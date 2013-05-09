Siz hâlâ biber gazı almadınız mı?

Sevgili okurlar, saygıdeğer müşteriler,

Bugün size takdim edeceğim ürünümüz son derece pratik, hafif, küçük ve etkili!

Gerçi adı biraz sevimsiz gibi...

Ama kendisi aslında hiç de öyle değil.

Düşünsenize, bizim için büyük önem taşıyan iki kelimenin birleşmesinden elde edilmiş:

Biber ve gaz!..

Gazın anlamından bahsetmeye gerek var mı?

Geçen yıl ısınabilmek için dışardan aldığımız gaza 23 milyar dolar harcadık.

Neredeyse paha biçilmez bir bedel... Etimiz kemiğimiz kadar dokunabileceğimiz ölçüde maddi!

Manevi açıdan ise malum, bizde her gün herkes birbirine gaz verir; gaz almaya çalışanlar da cabası.

***

Meselenin temelinde yatan bibere gelince.

Biz biberi pek severiz. Acıya tutkunuzdur.

Biliriz ki, tatlı yiyenler her zaman tatlı konuşmazlar. Ama bir acı kahvenin ise her daim yüklüce hatırı vardır.

Zaten her zaman tatlı konuşmak doğru değildir, çünkü dost acı söyler.

Velhasıl, aşığızdır biz acıya ve acının kaynağı olan bibere.

Mutfağımızın değişmez parçası odur; yemeğe katılanların da, biberden yapılanların da ayrıntısına burada girmeyelim şimdi.

Ama hakikatin çıplak halini görmek için şu fotoğrafa bir lahza göz atıverin:

Geçenlerde Kumluca'da yapılan 14. Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında bir acı biber yeme yarışması düzenlenmiş. Ve en "acısever" vatandaşımız 10 dakikada 580 gram biber yiyerek Kaymakam ve Belediye Başkanı'ndan bir tam Cumhuriyet altını kazanmış. (Kebap, lahmacun, çiğ köfte v.s. "acılı gösteriler" az değildir.)

Ayrıca biber hem nispeten ucuzdur, hem de çoktur ülkemizde. Yurtdışına yirminin üzerinde çeşidini ihraç ederiz.

Acı, içimizdeki mikrobu öldürdüğü için sağlığa yararlıdır da. Kırmızısı, yeşili, tozu veya puluyla biber, kanın pıhtılaşmasını önler. Kansere karşı bile ilaç sayılır.

Ve zayıflatır: Her gün bir tatlı kaşığı kadar kırmızı biber yerseniz metabolizmanızın hareketi yüzde 23 artar ve kilonuz azalır.

***

Demem o ki, İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin'in de defaatle izah ettiği gibi, "biber gazı biberdendir ve organiktir"...

Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ da, "Biber gazı, etken maddesinin doğal olması ve insan vücudunda hafif etkilere yol açması nedeniyle, uluslararası alanda kargaşa kontrol (Riot Control) ajanı olarak kullanılmakta ve diğer maddelere nazaran tercih edilmektedir" demiştir.

Top değildir, tüfek değildir, kurşun değildir; sadece göz yaşartır, bayıltır, kişiyi geçici bir süre etkisiz bırakır, o kadar; üstelik bir süre sonra etkisi tümüyle geçer ve hiçbir yan etki bırakmaz.

Bunu hayırlısıyla keşfeden devletimiz, hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan 12 yılda yurtdışından toplam 21 milyar 270 milyon dolarlık biber gazı almış ve bu süre zarfında 628 tonluk biber gazı kullanılmış.

Kime mi? Şaşmaz bir adaletle herkese: Devrim yapmak isteyen solculara, Türkçülük yürüyüşü düzenleyen sağcılara, alanlara çıkan şehit yakınlarına, 1 Mayıs göstericilerine, hatta futbol oynayan 13-14 yaşındaki çocuklara ve dahi milletvekillerine...

Stoklarda kullanım süresi azalan bol miktarda biber gazı bulunduğu, devletin ve milletin emniyeti için biber gazı kullanımında cimri davranılmaması gerektiği resmî ağızlardan birkaç defa seslendirilmiştir.

Organik bir sebze mahsulünün - şimdilerde bazı çevrelerce satın alınması için gayretli bir lobi faaliyeti yürütüldüğü bilinen - geçici körlüğe neden olan "el fenerleri" ve kamuoyunda ''demir cop'' olarak bilinen alüminyum ve çelikten katlanabilir portatif coplara kıyasla daha "insani" olduğu da aşikârdır.

***

Koskoca devlet bile asayişi sağlamak için biber gazını böylesine cömertçe kullanırken, siz kendi hayatınızı güvence altına almak için neden bu "mucize"ye ilgisiz kalıyorsunuz?

Çağın gereğine uyun ve kendinizi güvende hissetmek için siz de biber gazı alın!

Korkmayın, ona ödeyeceğiniz bedel, doğalgaz faturasına benzemez! En fazla 10 liraya alırsınız. Daimi müşterilere 6.90'a bile satan firmalar vardır. Eh, toplu alımlarda da indirim uygulanır. Kısacası, can ve mal güvenliğiniz neredeyse bedavaya gelir.

Üstelik ufacık bir sprey tüptür taşıyacağınız. Ağırlığı 100 gramı, boyu 8,5 cm'yi geçmez.

Sizi tehdit eden saldırganlara, hırlılara hırsızlara, kapkaççılara, tecavüzcülere, tacizcilere karşı son derece "ikna edicidir". Ayrıca "amacım sadece kendimi savunmaktır" diyebilirseniz cezası da yoktur.

Hatta anlaşmazlıkları çözmek için tabanca, bıçak, sopa, taş kullanacağınıza, dahası uzun ve yıpratıcı tartışmalara gireceğinize, nasırınıza basan ve sizi sinirlendiren insanları cezalandırmak için türlü ince sözler ve tavırlar bulmakla uğraşacağınıza, çağımızın etkili savunma aracı biber gazının imkânlarından rahatlıkla yararlanabilirsiniz. Arkadaşlarınız, meslektaşlarınız, eşiniz, çocuklarınız, ev hayvanlarınız (tabii ki sokak hayvanları da) sizden "acı bir gaz parfümü" talep ediyorlarsa, onlara karşı cimri davranmayın.

Unutmayın, biber gazı çağdaş bir korunma ve iletişim yöntemidir.

İsteyene ve hak edene bir parça Şili ya da Arnavut biberini çok görmeyin!

Zamanın ruhunu yakalayın!

Dikkat etmeniz geken tek şey, onu rüzgâra karşı kullanıp da kendinizi vurmamanızdır.

Bir sonraki ürünümüz "gaz maskesi"nde görüşmek üzere, iyi günler dileriz!