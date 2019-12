Seçimler yaklaşıyor: Yiyelim birbirimizi!

Hımm… Seçimler sıkıcı geçeceğe benziyor. Galibi ortada. Eh, bu durumda, mağluplar da belli.Bu durumu değiştiremesek bile, bir şeyler yaparak işin içine adrenalin ve heyecan katabiliriz herhalde.Ne yapabiliriz mesela?Evet, tabii ki AKP’yi eleştiririz; onu biliyoruz. Yıllardır yaptığımız iş zaten. Beceremeyecek miyiz?Eski eleştirilerimizin geçerliliğini kaybettiğini kim söyledi ki? Onları tekrarlar, bir de son zamanlardan yenilerini ekleriz. Olur biter.İktidara karşı mücadele, boynumuzun borcudur tabii. Onu yaparız, kimsenin kuşkusu bile olmasın.Ama adamlar yüzde 40’ı garantilemiş, yüzde 50’lere oynuyor! Halk bilinçsiz, bir çuval kömüre tav oluyor! Bu şartlarda ne yapsak pek bir şey değişmez ki!..* * *Peki, başka ne yapsak bu seçim sürecinde? Onu nasıl değerlendirsek? Ne yapsak da önümüzdeki iki buçuk ayı daha ilginç ve heyecanlı hale getirsek?Kendimizi daha iyi tanıtalım. Başkalarıyla farkımızı iyice ortaya koyalım.deyince… Elbette en başta bize benzeyenlerden farklarımızı açıklamalıyız.Yani sağcıysak en başta sağla, solcuysak en fazla solla çarpışarakveyaolmadığımızı, aslındaolduğumuzu kanıtlamalıyız.Muhafazakârsak bize en yakın muhafazakârlarla, dindarsak başka dindarlarla,de olduğumuzu düşünüyorsak orada olduğunu iddia eden öteki güçlerle, sosyalist isekle aramıza kalın ve kırmızı çizgiler çizmeliyiz.Çizmeliyiz ki, halk aldanmasın…Bizi, bize benzeyen (ya da benziyor gibi görünen) öteki siyasi güçlerle karıştırmasın…Efendim, ne dediniz, halk zaten bize pek oy vermeyecek mi?Olsun, oy vermese de kim olduğumuzu öğrensin! Ötekilerle farklarımızı anlasın! Bir gün mutlaka işine yarar…* * *Evet evet, bunu yapmalıyız. Zaten her seferinde yaparız bunu. Bu sefer daha da iyi yapmalıyız.Üstelik bunu yaparken aradığımız adrenalini ve heyecanı da burada bulabiliriz. Uzak ve güçlü iktidara vurmaya çalışmak ile yakın ve güçsüz benzerlerimize vurmak kıyaslanır mı hiç!Mesela, solcuysak, sosyalistsek… Tek gerçek solcu ve sosyalist biz ve sadece bizken, başkalarının da kendilerine solcu ve sosyalist demesine sessiz mi kalacağız? Elbette ki hayır!Bütün gücümüzle kimin doğruyu, kimin yalanı söylediğini göstereceğiz.Ötekiveçevreleri köşeye sıkıştırıp bizimkilere benzeyen söylemler kullandıkları için onların burnundan getireceğiz.Mesela, 12 Eylül referandumunda kendine sol ve sosyalist diyen bazı çevrelerle ayrı düşmüştük. (E, düşeriz tabii, onlar bu kadar, “veolduktan sonra…)Referandum öncesinde olduğu gibi, sonrasında da bu gibilerle sonuna kadar mücadele ettik.vearasında dışarıdan bakıncagibi görünen ayrışmaların, aslında bir arınma olduğunu, ne kadar küçülürsek ve azalırsak kalitemizin o kadar artacağını dünya aleme göstermeye çalıştık.Bu amaçla yüzlerce makale yazmadık mı? Yüzlerce konuşma yapmadık mı? Yüzlerce polemiğe girip sahte sol ve sosyalistleri rezil etmedik mi?Ama yeter mi? Yetmez tabii! Devam edeceğiz…vededik de…Referandumdadediysekdiyenler,dediysekdiyenler bu seçimlerde de ana hedefimizde olacak.Onları yaptıkları yanlıştan dolayı yerden yere vuracağız yine. Pişman edeceğiz. Aylar önce (her zamanki gibi) bizim doğru olanı, onların ise yanlış yaptığını kabul etmeleri için türlü polemiklere gireceğiz.Buna da hakkımız var.Çünkü onlar da bizim gibi davransaydı, bugün bu kadar kötü yaşıyor olmayacaktık. Türkiye’de şimdiki sorunlar bulunmayacaktı. AKP bu kadar ölçüsüz davranamayacaktı.Her şey onlar yüzünden oldu zaten.Hani, AKP’nin bile onlar kadar suçlu olmadığını söylesek yeridir. Böyle bir ortamı bulan herkes, elbette baskıları arttırır.Suçlu olan onlardır; onlar, yani bize benzeyip, hatta çok benzeyip, aslında bizden çoook farklı olanlardır.* * *Bu seçim sürecinde asıl hedefimiz, onlardır işte; yani bize benzeyip de aslında, “veolanlardır.İktidar mı? Diğer siyasi karşıtlar mı? Tabii canım, elbette onlar da hedefimizdedir. (Gerçi adamlar çok güçlü, yüzde 50’lere oynuyorlar. Halk da bir çuval kömüre tav oluyor. Onlarla ne kadar mücadele etsek boşuna gibi.)Ama ötekiler, yani daha düne kadar içimizde ve yanımızda olanlar, hâlâ sıkılmadan bizim bazı söylemlerimizi kullananlar, utanmadan solculuğu ve sosyalistliği elimizden almaya çalışanlar, işte onlar asıl hedefimizde olacaktır bu seçimlerde de.Hem böylece her seferinde büyük heyecanla oynadığımız bu oyunu bir kez daha hırsla oynama ve sıkıcı geçecek seçim sürecini renklendirme şansımız da olur.Daha fazla beklemeye gerek var mı?Hücuuuuummm!..