Yıl 2005. İşe gidiyorum. Kanyon’un olduğu yoldan karşıya geçiyorum. Aklım dünkü tiyatro çalışmasında. Yayalara yeşil ışık yanıyor. Bom! Ben yayayım ve havada uçuyorum ve bir dakika, yayalara yeşil ışık yanıyor. Benimle birlikte çantam ve terliklerim de havada uçuyor. Yere düşünce çevremdeki insanların feryatlarını hayal meyal fark ediyorum. Biri elinde anahtarlarımı tutuyor. Biri gözlüğümü yakalamış. Apart topar beni taksiye tıkıyorlar. Başım kanıyor. O zamanki maaşımın tümü özel hastaneye gidiyor, acilden girmemize rağmen.

Dikişler, bayılmalar, pek de zevk almadığım şu hayatta kalma refleksime olan şaşkınlığım, orta dereceli bacakta ezilme raporumla kendime geldiğimde ağlamaya başlıyorum. Aileme haber vermemeliyim. Zaten İstanbul’da yaşamamı istemiyorlar, burası güvensiz diye.

“Bak gördün mü başına neler geldi?” Öyle de yapıyorum. Uzun süre yolda, arabaların olduğu yerde tek başıma yürüyemiyorum. İki hafta işe gidemiyorum. Neyse ki patronumuz çiçek göndermiş. Kamu davası açılıyor. Avukatım yok. Kendi kendine sonuçlanıyor.Çarpan kişi kırmızı ışıkta geçti, alkol tespit edilmiş ve avukatlı. Para ödeyeceğini söylediler. Kabul etmedim ama kimse beni dinlemedi zaten. Para devlete, yani o kamu davasının takibine ödendi. Bana mı ne oldu? Hâlâ bacağımın orası acır; yani sızlar dokununca. Yoldan geçerken duran iki araba arasında bile ezileceğimi sandığım bir his taşırım içimde, kimselere söylemem. Kafamdaki dikiş izi kaybolmuş olmalı ama o dönem neredeyse kafamı zımbalamışlardı. Adaletin yerini bulmasına gücüm yetmemişti benim.

Yıl 2016. Hâlâ işe gidiyorum. Rastgele yaşıyorum. Ufuk Teyze’yi ise trafik kazasında geçen sene kaybettik. Belki şimdi adaletin yerini bulması için gücümü daha iyi kullanabilirim. Ufuk Teyze için görgü tanığı aranıyor. Hem kendinize hem de Ufuk Teyze’ye yardım etmek ister misiniz? Yakınları bir grup açtı. Olayın üzerinden neredeyse bir sene geçti; hâlâ görgü tanığı bulacaklarına dair umudu kaybetmediler. Onlarla gurur duyuyorum, bu zorlu sürecin takibini göğüsledikleri için, vazgeçmedikleri için, umut verdikleri için, umut aradıkları için, daha iyi bir dünya dileğime ortak oldukları için. Zeynep Talayer’e sordum:

Ufuk Teyze kimdir?

‘Ufuk Teyze’mizdir. Hayatının neredeyse her anını başkalarına adamış bir insanoğludur. Ölümünden sonra yakın bir arkadaşının dediği gibi ‘Tek kişilik sivil toplum örgütüm benim’dir.

8 Ocak'ta ne olmuştu?

8 Ocak’ta Ufuk Teyze öğlen iki arkadaşıyla buluşmak için evinden çıkmıştı. Hatta onlardan birini arayıp hadi geliyor musun, demişti. Buluşacakları yere giderken Suadiye, Ülkü Sokak’tan geçiyormuş. Belki de yine her zaman yaptığı gibi o sokaktaki Hayat Pastanesi'nin minik ayçöreklerinden alıp birilerine götürecekti. Bilemiyoruz.

Bizim haber alışımız öğlen gelen bir telefonla oldu. “Teyzemiz bir kaza geçirmiş, Göztepe SSK'ya götürülüyormuş” cümlesi hatırlanan. Sonrası, hastanenin acil servisine kafada binbir sorularla ulaşma, Ufuk Teyze’nin durumunun ciddi olduğunu öğrenme, ciddi ne demek ki, filmlerde dedikleri gibi mi, gibi bir sürü iç sorular. Acilin kapısında bekleyiş. Sevenlerin kapıda birer birer çoğalması. Yoğun bakıma çıkması gerekiyor ama yer yok, bulmamız lazım. E koca İstanbul, bir adet yoğun bakım yatağı da bulunur herhalde gibi naif düşünceler. Saatler geçtikçe çıkmayan o yatak. Bütün dostların elbirliğiyle tanıdıkları üstünden on yedi milyonluk megaşehir İstanbul'da bir adet yoğun bakım yatağı bulma çalışmaları. Sonunda gece on civarında yer bulunması. Ambulansla nakil. İstanbul trafiğinde ambulansı takip etmek. Hepsi çok gerçek dışı. Yaklaşık gece yarısı yeni hastaneye varış. Bu sefer o kapıda hiç kaybolmayan bir umutla bekleyiş. Sonunda o kapıdan bir doktorun çıkıp, soğuk bir ifadeyle ‘haberi’ verişi.

Sonra?



Sonradan sanık ifadesinden ve esnafla yapılan sohbetlerden öğreniyoruz o bilmediğimiz arada olanları: Bağdat Caddesi’nde seyretmesi gereken, belirlenen rotası dışına çıkması aslında yasak olan bir sarı dolmuş yine hep olduğu gibi Bağdat Caddesi’ndeki trafikten kaçmak için Ülkü Sokak’a giriyor. Sokağa girdikten sonra sokağın sonunda da tıkanıklık olduğunu görüyor ve geri geri o sokaktan da çıkmaya çalışırken Ufuk Teyze’mize çarpıyor. Bu ‘çarpıyor’ kelimesi aslında çok doğru bir kelime değil. Normal bir çarpma durumunda çarpma sesi üstüne durulur. Öyle yapamıyor ama bu dolmuş. Teyzemizin üstünden geçiyor. Oradaki bir kişi “Dur, dur” diye cama vurarak duymasını sağlıyor. Onun üzerine durup ileri alıyor ve tekrar üzerinden geçiyor Ufuk Teyze’nin. Bir insanı bu hale getirebilmek ve çarptığını, üstünden geçene kadar fark etmemek için bu dolmuşun nasıl bir hızda olduğunu tahmin etmek çok da zor değil.



Geri giden bu dolmuşun plakası var mı elinizde?



Biliyoruz evet. Soruşturma evrakında bütün bilgiler var.



Olay yerine duyuruyu nasıl yaptınız? Esnafa vb.?



Olaydan bir süre sonra esnafla aile olarak görüşüldü. Onların duyduğu kadarıyla bir de onlardan dinlemek istedik olan biteni ama çoğunluk kazanın sesine, olay yerine gidiyor. Yani o ânı gören kişiler eksik.

Nasıl geri dönüşler aldınız?

Acımızı paylaşan binlerce mesaj. Sağolsunlar, varolsunlar ama hâlâ o ânı görenleri arıyoruz.

Dava açıldı değil mi?

Kaza ölümle sonuçlandığı için kamunu açtığı bir dava var. Biz de onu takip ediyoruz.

Görgü tanığı bulunursa ne olacak?

Görgü tanığı bulunursa davanın seyri için çok önemli olacak. O sokakta hiç kamera kaydı olmadığı için bir kişinin bile tanıklık yapması çok ama çok önemli.

Olayın üzerinden bir seneye yakın zaman geçmesine rağmen takip ediyorsunuz. Bu umut nasıl bir şey?

Bu umut insanı ayakta tutan şey. İnsanlığa dair, kötü birşeylerin bir daha olmaması ihtimaline dair garip bir umut işte.

Pamuk ipliğine bağlı mı yaşıyoruz Türkiye’de?

Olan şeyler olduğuyla kalıyor. “Pamuk ipliğine bağlı yaşıyoruz. Yapacak bir şey nasılsa yok. Hep oluyor işte böyle şeyler” diyoruz. Geçiyoruz ama böyle olmak zorunda değil. Olanlar normal şeyler değil. Normalmiş hissine de kapılmamamız lazım. Dolmuşların kendi rotalarının dışına çıkmaları normal değil. Bu kadar yoğun trafik olması normal değil. Kentsel dönüşüm olan bölgelerde kontrolsüz bir şekilde yoğunluk yaratılması, inşaat kamyonlarından normal arabalara yer kalmaması normal değil. Dolmuşların ara sokaklarda hız yapmaları normal değil. Geri geri giderken belirli bir hızın üstünde olmak normal değil. Koskoca İstanbul’da bir adet yoğun bakım yatağı bulamamak normal değil. Bulursan da tanıdık yardımıyla bulman hiç normal değil.

Ceza sistemi güçlense caydırıcı olur değil mi?

Yaptığın yanlışların bir cezası olması ihtimali o yanlışları yapmanı azaltır ama bu istisnasız herkese her durumda işlemeli.

Acınızı paylaşıyorum...

Ufuk Teyze hep birilerine yararlı olmak için didindi durdu. Onun gidişi de eğer bir kişinin hayatını kurtarırsa o kadar çok sevinirdi ki... Bütün derdimiz bu. Bir kişinin daha başına gelmesin böyle bir şey. Arabasında geri geri giden birisinin bir an için bu olanlar aklına gelse ve gazdan ayağını çekse veya bir dolmuş trafikten kaçmak için ara sokağa hızla girmese ve bir kişinin hayatı kurtulsa... Başka hiçbirşey istemiyoruz. Bu olayların tekrar etmesinde her birimizin suçu var. “Evet oluyor maalesef, ne acı” deyip normal hale getirdiğimiz için hepimiz suçluyuz. Hayır, normal değil ve normal olmadığını haykırmak zorundayız gelecekteki birilerinin hayatını kurtarmak için.

Hangi kanallarda anlattınız?

CNN Türk, Show TV ve sosyal medya kanallarında.

Anlatmak umudunuzu kuvvetlendiriyor mu?

Anlatmak, paylaşmak umudumuzu kuvvetlendiriyor tabii.

Sizin için ve tabii Ufuk teyze için yapabileceğimiz bir şey var mı?

N’olur mümkün olduğunca çok kişinin duymasını sağlayın. Facebook'daki Ufuk Teyze için sayfasından bize ulaşabilirler.

O gün oradan geçen, o dolmuşta olan, o sokaktaki enginarcıdan alışveriş yapan, oradaki pastaneye uğramış olan, o sokakta oturup o an pencereden bakan, oradaki şantiyelerde çalışan birileri mutlaka vardır. İnanıyoruz. Çıkacaklar. Gördük diyecekler. Biz de böyle şeylerin bir daha olmasını istemiyoruz diyecekler. İnsana dair umudumuz hiç kaybolmayacak.