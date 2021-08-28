Sözü uzatmak istemiyorum.
Yazımın başlığında belirttiğim gibi:
Afganistan cehennemi
yaşayacak ve yaşatacak.
Bu cehenneme Türkiye de yuvarlanabilir,
eğer demokrasi, hukuk, özgürlük
ipine sarılmaz ve sırtını
Batı değerlerine dönmeye devam eder,
Amerika'sıyla Avrupa'sıyla çatışırsa...
Bugün Afganistan'da sadece Taliban yok.
Kabil havalimanını kan gölüne çeviren
IŞİD de var.
IŞİD'la çatışmalı El Kaide de var.
Ülkenin etnik yapısı da karmakarışık.
Taliban özünde bir Peştun hareketi
ama ülkede İran'la sıkı ilişki içindeki
Şii Hazaralar var,
Tacikler var,
Özbekler var,
varoğlu var...
Ayrıca bu etnik yapıya nüfuz etmiş
radikal dinci örgütlenmeler
Afganistan'dan Pakistan'a,
Orta Asya'ya, Ortadoğu'ya,
İran'dan Irak'a, Suriye'ye,
elbette Türkiye'ye kadar uzanıyor.
İŞID gibi, El Kaide gibi ya da Taliban gibi
radikal dinci örgütler için
bütün bu coğrafya Türkiye dahil
son derece korunaklı özelliklere sahip.
Türkiye'de de IŞiD de var,
El Kaide de var, Taliban da var,
başka radikal dinci örgütler de var.
Özellikle IŞID'in Türkiye'de koymuş olduğu
kanlı terör eylemlerini hatırlayın.
Bu örgütlerin üyeleri yalnızca Suriyeli,
Afganlı mültecilerden oluşmuyor.
Türkiye'ye de fena halde sızmış
bu radikal dinci örgütlerde Türkler de var.
Ortaasya'dan Ortadoğu'ya uzanan
bu coğrafyada bir büyük oyun oynanmakta...
Tarihi eski zamanlara giden bu oyunda,
radikal dinci örgütler öteden beri
taşeron olarak da kullanılıyor.
Amerika'sı, Avrupa'sı, Rusya'sı,
Çin'i ve petrol zengini Körfez ülkeleri,
İran'ı, İsrail'i ve de
Erdoğan Türkiye'si de var bu oyunda...
Taraflar birbirlerini istikrarsızlaştırmak,
zayıf düşürmek için
oyun içinde kirli oyunlar kuruyor
ve oynuyorlar uzun yıllardır.
Erdoğan Türkiyesi'ne gelince...
Kafası karışık!
Uzunca zamandır tehlikeli sularda
seyrediyor.
Boyundan büyük işlere kalkıştığı da oluyor.
Erdoğan, bir tek adam olarak
Türkiye'nin yüzünü kaç yıldır
usul usul Batı'dan Doğu'ya çeviriyor.
Rejimi bir yandan otoriterleştiriyor,
diğer yandan sözde çaktırmadan
İslamlaştırıyor.
Erdoğan'ın bu oyunu çok tehlikeli.
Bir kabus hatta...
Çünkü Türkiye'yi bu oyunla
bir "cehennem çukuru"na yuvarlayabilir.
Bir daha altını çiziyorum:
Afganistan'da yaşanmaya başlayan
cehennem, gerekli özen gösterilmezse,
Türkiye'ye sirayet edebilir.
Bize bulaşmasın,
bizden uzak dursun istiyorsak,
önce bir "demokrasi ittifakı"yla
Erdoğan'a hadi güle güle demek,
sonra da demokrasi ve hukukun üstünlüğünü,
laiklikliği, modern ve güçlü bir devleti
Türkiye'de hızla inşa etmeye başlamak zorundayız.
Tekrarlıyorum:
Afganistan cehennemi yaşayacak
ve yaşatacak.
Kabil havalimanı katliamı
bunun ilk trajik örneği...
Bu cehenneme
Türkiye de yuvarlanabilir,
eğer demokrasi, hukuk, özgürlük,
laiklik ipine sarılmaz ve sırtını
Batı değerlerine dönmeye devam eder,
Amerika'sıyla Avrupa'sıyla çatışırsa...
Afganistan'la ilgili olarak aşağıda linklerini verdiğim dört yazıyı okuyabilirsiniz: