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Hande Çayır

handecayir@gmail.com

06 Aralık 2015

Çöp(m)adam

Tanımadığınız insanların hayatına katkı sağladınız mı hiç?

Gerçekten değerli olan nedir?

Tanımadığınız insanların hayatına katkı sağladınız mı hiç?

Ayvalık’ta yerel bir kalkınma projesi hayata geçti.

Hazır çorba poşeti, dondurma kabı, terayağ paketleri toplanıyor. Sağdan soldan ya da destekçilerden. Branda ve keçe de var.

Aslında, bir tür çöp bağışı bu, malzeme bağışı yani.  

Çöp(m)adam’lar -daha önce hiç çalışmamış olan kadınlar- çanta yapıyorlar bu malzemeyi kullanarak ve satışa sunuluyor ürünler.

Çöp(m)adam’ın dokunduğu iki alan var.

Türkiye’de kadın istihdamı

 

Kadınlar Türkiye nüfusunun yüzde 49’u. Okur yazar olanı yüzde 25. Her dört kadından sadece biri çalışıyor. Sosyal güvenceye sahip değiller. Çöp(m)adam istihdam yaratıyor.

 

Geri dönüşümün önemi
 

2005 yılında, Çevre Bakanlığı tarafından yayımlanan rakamlara göre, Türkiye’deki plastik atığın yüzde 27’si geri dönüştürülmüş. O yıl toplanan plastik oranı 500 bin ton. İstanbul, günde 10.000 ton çöp üretiyor. Çöplerin geri dönüşüm oranı yüzde 18. Çöp(m)adam çevreyi düşünüyor.

‘Ben yaptım’ diyebilmek...

 

Üretim atölyeleri Ayvalık ve Diyarbakır’da KA-MER işbirliği ile kurulmuş.

Bir çöp(m)adam çantasını yapmanın süresi yarım gün ile 5 beş gün arasında değişiyor. 60-500-2000 TL kazanmış olanlar var. Satış olmasa dahi ücretlendirme, ürün başına yapılıyor.

Çöp(m)adam logosu taşıyan her ürün, yapan kişinin imzasını taşıyor.

Kadınların kendini geliştirmesi, özgüveninin artması da demek bu.

Para önemli, ama her şey değil. Kadınlara ait bir yer yaratılmış orada.

Hem üretmenin tadını aldıktan sonra ayrılıp başka işe giren kadınlar da olmuş.

Çöp(m)adam’ların ağzından...

 

“Bir şey alırken kimseye sormuyorum. Bu benim param diyorum. Gidip alıyorum.”

“Emeğimin karşılığını almak çok güzel bir şey.”

“Çok utangaç biriydim. Rahat konuşamıyordum. Şimdi utanmıyorum.”

 

Tara Hopkins kimdir?

 

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Koordinatörü iken tanıdığım Tara Hopkins’in başlatıp paylaştığı Çöp(m)adam’ın yolu açık olsun.

Hayat sana limon veriyorsa limonata yap, derler. Bu hikâye de aynen öyle.

Ayvalık’ta bir erkek kahvehanesi kiralayıp kadın atölyesine dönüştürüyor Hopkins. Meksika’daki mahkumlardan öğrenmiş bu projeyi.

 

Destekleyenler...

 

Boyner, Unilever, Park Bravo, Sabancı Müzesi destekleyiciler arasında.

Güler Sabancı ve Ece Sükan da projeye sahip çıkanlardan.

Çöp(m)adam bana ilham veriyor.

Bu çantalardan almak, alırken de o atölyedeki kadınlarla dayanışma içinde olduğunuzu bilmek...

Belki de dolabınıza ve ruhunuza iyi gelecek olan budur.

Sahi, bir marka yaratacak olsanız, sizinki nasıl olurdu?

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