitirmiş durumda. Sahnede sadece

tepkisel hareket eden

bir lider var.

Tabii en vahimi, içeride ve dışarıda piyasalar,

ekonomik oyuncular, elleri böğründe bekliyor.

Daron Acemoğlu'nun deyimiyle,

tarihinin en ağır ekonomik bunalımını

yaşayan Türkiye ekonomisinin kaderi

zirvelerden çıkabilecek sonuçlara bağlanıyor.

Erdoğan yarınki Biden buluşmasına

yukarıda kısaca özetlediğim yumuşak karnı ile,

belki de ya nasip diyerek gidiyor.

Başkan Biden'ın Erdoğan'a karşı

demokrasi ve insan hakları konusunda

kararlı davranması bekleniyor.

Buluşma öncesinin tüm mesajları öyle.

Bu arada Amerikalı sözcüler, buluşma

öncesi her vesileyle Ankara'ya hep aynı

sinyali gönderdiler:

Türkiye S-400'ler konusunda

ne yapması gerektiğini biliyor,

yaparsa yaptırımlar kalkar!

Ankara ise "Biz S-400'lerden vazgeçmeyiz,

Amerika önce PYD-YPG'ye desteğini çeksin"

mesajını verdi.

Sözü uzatmak yersiz.

Şu söylenebilir:

Amerika'sı da, Avrupa'sı da

Türkiye'yi kaybetmek istemez.

Türkiye'nin kıymetli coğrafyası buna engeldir.

Eskiden de böyleydi, bugün de farklı değil.

Erdoğan Türkiyesi'nin de öyle kolay kolay

"Ben Batı'dan koptum gidiyorum"

demesi pek öyle yakın ya da akıl kârı

bir ihtimal değil.

Ancak, Erdoğan bugünkü gibi

Batı'ya sırtını dönmeye devam edip

"demokrasi suları"ndan

bu hızla uzaklaşmaya devam ederse,

Türkiye olarak ödeyeceğimiz fatura

gitgide büyür, önümüzdeki cehennem çukuru

gün geçtikçe derinleşir.

Son söze gelince:

Demokrasi bizim işimiz, Biden'ların, Merkel'lerin değil;

öncelik seçim sandığında devrim yaparak

Erdoğan'a Cumhuriyet'in 100. yılında

hadi güle güle demektir.