Rusya’da devrim olur mu?

SOKAĞA ÇIKMA İSTEĞİ ARTIYOR



KREMLİN’İN FACEBOOK SINAVI



BDT’NİN MÜSLÜMAN ÜYELERİ



Son zamanlarda Rusya’da halkın hoşnutsuzluğunun arttığı ve protesto eylemlerine yönelik bir hazırlık olduğu yolunda iddialar yoğunlaştı. Bazı anketler de bu doğrultuda sonuçlar ortaya koydu.Gazeteler bu konuda haber ve yazılarla dolu.a dagibi başlıklara sıkça rastlanıyor.Aslında geçen yazdan ve özellikle sonbahardan bu yana Rusya’da zaman zaman protesto gösterilerinde artış saptanıyor.Geçen yaz, Moskova civarındaki Himki’de ormanlık alanın talan edilerek şehirlerarası yol yapılmasına karşı kitlesel mitingler yapılmış, Başkan Medvedev inşaatı durdurmuş, ancak daha sonradan devam kararı alınmıştı.11 Aralıkta Spartak Moskova Futbol Takımı fanatikleri arasında bir olaydan doğup giderek etnik kökenli gerginliğe dönüşen olaylar sırasında ise, çoğu Rus milliyetçisi yaklaşık 20 bin kişi sokağa çıkmıştı.Toplumsal Görüş Vakfı (FOM) adlı araştırma merkezi, geçenlerde yaptığı ankette,ortaya koydu. Buna göre, 2011’in Ocak ayında toplumun yüzde 38’i sokağa çıkılabileceğini ifade ederken, Şubatta bu oran yüzde 49’a yükseldi. Ama buidi.dendiğinde ancak yüzde 24 olumlu cevap verdi (Ocakta yüzde 18’di).Rusya’nın öteki büyük araştırma merkezi olan Levada Center ise sokağa çıkma niyeti olanların yüzde 20’yi bulmadığını açıkladı.Bu merkezlerin araştırmaları, halkın önemli bölümünündiye düşündüğünü ortaya koyuyor. Artan enflasyon, yükselen fiyatlar, azalmayan işsizlik, geçen yıldan bu yana etkileri süren yangınlar ve zaman zaman gündeme gelen terör olayları da halkın hoşnutsuzluğunun etkenleri.Pek çokları açısından Tunus, Mısır, Libya ve öteki ülkelerde olup bitenlerin Rusya’ya hissedilir etkisi var. Hem liberal muhalefet, hem de komünistler, bunu da kullanarak sokak eylemleri düzenleme peşinde, ama şu ana kadar ciddi bir başarı ortaya koyamadılar. Onların dışında yeni bir muhalif gücün doğup doğmayacağı üzerine ise öngörüde bulunmak şu anda zor.The Moscow Times gazetesinde yayımlananbaşlıklı yazıda, analist Andrey Soldatov, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı sarsan, internet yoluyla yayılan halk ayaklanmalarının, Rusya cephesinde yarattığı eğilimleri değerlendiriyor. Soldatov’a göre, Rusya için de yıkım senaryolarının hazırlandığını düşünen Kremlin, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlardan gelebilecek olası ayaklanma tehditlerine karşı hazırlık yapıyor.www.rusya.ru sitesinde geniş bir çevirisi yayımlanan yazıda Soldatov’un belirttiğine göre, durum özetle şöyle:Rusya lideri Medvedev,söylüyor. Rusya’da böyle düşünenlerin sayısı çok fazla. Bunda Başkan Medvedev’in ve Başbakan Putin’in reytinglerinin oldukça güçlü olmasının da etkisi var.Bununla birlikte, Levada Center, halkın yüzde 38’inindüşündüğünü vurguluyor.Tataristan’daki Kazan Bölgesel ve Etnik-Dinsel Araştırmalar Merkezi Müdürü Reis Süleymanov’a göre ise