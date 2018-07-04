Badau: Hayranlık içinde bakan insan

Değerli caz müzisyenleri ile bize alan açan caz lokali The Badau İstanbul sarıp sarmalayan bir sezon kapanışına ev sahipliği yaptı.

Yeldeğirmeni’ndeyiz. Sokağın nalburunun sıkı Miles Davis hayranı olduğunu buraya not düşmek isterim.

‘Badau’ etrafındaki nesnelere, mekânlara ağzı bir karış açık hayranlık içinde bakan insan demek. Biz de geceyi öyle geçirdik.

Gece Eren Noyan Quartet’in performansı ile başladı ve müzisyenler geçidi ile harmanlandı.

“Onlar” diye bahsetmek tuhaf gelecek; çünkü bir “biz” yarattılar.

The Badau İstanbul’un kurucusu Eren Noyan yirmi beş yıldır bu ülkede caz festivali yapılmasının önemini vurguladı. Davulcu Burak Reşit Cihangirli’nin genç yaşında festivalin açılış gecesinde çalmasının altını çizdi. Diğer müzisyenler dönüşümlü çaldılar; ancak başka bir davulcu sahne almadı.

Vokallerde Deniz Özçelik ve İpek Göztepe etkileyici. Notalar arasında öyle bir geziniyorlar ki onlarla tatlı yolculuklara çıktım. Bu iki kadın henüz yirmili yaşların başında. Özçelik’in Berkeley’den müzik eğitimi var; Göztepe’nin de Amerika’daki bir caz okulundan yeni aldığı kabul.

Jef Giansily’i piyanoda dinlemek, Eren Turgut’u bas çalarken takip etmek yine ufkumu açtı.

Eren Noyan, The Badau İstanbul’da sene boyunca neler yaşandığını anlatırken nüktedandı. Kardeş caz adresleri Nardis Jazz Club, Bova ve Mitanni’den bahsederken kapsayıcıydı.

Sibel Köse Caz Vokal Atölyesi’nde üç senedir öğrenmeye devam ediyorum. Bu durumdan haberdar olan Noyan, atölyemizden beni ve bir arkadaşımı da sahneye davet etti.

Sonrası şöyle: Önce sahneye çıkmaya cesaret ediyoruz. Ardından kendimizi itina ile dövüyoruz; çünkü sahnede çıplağız. Sonra da konuşmalar yapıp geri dönüşler verip kendimizi ve yanımızdakileri daha ileri taşıyoruz. Bunlar az bulunur bir aradalıklar.

Sevgili Güliz Noyan sakinleştiren ifadesi ile arı gibi çalışarak Badau gecelerini çekip çeviriyor. Zeynepgül Atsız ile birlikte güvende hissetmemi sağlıyor.

25 metrekarenin özenle tasarlandığı bu mekânın bir de mutfağı var. Biz oraya bol bol girip çıkıyoruz. İyi müzik ve iyi yemek ve iyi sohbet yeri burası.

Bahsettiğim yemekler şöyle: Siyah borazan mantarlı, zerdeçallı risotto, beluga mercimeği, limon kabuğu rendesiyle ızgara edilmiş jumbo karides, yeşil turp filizi. İçinde bol miktarda sevgi var.

Gig sırasında Noyan’ın mendili Üsküdar’a Gider İken’i söylerken yaka cebinden çıktı. Scat’lerindeki heceler ‘ska’ ile başlayınca heyecan vericiydi.

Musiki ile büyümüş biri olarak Üsküdar’a gitmeyi beklemediğim bir geceydi. İleride daha kalpten söylediğim buralı şarkıları ben de caza taşır mıyım?

Gece, başından sonuna beni düşüncelerden düşüncelere sürükleyedursun izleyiciler için de gözlemim o ki mıknatıs etkili ve eğlenceliydi.

Bir kez daha anladım, bu iş evde oturup şarkı çalışmakla olacak iş değil. ‘Orada olmak’ ve cesaretle paylaşıp ‘bir arada durmak’ gerek.

Sinan Altıparmak ve Deniz Özçelik’in doğum günüydü. Doğum gününü ‘çalışarak’ kutlamak hiç bu kadar güzel olmuş mudur?

Gecenin en büyük sürprizi Eser Noyan’ın* tüm zarafeti ile acapella söylediği ve ‘Daha önce hiçbir yerde söylemedim’ dediği o şarkıyı bizimle paylaşmasıydı. Gözlerime inanamadım. O an bir şey oldu. Müzisyenlerin Eser Noyan’a bakışını izlemekten de kendimi alamadım. Gerçekten beraberce tam anlamıyla ‘badau' olmuştuk.

Eren Noyan’ın gecenin ardından paylaştıkları ise şöyle:

“Daha yayın kuruluşları kuracağız, müzik bursları oluşturacağız, festivaller düzenleyeceğiz, gastronomi ve kültür-sanat alanlarının tümünde işler gerçekleştireceğiz, ailemiz büyüyerek tüm yaratanları sevgi ile kucaklayacak. Hep birlikte bir cemiyeti güçlendirip yaşatacağız. İnanın, güvenin ve iyi dileklerinizi lütfen esirgemeyin.”

“Dün gece Eren Noyan Quartet Sezon Kapanış Konseri’ne konuk olan sevgili Engin Özşahin, Umut Oymak, Umut Deniz, Eren Turgut, Şükrü Yurtsever, Hande Çayır, Sıtkı Sırtanadolu, Pınar Argın, Koray Yavaş, İpek Göztepe, Erkan Zeki Ar, Jef Giansily, Sıtkı Sırtanadolu, Sinan Altıparmak, Deniz Güngören, Deniz Özçelik ve Eser Noyan’a teşekkür ederiz.”

House band: Eren Noyan (v), Adem Gülşen (p), Özgür Salıcı (b), Burak Cihangirli (d)

Daha fazla Badau için: https://cazkolik.com/radyocazkolik/program_dinle.asp?radyoId=1&id=1601

* Eser Noyan benim ve pek çok arkadaşımın ‘Hatırla Sevgili’ adlı eseri repertuvarına alma sebebidir.