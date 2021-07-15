2016 yılı 15 Temmuz gecesi...

O geceyi unutmam gerçekten zor.

Bodrum'da iki hafta tatil yapacak

ve hiç yazı yazmayacaktım.

Uçaktan inmiş, eve daha yeni ulaşmıştık.

Telefonum çaldı, televizyonu aç,

tuhaf bir şeyler oluyor uyarısı, geldi.

Sonra televizyonun karşısına çakıldım,

"darbe"yi canlı olarak izlemeye başladım,

48 saat hiç uyumadan...

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a

bağlayan tam gece yarısı,

TRT'de başarısız darbenin bildirisi

okunurken üç tane tweet attım:

16 Temmuz 00:00

Hasan Cemal @HSNCML

DARBEYE HAYIR!

DARBEYE HAYIR!

DARBEYE HAYIR!

16 Temmuz 00:04

Hasan Cemal @HSNCML

TRT'DE ŞİMDİ

DARBE BİLDİRİSİ

OKUNUYOR;

ASKERİ DARBELER

ÇARE OLMAMIŞTIR,

BUNDAN SONRA DA

OLMAYACAKTIR.

DARBEYE HAYIR!

16 Temmuz 00:09

Hasan Cemal @HSNCML

ERDOĞAN İKTİDARIYLA MÜCADELE

ASKERİ DARBEYLE DEĞİL,

DEMOKRATİK YOLLARDAN OLMALIDIR,

ÇARE BUDUR!

Gece yarısı bu tweet'leri attıktan hemen sonra

oturup bazı bölümleri aşağıda yer alan

DARBEYE HAYIR

başlıklı bir yazı yazdım



Evet, darbeye hayır!

Bu ülkede askerî darbeler çare olmadı.

Bundan sonra da olmayacak.

Türkiye 27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta,

12 Eylül'de tank sesiyle uyanmış,

ancak demokrasinin önü açılmamıştır.

Tam tersine darbeler darbeleri getirmiş,

siyaset her seferinde kutuplaşmıştır.

Darbeler, siyasette taşların

yerli yerine oturmasını engellemiş,

siyasetin normalleşmesini geciktirmiştir.

Erdoğan iktidarını demokrasi konusunda

en sert şekilde eleştiren bir gazeteciyim.

Ancak, bu iktidarın darbeyle gitmesine

kesinlikle karşıyım. Böyle bir darbenin Türkiye'yi

daha kötüye götüreceğini düşünüyorum.

Çare, tüm zorluklarına rağmen

demokratik çizgide ve milletin oyuyla

bulunmalıdır. Bir kez daha askerî darbeye hayır!

16 Temmuz 2016 günü sabaha karşı

darbeye hayır başlıklı bu yazımdan

birkaç saat sonra

bir yazı daha yazmıştım.

Başlığı şöyleydi:

Asker darbesi,

Erdoğan darbesi!

Bu yazımın bazı satırları aşağıda:

Asker darbesi çöktü, peki ya Erdoğan darbesi?..

Gün geçtikçe derinleşmekte! 15 Temmuz,

Erdoğan'ın kendi deyişiyle,

Allah'ın bir lütfu oldu.

15 Temmuz sayesinde muhalefet odaklarını

daha büyük bir hızla temizlemeye koyuldu.

Ben böyle düşünüyorum. Evet, askerî darbeye

hayır dedim, Erdoğan'ın yanında durdum.

Ama bu duruşum bana

"Erdoğan darbesi"ni unutturmuyor.

Unutturamaz! Çünkü, ben asker darbeleri gibi

sivil darbelere de karşıyım.

Tank sesleri ile gelen darbeleri

kaç kez yaşadım.

Şimdi de "seçim sandığı"ndan çıkmış

bir "sivil darbe"yi yaşıyorum.

Bu da "Erdoğan darbesi"dir.

Yazın bir kenara:

15 Temmuz'a karşı olmak, tek başına,

demokratlığın kriteri olamaz!

Bu görüşüm bugün de değişmedi.

Aradan kaç yıl geçti, Türkiye hâlâ

Erdoğan'ın darbe süreci içinde...

Tek yol, Erdoğan'a milletin oyuyla

hadi sana güle güle, demek

ve Türkiye'de demokrasi

ve hukukun üstünlüğünü

inşa etmeye koyulmaktır.

Bunu yapabiliriz.