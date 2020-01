Metres, manita, karı, kuma...

En dürüstü, en sarmalayanı, en tatlısı, en uçuranı, en dindireni...

Satır aralarında az sonra okuyacaklarınız yaşanıyorken Minnoş Bey mır mır konuşuyordu:

“Başarı, kendin dahil kimseye -en ufacık, en pembesinden bile- yalan söylememektir.”

Yanıbaşınızdaki kadının gözyaşına sebep olmamanız dileğiyle...

Kod adı “Minnoş Bey”e sordum:

- Neden metresiniz oldu?

- Karımın yapmadığı, yapmaya yanaşmadığı şeyleri yaşayabilmek ve heyecan için.

- İstediklerinizi yaşayabildiniz mi?

- Metresim son derece açık fikirliydi. Grup ve eş değiştirme dâhil birçok deneyim yaşadık.

- Karınız neye, niye yanaşmıyordu?

- Oral, anal ilişki hiç yoktu. Nedenini bilemiyorum, hiç anlayamadım. (Gülümsüyor.)

- Karınızın haberi oldu mu?

- Hayır.

- Metresinizi sevdiniz mi?*

- İnsan olarak evet, ancak bu bir çiftin yaşadığı sevgi ya da aşk değildi.

- Ona nasıl imkânlar sağladınız?

- Belli bir miktar aylık... İhtiyacı olduğunda harcamalarını karşıladım.

- Belli miktar dediğiniz gelirinizin yüzde kaçıydı?

- Onda biri kadar.

- O size nasıl imkânlar sağladı?

- Seks... Fantazilerimi sorgusuz kabul etti.

- Fantazileriniz nedir?

- Bîseksüellik, grup (ffm ve mmf).**

- Ne kadar sürdü?

- Yaklaşık 4 yıl.

- Yalan söylerken ne hissettiniz?

- Karım tarafından çok sorgulanmadım. Dolayısıyla fazla yalan söyleme ihtiyacı hissetmedim.

- Metresinize de yalan söylediniz mi?

- Hayır.

- Çocuklarınız var mı?

- Evet.

- Hissettiler mi?

- Hissetmediler. Birlikteliklerim genelde iş saatlerinde ve seyahatlerimde oldu. Dolayısıyla onlardan zaman çalmadım.

- Sadece seks miydi?

- Evet.

- Duygusal yakınlık kurdunuz mu?

- İnsani olarak evet. Metresimin annesi beni çok severdi.

- Metresinizin annesi sizi hangi sıfatla tanıyordu?

- Arkadaş. (Gülümsüyor)

- Metresinizle yeni bir hayat kurmayı düşündünüz mü?

- Hayır.

- İlişkiniz bitti mi?

- Mailleşiyoruz.

- Neden mailleşiyorsunuz?

- O nişanlandı. Nişanlısıyla ilgili problemi olduğunda fikir danışıyor.

- Yeni bir metres ister misiniz?

- Evet.

- Gizli saklı yaşamak ilişkinizi daha tutkulu yaptı mı?

- Evet.

- Hiç utandınız mı?

- Hayır.

- Metresinizin sitemleri oldu mu?

- Hayır.

- Karınızın sitemleri oldu mu?

- Hayır.

- Karınızla ne kadar zamanda bir cinsel ilişkiniz oluyor?

- Eski karım. (Gülümsüyor.) Ayda birkaç kezdi.

- Metresinizle ve karınızla yaşadığınız cinsel ilişkiyi biraz açabilir misiniz?

- Karımla görev yerine getiriyordum. Metresimle ise içimdeki gizli benlik hayata geçiyordu.

- Karınızla benzeşen özellikleri var mıydı?

- Hayır, hiç.

- Karınız nasıl bir kadın?

- Eski karım dominant, soğuk, mesafeli.

- Metresiniz nasıl bir kadın?

- Sıcak, halktan, itirazsız.

- Metresinize ne gibi hediyeler aldınız?

- Genelde parfüm ve kıyafet.

- Karınıza aldığınız hediyelerle metresinize aldığınız hediyeler farklı mıydı?

- Karım hediye istemezdi. (Gülümsüyor.)

- Metresiniz sizinle birlikteyken başka erkeklerle de olmuş olabilir mi, yokluğunuzda?

- Oldu.

- Buna ok misiniz?

- Evet.

- Onu sahiplendiniz mi?

- Maddi olarak evet.

- Kıskandınız mı?

- Hayır.

- Nasıl tanıştınız?

- Müşterimin CEO'sunun sekreteriydi.

- Hâlâ sekreterlik mi yapıyor?

- Şu an işsiz.

- Sizin konumunuz nedir?

- Ben üst düzey yöneticiyim.

- Karınız?

- Eski karım doktordu.

- Bu çalışmaya niçin dâhil olmak istediniz?

- Kendimden bahsetmeyi, cinsel içerikli sohbeti severim. Profiliniz çok samimi ve sıcak geldi. Kötüye kullanacak birisine benzemiyorsunuz.

- Boşanma sebebiniz neydi?

- Duygusal ve zihinsel uyumsuzluk.

- Ne zaman boşandınız?

- 4 yıl önce.

- Okuyuculara söylemek istediğiniz bir şey var mı?

- Tek eşlilik doğaya aykırı; ancak herkesin umarım gönlüne göre bir yol arkadaşı olur. İster evlilik içinde olsun, ister dışında.

- Çocuğunuz vardı...

- Bir oğlum var.

- Onun da metresi olsun ister misiniz?

- Metresi olmasındansa her istediğini yaşayabileceği bir eşi olsun isterim.

- Sizce metres ne demek?

- Evli bir erkeğin karşılıklı çıkar ilişkisi içinde beraber olduğu bir hanımefendi.

- Bu bir kurum mu?

- Kurum olabilmesi için toplumsal sözleşme çerçevesinde kabul edilebilir olması lazım. Öyle olmadığına göre bir kurum değil. Daha ziyade karşılıklı bir çıkar ilişkisi.

- Hiç unutamadığınız bir anınız oldu mu bu süreçte?

- Evet. İlk ffm deneyimimizdi. Tanıdığım evli bir müşteri temsilcisi vardı. Zaman içinde yakınlaştık ve birlikte olmaya başladık. Bir süre sonra, onun da bir kadınla beraber olmak istediğini öğrendim. Metresimle yatmak isteyip istemeyeceğini sorduğumda olumlu cevap verdi. O günü hiç unutamıyorum. Unutamadığım anılarım çok... İlk mmf tecrübemiz, ilk swing*** tecrübemiz ve bir travesti ile geçirdiğimiz bir gece...

- Yeniden evlilik düşünüyor musunuz?

- Evlendim bile.

- Yeni eşinizle ne kadar süredir evlisiniz?

- İki yıl bitti.

- İki evlilik arasındaki süre ne kadardı?

- Yaklaşık 2,5 sene bekârdım.

- Cinsel ilişkinizde pasif rol aldınız mı metresinizle birlikteyken?

- Evet. Bazen parmağını, bazen de strap-on**** kullanırdı. Bunun haricinde de pasif olduğuma şahit olmuştur.

- Bdsm'le***** ilgili misiniz?

- Çok sıcak baktığım bir konu değildir. İlgi duyan birkaç partnerim oldu. Birkaç kez onlara ayak uydurmaya çalıştım.

- Yeni eşinizle cinsel ilişkiniz nasıl?

- Yeni eşim öncekine göre çok daha aktif bir cinsel yapıya sahip. Ancak tüm ısrarıma rağmen değil swing, ffm'e bile yanaşmadı nişanlılığımız esnasında. Aksine tam ters tepti ısrarlarım; çok kıskanç ve şüpheci oldu. (Gülümsüyor.)

- ...

- Hayatım boyunca bir kadına bırakın fiske vurmayı, ne küfrettim, ne de laf attım. Kadını malı gibi gören, kapatmaya, kontrol etmeye çalışan herkesle çatıştım. Öbür taraftan karşılaştığım her kadınla -sokakta gördüğüm her kadınla- beraber olmayı düşündüm. Her güzel bacağa, popoya çaktırmadan baktım. Bu yaman çelişki değil mi? Ben bugüne kadar içinden çıkamadım.

____________________________________

* https://www.youtube.com/watch?v=hJ-icfN0Ag0

** ffm: female, female, male (iki kadın ve erkeğin dahil olduğu cinsel ilişki; mmf: male, male, female (iki erkeğin ve kadının dahil olduğu cinsel ilişki).

*** Eş değiştirme.

**** Dildonun bele bağlanan modeli.

***** Bondage (B), discipline / dominance (D), submission / sadism (S), masochism (M); http://tr.wikipedia.org/wiki/BDSM