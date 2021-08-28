Sözü uzatmak istemiyorum.

Yazımın başlığında belirttiğim gibi:

Afganistan cehennemi

yaşayacak ve yaşatacak.

Bu cehenneme Türkiye de yuvarlanabilir,

eğer demokrasi, hukuk, özgürlük

ipine sarılmaz ve sırtını

Batı değerlerine dönmeye devam eder,

Amerika'sıyla Avrupa'sıyla çatışırsa...

Bugün Afganistan'da sadece Taliban yok.

Kabil havalimanını kan gölüne çeviren

IŞİD de var.

IŞİD'la çatışmalı El Kaide de var.

Ülkenin etnik yapısı da karmakarışık.

Taliban özünde bir Peştun hareketi

ama ülkede İran'la sıkı ilişki içindeki

Şii Hazaralar var,

Tacikler var,

Özbekler var,

varoğlu var...

Ayrıca bu etnik yapıya nüfuz etmiş

radikal dinci örgütlenmeler

Afganistan'dan Pakistan'a,

Orta Asya'ya, Ortadoğu'ya,

İran'dan Irak'a, Suriye'ye,

elbette Türkiye'ye kadar uzanıyor.

İŞID gibi, El Kaide gibi ya da Taliban gibi

radikal dinci örgütler için

bütün bu coğrafya Türkiye dahil

son derece korunaklı özelliklere sahip.

Türkiye'de de IŞiD de var,

El Kaide de var, Taliban da var,

başka radikal dinci örgütler de var.

Özellikle IŞID'in Türkiye'de koymuş olduğu

kanlı terör eylemlerini hatırlayın.

Bu örgütlerin üyeleri yalnızca Suriyeli,

Afganlı mültecilerden oluşmuyor.

Türkiye'ye de fena halde sızmış

bu radikal dinci örgütlerde Türkler de var.

Ortaasya'dan Ortadoğu'ya uzanan

bu coğrafyada bir büyük oyun oynanmakta...

Tarihi eski zamanlara giden bu oyunda,

radikal dinci örgütler öteden beri

taşeron olarak da kullanılıyor.

Amerika'sı, Avrupa'sı, Rusya'sı,

Çin'i ve petrol zengini Körfez ülkeleri,

İran'ı, İsrail'i ve de

Erdoğan Türkiye'si de var bu oyunda...

Taraflar birbirlerini istikrarsızlaştırmak,

zayıf düşürmek için

oyun içinde kirli oyunlar kuruyor

ve oynuyorlar uzun yıllardır.

Erdoğan Türkiyesi'ne gelince...

Kafası karışık!

Uzunca zamandır tehlikeli sularda

seyrediyor.

Boyundan büyük işlere kalkıştığı da oluyor.

Erdoğan, bir tek adam olarak

Türkiye'nin yüzünü kaç yıldır

usul usul Batı'dan Doğu'ya çeviriyor.

Rejimi bir yandan otoriterleştiriyor,

diğer yandan sözde çaktırmadan

İslamlaştırıyor.

Erdoğan'ın bu oyunu çok tehlikeli.

Bir kabus hatta...

Çünkü Türkiye'yi bu oyunla

bir "cehennem çukuru"na yuvarlayabilir.

Bir daha altını çiziyorum:

Afganistan'da yaşanmaya başlayan

cehennem, gerekli özen gösterilmezse,

Türkiye'ye sirayet edebilir.

Bize bulaşmasın,

bizden uzak dursun istiyorsak,

önce bir "demokrasi ittifakı"yla

Erdoğan'a hadi güle güle demek,

sonra da demokrasi ve hukukun üstünlüğünü,

laiklikliği, modern ve güçlü bir devleti

Türkiye'de hızla inşa etmeye başlamak zorundayız.

Tekrarlıyorum:

Afganistan cehennemi yaşayacak

ve yaşatacak.

Kabil havalimanı katliamı

bunun ilk trajik örneği...

Bu cehenneme

Türkiye de yuvarlanabilir,

eğer demokrasi, hukuk, özgürlük,

laiklik ipine sarılmaz ve sırtını

Batı değerlerine dönmeye devam eder,

Amerika'sıyla Avrupa'sıyla çatışırsa...

Afganistan'la ilgili olarak aşağıda linklerini verdiğim dört yazıyı okuyabilirsiniz: