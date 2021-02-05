Pandemi dayanışmaları: Müzisyenler, kadınlar ve alternatif eylem biçimleri

Pandemi dönemi pek çok kesimi derinden etkiledi. İşimizi, sağlığımızı, sevdiklerimizi kaybettik, birbirimizden ayrı düştük; fakat dayanışmanın, hatırlamanın, paylaşmanın, sorumluluk almanın yolları çeşit çeşit. Birkaçını sizlerle paylaşmak istedim.

Caz müzisyenleri ile dayanışma konseri

The Badau caz müzisyenlerine destek olmak için yeni yılda bir konser organize etti. Elde edilecek gelir müzisyenlere maddi destek sağlamak ve prodüksiyon masrafları için kullanılacak. Destek olmak için son gün 7 Şubat 2021.

Konserde yer alan gruplar (alfabetik sırayla) : Baturay Yarkın Trio feat. Nağme Yarkın, Çağıl Kaya Trio, Cenk Erdoğan Band, Ceyda Köybaşıoğlu Quartet, Dilek Sert Erdoğan Quintet, Ece Göksu & Eylül Biçer Duo, Erdem Özkan Band, Eren Noyan Band, Erkan Zeki Ar Trio, Esra Kayıkçı Band, Ferit Odman Quartet, Genedos, İpek Dinç Quintet, İpek Göztepe Quartet, İstanbul Funk Unit, Melisa Karakurt, Şallıel Bros.

Dayanışma linki.

Kadınların konuşacakları ortak çok şey var

SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği, kadından kadına ses olmak için bir etkinlik düzenliyor. Farklı deneyim, tecrübe ve yaşlardan kadınların katılımına açık olan buluşmanın ekseninde eşitlik, çeşitlilik ve diyalog var. Sorunların baş başa paylaşılmasının kadınlar arasındaki bağı ve dayanışmayı güçlendirmesi, özellikle pandemi döneminde evin içine kapanmış kadınların seslerini duyurması ve diğer kadınları da duyması hedefleniyor. Etkinlik 7 Mart Pazar günü 11.00-14.00 arasında çevirim içi gerçekleşecek.

Başvuru linki.

Hannah Arendt'in görüşleri ışığında diktatörlük, totalitarizm ve alternatif eylem biçimleri

"Açık Bilinç" programında Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri'nin bir bölümde, Ömer Madra ile birlikte Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Zeynep Gambetti'yle alternatif eylem biçimleri konuşuluyor. Pandemi döneminde şahit olduğumuz Boğaziçi Üniversitesi akademisyen, öğrenci ve bileşenlerinin eylemleri ile beraber günümüz siyasi iklimini düşününce bize kapı aralayabilir. Podcast'te totaliter rejimin dinamikleri tartışılıyor. Bu bağlamda parti ve liderin, doğruların yegâne referansı olduğundan, bu esnada düşünmeyen ve sadece lidere bakan yeni bir insan türü oluşturulduğundan bahsediliyor. Bir nevi çözüm önerisi olarak dünyaya farklı bakanların birlikteliğine ve yerel demokrasiye dayanan özgürlük alanlarına vurgu yapılıyor.

Podcast linki.

Sürdürülebilir yaşam film günleri

Movies that Matter ve UNDP Türkiye desteği ile Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali seçkisinde 12 belgesel yer alıyor. Etkinlik 4-7 Şubat 2021 tarihlerinde ücretsiz ve çevrimiçi gerçekleşecek.

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Plastik bir okyanus

A Plastic Ocean (2016, Craig Leeson) ödüllü bir belgesel. İçinde bazı hayvanların midesi açılıyor. Bazıları da tuzlu su ile kusturuluyor. İçlerinden çıkan plastik miktarı oldukça endişe verici. Bu canlılar, denizlerden insanların attığı plastikleri yiyecek sanıp yiyor. O hayvanları yerseniz siz de plastik yemiş oluyorsunuz. Bu da hastalıklara, özellikle kansere neden oluyor. Çevremiz için yapabileceğimiz katkılar, örneğin plastik kaplı jilet, diş fırçası ve pipet kullanmamak ya da kahve ve su kabınızı yanınızda taşımak olabilir.

Belgeselle beraber başlayan çevre hareketinin linki.