Ahmet Türk'ten Newroz çağrısı: Zindan siyaseti yürütenlere hayır!

Diyarbakır'da, on binlerin heyecanla dalgalandığı Newroz meydanında Ahmet Türk'ün yaptığı çağrıyı dinliyorum.
Ömür boyu yaşadığı tüm acılara rağmen dimdik ayakta durmayı başarmış, Kürtleri kendi acılarıyla hiçbir zaman yalnız bırakmamış Ahmet Türk diyor ki:
16 Nisan’da referandum var.
Herkes, “Kürtler bu referandumda
ne diyecek?” diye soruyor.
Elbette ki bu referandum sadece
Kürt halkı için, sadece Kürtlerin
geleceği için önemli değil.
Bütün halklarımız için, Türk
halkının geleceği için önemlidir.
Ama bu referandumun Kürtler
için başka bir anlamı var.
Bugün eş genel başkanlarımız
zindanda.
Bu zindan siyasetini
yürütenlere evet mi diyeceğiz?
Elbette ki hayır diyeceğiz.
84 belediyemiz kayyıma teslim
edildi, bu politikaya evet mi
diyeceğiz?
Elbette hayır diyeceğiz.
Sur vahşetine, Cizre vahşetine,
Nusaybin vahşetine evet mi
diyeceğiz?
Elbette hayır diyeceğiz.
İşte referandumu böyle bir
anlamla, düşünceyle
karşılamamız lazım ve hayır
oylarını büyütmemiz lazım.
Ben şuna inanıyorum:
Kürt siyasetçileri zindanlara
atanlar, Kürdistan şehirlerini
viran edenler, biliyorum ki, bunun
hesabını mutlaka tarih önünde
verecektir.
Bize düşen onurlu bir duruştur.
Ben hiçbir Kürdün onurunu
ayaklar altına alacağına
inanmıyorum.
'Erdoğan iktidarı'nın Kürt siyasetçileri hedef alan zindan siyaseti nedir sorusunun bir özeti aşağıda yer alıyor:
Selahattin Demirtaş
HDP Eş Genel Başkanı.
Hapiste.
Hakkında istenen ceza:
486 yıl hapis.
Figen Yüksekdağ
HDP Eş Genel Başkanı.
Hapiste.
Hakkında istenen ceza:
83 yıl hapis.
İdris Baluken
HDP milletvekili.
Hapiste.
Hakkında istenen ceza:
Ömür boyu hapis.
Tutuklu dosyada 15 fezleke .
Gülser Yıldırım
HDP milletvekili.
Hapiste.
Hakkında istenen ceza:
81.5 yıl hapis.
Nihat Akdoğan
HDP milletvekili.
Hapiste.
Hakkında istenen ceza:
85 yıl hapis.
Abdullah Zeydan
HDP milletvekili.
Hapiste.
Hakkında istenen ceza:
45 yıla kadar hapis.
Ferhat Encü
HDP milletvekili.
Hapiste.
Hakkında istenen ceza:
Bir ömür boyu, bir de 65 yıl hapis.
Nursel Aydoğan
HDP milletvekili.
Hapiste.
Hakkında istenen ceza:
103 yıl hapis.
Besime Konca
HDP milletvekili.
Hapiste.
Hakkında istenen ceza:
35 yıl hapis.
Ayhan Bilgen
HDP milletvekili.
Hapiste.
Hakkında istenen ceza:
33 yıl hapis.
Meral Danış Beştaş
HDP milletvekili.
Hapiste.
Hakkında istenen ceza:
43 yıla kadar hapis.
Ahmet Türk haklı: "Zindan siyaseti yürütenlere elbette hayır diyeceğiz!"
Selma Irmak
HDP milletvekili.
Hapiste.
Hakkında istenen ceza:
101 yıla kadar hapis!
Çağlar Demirel
HDP milletvekili.
Hapiste.
Hakkında istenen ceza:
55 yıla kadar hapis.
Sebahat Tuncel
Eski HDP milletvekili.
Hapiste.
Hakkında istenen ceza:
150 yıl hapis.
Ayla Akat Ata
Eski HDP milletvekili.
Hapiste.
Hakkında istenen ceza:
95 yıl hapis.
Gültan Kışanak
Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanı.
Hapiste.
Hakkında istenen ceza:
240 yıl hapis.
Fırat Anlı
Diyarbakır B. Belediyesi Eş Başkanı.
Hapiste.
Hakkında istenen ceza:
Ömür boyu hapis.
Tuncer Bakırhan
Siirt Belediyesi Eş Başkanı.
Hapiste.
Hakkında istenen ceza:
75 yıl hapis.
Erdoğan iktidarı, Kürt siyasetçilere siyaset yolunu kapattı, zindanların kapılarını ağzına kadar açtı
Yukarıdaki isimler bu kadarla sınırlı değil. Hapisteki HDP üye ve yöneticileri, hapisteki belediye başkanları, görevden alınmış olan belediye başkanları bundan çok daha uzun bir listeyi oluşturuyor.
Erdoğan iktidarı, Kürt siyasetçilere siyaset yolunu kapattı, zindanların kapılarını ağzına kadar açtı.
Erdoğan iktidarı, 6 milyon oy almış bir partiyi, HDP'yi cezalandırıyor.
Erdoğan iktidarı, milyonlarca oyun iradesini hiçe sayıyor.
Ahmet Türk haklı:
"Zindan siyaseti yürütenlere elbette hayır diyeceğiz!"