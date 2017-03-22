Ahmet Türk'ten Newroz çağrısı: Zindan siyaseti yürütenlere hayır!

Diyarbakır'da, on binlerin heyecanla dalgalandığı Newroz meydanında Ahmet Türk'ün yaptığı çağrıyı dinliyorum.

Ömür boyu yaşadığı tüm acılara rağmen dimdik ayakta durmayı başarmış, Kürtleri kendi acılarıyla hiçbir zaman yalnız bırakmamış Ahmet Türk diyor ki:

16 Nisan’da referandum var.

Herkes, “Kürtler bu referandumda

ne diyecek?” diye soruyor.

Elbette ki bu referandum sadece

Kürt halkı için, sadece Kürtlerin

geleceği için önemli değil.

Bütün halklarımız için, Türk

halkının geleceği için önemlidir.

Ama bu referandumun Kürtler

için başka bir anlamı var.

Bugün eş genel başkanlarımız

zindanda.

Bu zindan siyasetini

yürütenlere evet mi diyeceğiz?

Elbette ki hayır diyeceğiz.

84 belediyemiz kayyıma teslim

edildi, bu politikaya evet mi

diyeceğiz?

Elbette hayır diyeceğiz.

Sur vahşetine, Cizre vahşetine,

Nusaybin vahşetine evet mi

diyeceğiz?

Elbette hayır diyeceğiz.

İşte referandumu böyle bir

anlamla, düşünceyle

karşılamamız lazım ve hayır

oylarını büyütmemiz lazım.

Ben şuna inanıyorum:

Kürt siyasetçileri zindanlara

atanlar, Kürdistan şehirlerini

viran edenler, biliyorum ki, bunun

hesabını mutlaka tarih önünde

verecektir.

Bize düşen onurlu bir duruştur.

Ben hiçbir Kürdün onurunu

ayaklar altına alacağına

inanmıyorum.

'Erdoğan iktidarı'nın Kürt siyasetçileri hedef alan zindan siyaseti nedir sorusunun bir özeti aşağıda yer alıyor:

Selahattin Demirtaş

HDP Eş Genel Başkanı.

Hapiste.

Hakkında istenen ceza:

486 yıl hapis.

Figen Yüksekdağ

HDP Eş Genel Başkanı.

Hapiste.

Hakkında istenen ceza:

83 yıl hapis.

İdris Baluken

HDP milletvekili.

Hapiste.

Hakkında istenen ceza:

Ömür boyu hapis.

Tutuklu dosyada 15 fezleke .

Gülser Yıldırım

HDP milletvekili.

Hapiste.

Hakkında istenen ceza:

81.5 yıl hapis.

Nihat Akdoğan

HDP milletvekili.

Hapiste.

Hakkında istenen ceza:

85 yıl hapis.

Abdullah Zeydan

HDP milletvekili.

Hapiste.

Hakkında istenen ceza:

45 yıla kadar hapis.

Ferhat Encü

HDP milletvekili.

Hapiste.

Hakkında istenen ceza:

Bir ömür boyu, bir de 65 yıl hapis.

Nursel Aydoğan

HDP milletvekili.

Hapiste.

Hakkında istenen ceza:

103 yıl hapis.

Besime Konca

HDP milletvekili.

Hapiste.

Hakkında istenen ceza:

35 yıl hapis.

Ayhan Bilgen

HDP milletvekili.

Hapiste.

Hakkında istenen ceza:

33 yıl hapis.

Meral Danış Beştaş

HDP milletvekili.

Hapiste.

Hakkında istenen ceza:

43 yıla kadar hapis.

Ahmet Türk haklı: "Zindan siyaseti yürütenlere elbette hayır diyeceğiz!"

Selma Irmak

HDP milletvekili.

Hapiste.

Hakkında istenen ceza:

101 yıla kadar hapis!

Çağlar Demirel

HDP milletvekili.

Hapiste.

Hakkında istenen ceza:

55 yıla kadar hapis.

Sebahat Tuncel

Eski HDP milletvekili.

Hapiste.

Hakkında istenen ceza:

150 yıl hapis.

Ayla Akat Ata

Eski HDP milletvekili.

Hapiste.

Hakkında istenen ceza:

95 yıl hapis.

Gültan Kışanak

Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanı.

Hapiste.

Hakkında istenen ceza:

240 yıl hapis.

Fırat Anlı

Diyarbakır B. Belediyesi Eş Başkanı.

Hapiste.

Hakkında istenen ceza:

Ömür boyu hapis.

Tuncer Bakırhan

Siirt Belediyesi Eş Başkanı.

Hapiste.

Hakkında istenen ceza:

75 yıl hapis.

Erdoğan iktidarı, Kürt siyasetçilere siyaset yolunu kapattı, zindanların kapılarını ağzına kadar açtı

Yukarıdaki isimler bu kadarla sınırlı değil. Hapisteki HDP üye ve yöneticileri, hapisteki belediye başkanları, görevden alınmış olan belediye başkanları bundan çok daha uzun bir listeyi oluşturuyor.

Erdoğan iktidarı, Kürt siyasetçilere siyaset yolunu kapattı, zindanların kapılarını ağzına kadar açtı.

Erdoğan iktidarı, 6 milyon oy almış bir partiyi, HDP'yi cezalandırıyor.

Erdoğan iktidarı, milyonlarca oyun iradesini hiçe sayıyor.

Ahmet Türk haklı:

"Zindan siyaseti yürütenlere elbette hayır diyeceğiz!"