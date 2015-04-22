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Hande Çayır

handecayir@gmail.com

22 Nisan 2015

Öyleyse misyoner pozisyonu nasıl icra edilmeli?

Ey oğul! Seni kandırmalarına izin verme! Aldırma! Bildiğini oku! Keşfetme! Deneme! Merakını öldür!

Malzemelerimizi sayıyorum.

Bir adet sırt üstü yatmış ‘nefes alsın yeter’ kadın bedeni...

Bir adet kıpraşık ‘hoyt höyt hurra’ adamı...

Düz bir zemin... (Tercihen pufidik bir yatak...)

Sadece apış arasını açıkta bırakacak iki örtü... (Mevcut kıyafetinizin avret mahalline denk gelen yerini elips şeklinde* kesmek suretiyle de ihtiyacı giderebilirsiniz.)

Şimdi, birinizde bir delik olmalı. Diğerinizde de deliği dolduracak bir alet.

Dur! N’apıyorsun? Sakın orana bakma! Korkutmak asla ve kat’a bizim işimiz değil ancak duyduk ki sır sahibi deliklerin içinde timsahlar varmış!

Tamam. Güzel.

Eğer bakmadıysanız er kişi deliğe doğru yanaşsın. Mümkün mertebe tek bir hamlede içeri girsin. Olay vuku bulurken hanım kızımızın tavana bakması en makbulü...**

Ey oğul!

Bu pozisyonda iki ya da -maksimum- üç kez ileri geri olmak kaydıyla bazı hamleler yapacaksın. Bu sırada beyaz yapışkanlar püskürebilir. Panik yapma! O vakit toparlan. Bas git ya da -canının çekmesi halinde- buyurgan ol...

İzah ettiğimiz bu işlemi dilediğin kadar yapmakta ‘özgür’sün...

Nasıl ki dişlerini her gün aynı ritimle fırçalıyorsan mevzubahis uygulamada da bu hâl icap edecektir.

Ve şunu bil; nasıl ki yemeğini eline kaşık alıp höpürdetiyorsan, nasıl ki gömleğini pantolunun içine bıdık bıdık iliştiriyorsan burada da mühim olan, malum halet-i ruhiyeyi mümkün olduğunca ‘tek tip’leştirerek icra etmektir.

Ne kadar rutin olursa o kadar iyi. Ne kadar az keşif yaşarsan o kadar meşru.

Oğul,

Seni kandırmalarına asla izin verme!

Birtakım hoppidi’ler buna ‘misyoner’ pozisyonu deyip küçümseyeceklerdir. Seni yolundan döndürmeye çalışacaklardır.

Aldırma! Bildiğini oku! Keşfetme! Deneme!

Sadece sana söyleneni yap! Merakını öldür! Hatta yere bakarak yürü!

Unutma ki, altında yatmakta olan beden, kulak memesi kıvamına gelinceye kadar bu işlemi tekrarlayabilirsin. Sonuç alamaz isen -nizam içinde- yukarı aşağı zıplamak yordamıyla bir cümcük tepinmene de izin var!

Hadi yine iyisin...

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* İhtiyaca göre ‘delik bölge’nin çapını belirleme hakkınız baki. 

** Hanım kıtlığı olduğu hâllerde şişme bebek kullanabilirsiniz. Hem ses etmez.

Bknz: 'Doğal olmayan' cinsel ilişki görüntülerine ceza anayasaya uygunmuş!

 

 

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