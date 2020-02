Erkek ve kadın liderleri tanımlamak için kullandığımız farklı sözler

Sevgili patronlarımız bir kişiyi kovmak istediklerinde ilk kimi gözden çıkarır?

Şefkatli çalışanı mı? Analitik düşüneni mi?

Askeri liderlik ortamında lider performansını değerlendirmek için kullanılan seksen dokuz olumlu ve olumsuz liderlik niteliğini içeren bir veri seti analiz ediliyor.

Bu araştırmada dört binden fazla katılımcı ve seksen bir bin değerlendirme yer alıyor.

Erkeklere ve kadınlara hangi özel niteliklerin daha sık verildiği inceleniyor.

Erkekler için ‘analitik’ en çok kullanılan kelime olurken kadınlar için ‘şefkatli’ kelimesi öne çıkıyor. Diğer uçta, erkekleri tanımlamak için kullanılan negatif kelime ‘kibirli’ iken kadınların payına ‘beceriksiz’ düşüyor.

‘Analitik’ terimi bireye ait kişinin akıl yürütme kabiliyetine işaret eder. İşin amaçlarına veya misyonuna destek verir. Yorumlamak, stratejileri desteklemek ve kredilendirmek için görev odaklı bir kavramdır.

‘Merhamet’ ise ilişki odaklıdır. Olumlu bir çalışma ortamına ve kültüre katkıda bulunur. Belki de eldeki işi başarmak için daha az değerlidir.

Erkekler bu araştırmada daha çok analitik, yetkin, atletik, güvenilir bulundu.

Kadınlar ise merhametli, hevesli, enerjik ve daha organize.

Sonuçta erkekler olumsuz özellik olarak ‘kibirli’ ve ‘sorumsuz’ bulunurken kadınlar ‘dedikoducu’, ‘dağınık’, ‘panik’, ‘kararsız’, ‘beceriksiz’ çıktı.

Bir diğer sonuç ise kadınların hedeflere ve iş sonuçlarına bağlı olmayan belirsiz geri bildirimleri alma olasılığının yüksek olması. Yani, iş fırsatları, promosyonlar, ödüller kadının rekabet ettiği bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor.

Diğer bir ironik bulgu da şöyle: İnsanların en çok taktir ettikleri özelliğin ‘merhamet’ olduğu yönünde veriler var.

Öyle ise, kadınları neden lider pozisyonlarında daha çok görmüyoruz?

Ve sizin lideriniz nasıl biri?

Araştırmaya ulaşmak için tıklayın...

“Etkili bir lider çizin” talebine gelen cevap-çizimler ise tamamen erkek.

Bu araştırma hakkında çıkan ve yer yer çeviriler yaparak verdiğim yazının aslı Harvard Business Review’da yayımlanmıştır.

Araştırmacılar David G.Smith, Judith E. Rosenstein, Margaret C. Nikolov ve Darby A. Chaney olup araştırmanın orijinal adı The Power of Language: Gender, Status, and Agency in Performance Evaluations’tır.