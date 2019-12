Ve şimdi Libya ile dünyaya açıldık

DÜNYAYA KAPALIYIZ



WikiLeaks, Tunus, Mısır, Libya, derken Türkiye yakın tarihinin en aktif uluslararası gündeminin içine düşüverdi.Aslında dünya gündemi her zaman yüklüdür. Ama bizden uzaktır. Biz genellikle – yalnızca önemli değil, aynı zamanda sığ konularımızla da – iç gündemimi severiz.Kısır ve tanıdık tartışmalarımıza bayılırız.nasıl çakmış,nasıl taşı gediğine koymuş,nasıl bağırıp çağırmış; bunlar vebize yeter de artar bile.Ama şimdi yakın ülkelerde iskambil kağıdı gibi yayılan ve açık ya da gizli şekildesorusunu ortaya süren gelişmelerle Türkiye birdenbire değişiverdi.Artık uluslararası gündemle yatıp kalkan bir ülke oldu.Çok uzun bir aradan sonra, her gün gazete manşetleri ve televizyon haberlerinin ilk sıraları dünyadaki gelişmelerle dolu.Bir düzine ülkeyi dalgalandıran gelişmeler içinde, özellikle Libya’da olup bitenler bizi bu kadarhale getirdi.Bunun açıklaması için ne Libya ile tarihi bağlarımız yeterli gelir, ne onunla yakın geçmişimizinzikzaklı üst düzey temasları.Sonuçta Libya bizim için önemli bir ticari partner. Bu ülkeyle iş hacmimiz 27 milyar dolar. Orada 25 bin işçimiz var.Mesele sadece’nin geleceği değil, hatta hunharca öldürülen yüzlerce insan da değil. O kan gölündeki insanlarımızın ne olacağı, orada iş yapan 200 Türk firmasının durumu, ekonomik bağların ve uzun vadeli çıkarların nasıl şekilleneceği konusu.Kısa bir süre önce T24’te “ Hemşeri gazeteciliği iyi satar ” başlıklı bir yazı yazmıştım.Uzun yıllar yurtdışında yaşamış, Türk gazete ve televizyonlarına muhabirlik yapmış bir gazeteci olmanın verdiği hakla, dünyada olup bitenleri Türkiye için haberleştirmenin ve “içerde” ilgi çekmenin ne kadar zor olduğundan yakınmıştım.Kendimden alıntı yaptığım için kusura bakmayın. Ama birkaç fikri hatırlatmak istiyorum:Libya’da yalnızca, can bile verdik. Ve hâlâ can telaşındayız doğal olarak.Dolayısıyla bugüngündür. Önemli ölçüde kendi üzerimizden de olsa, dünyayı, başka ülkelerdeki acıyı, göz yaşını, vicdansızlığı hissettiğimiz gündür.Yalnızca kısır iç çekişmelerle ve kahve sohbetleriyle yetinmediğimiz,ilearasında bağlantı kurmak için beynimizin aktifleştiği hassas bir zaman boyutundayız.Gündemdeki gelişmeler, netürü yüzeysel yaklaşımların doyurabileceği, ne dediye saf iyimserlikle tahlil edilebilecek türden. Ama çok önemli bir deneyim olduğu, artık birçok şeyin eskisinden farklı olacağı ortada.Umarım, bu zor günlerin hem siyasi tecrübemize, hem de tarihsel hafızamıza kalıcı yararları olur.Gelelim, yazımızın diplomasi erbabını kızdıracak bölümüne.… Ben hayatımın önemli bölümünde bu kavramı sırtımda taşıdım. Ağır bir yüktü doğrusu.Ama bu ağırlığın önemli bölümü, benim onu sırtımdan atma çabalarımdan kaynaklanıyordu.SSCB’de/Rusya’da 26 yıl yaşadım. Ve bence,olmaktan vazgeçmedenda oldum.ilearasında fark kalmadı yüreğimde.Mesele cebimdeki kimlikle falan ilgili değildi. Hissettiklerimdi önemli olan.Örneğin, 1991 Ağustosu’nda Sovyetler çatırdarken veya 1993 Ekimi’nde Beyaz Ev tank ateşi altında kararırken, orada toplanıp gülüşerek çekirdek yiyendan çok daha fazla ve çok daha gerçek Rus olduğumu hissettim.Günümüzde, herkesin farklı nüanslarla da olsa sıkça telaffuz ettiğiçağında, bir insanınolması ne kadar mümkün?Kaddafi’nin küstah tavırlı oğluHazretleri’nin, doğru ya da yanlış tercümeyle, ülkesindeki Türkleri de tehdit eden sözlerini kısa sürede cevaplayan Cumhurbaşkanı’ünyolundaki açıklamasını anlamak zor değil elbette. Ama…Bulaşılmaz mı?..Yanı başınızdaki olaylar, sizde sadece doğduğunuz yere kaçma arzusu mu verir?..E, peki ne yapalım? Silah elde çatışalım mı?İki ülke arasında diplomatik kriz mi yaratalım? Böylelikle 25 bin kişinin hayatını tehlikeye mi atalım?Geçmiştekivegibi tartışmalardan doğan onca gerilimin zar zor atlatıldığı bir dönemde, ben benzeri birmı savunuyorum?Arjantin’de doğmasına, Küba’da devrim kahramanı sayılmasına rağmen, Latin Amerika’dan Afrika’ya kadar bütün dünyada devrim yapmaya çalışarak geçen yüzyılın sembollerinden biri halini alan’yı mı örnek gösteriyorum herkese?Hayır, kimseye hiçbir yolu gösterdiğim ve bugün kan gölüne dönen ülkelerdeki Türkler’le öteki yabancılara ellerine silahı almaları çağrısı yaptığım falan yok.Sadece gazete satırlarına ve televizyon ekranlarına umutsuz bir dikkatle bakıp duruyorum. Acaba Libya’da ve Marmaris’te Türk işçileriyle yapılan söyleşilerde, hiç olmazsa bir Allah’ın kulu da çıkıptürü bir ortak insanî hüznü dile getirecek mi?Oralardan dönen ve/veya oraların acısını hisseden birileri bir dayanışma organizasyonu oluşturacak mı? Sivil bir uluslararası destek faaliyeti düşünülecek mi?25 bin işçimizi de Libya’dan çekip alsak, orada olup bitenler manşetlerden ve yüreklerimizden düşer mi?Mısır’ın sıcaklığından ne kaldı geriye?Tunus çoktan unutulmadı mı?Ya uzak Yemen topraklarında olup bitenler umurumuzda mı?Bakın, yanı başımızdaki Yunanistan’da mitingler bitip tükenmiyor, insanlar kendini yakıyorAlmanya’da siyasi dengeler sarsılıyor.ABD, Wikileaks skandalından bu güne büyük çalkantılarla içten içe kaynıyor.Elimizin altındakiYalnız evimize değil, gözümüzün içine!Hem de çok kısa sürede.Neymiş efendim, Erdoğan nasıl çakmış, Kılıçdaroğlu nasıl taşı gediğine koymuş, Bahçeli nasıl bağırıp çağırmış;bize neler bildirmiş… Bütün bunlar yavaş yavaş (veya hızlı hızlı) geride kalıyor.olmak da zor artık,olmak da. İnsanların, nerede olursa olsunlar ve kim olursa olsunlar, birerolduklarının bilincine varmaları gereken, öğretici bir zaman diliminde yaşıyoruz.