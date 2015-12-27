Liderlik böyledir, bazen köprüden geçerken hayat kurtarmayı gerektirir

Liderlik böyle bir şey işte!

Halkının nerede sana ihtiyacı olduğunu hissedip hızla oraya gideceksin.

Gerekirse süpermen olup uçacaksın.

Ama hangi yoksul, hangi gariban, hangi dertli hayata tutunmak için senin engin şefkatine muhtaç ise gidip onun yanında yer alacaksın.

Ona hayat aşkı ve mücadele kuvveti vereceksin.

Bunu öyle derme çatma muhalif lidercikler anlayamaz.

Zaten böyle vasıflara haiz olmak da öyle her lidere nasip olmaz.

Yüz yılda bir gelir böyle liderler.

Gelirler ve hızır gibi yetişip milletlerini kurtarırlar.

* * *

Bu kurtarışın hikâyesini 13 yıldır yaşadığımız yetmedi; geçen gün ilahi güç, sanki liderin kudretini tüm inançsızların gözlerine sokarcasına bir tesadüfler zinciri yarattı.

Gece gündüz demeden ülkenin sorunlarını çözen, ona yeni ve tarihi fırsatlar sunan Reis, büyük işlerle uğraşırken küçük insanlara ve onların trajedilerine de ilgisiz kalmadığını dünya aleme gösterdi.

Cumhurbaşkanı ve beraberindeki kalabalık heyet, tam Boğaziçi Köprüsü'nden geçmekteydi ki...

O da ne!..

Bir vatandaşın, Allah'ın verdiği cana, köprüden aşağı atlamak suretiyle günahkâr biçimde kıymaya hazırlandığını gören Cumhurbaşkanımız, hiç tereddüt etmeden konvoyu durdurdu.

Ve kendisinden bile uzun oldukları için içten içe tepki duyduğu iki korumasını, derhal köprünün intihar mevkiine gönderdi.

* * *

Şimdi kötü niyetli muhalifler, "Erdoğan niye kendisi arabadan çıkıp da köprüden atlamaya çalışan kişinin yanına koşmadı?" türünden anlamsız sorular soruyor olabilirler.

Ama efendim, akıl var mantık var...

Putin var Esed var...

Ya bir tuzaksa bu?

Yaaa!..

Hiç mi James Bond, Görevimiz Tehlike ve Recep İvedik filmi seyretmediniz?

Üstelik tam da Boğaziçi Köprüsü'nün üzerinde!..

Herifçioğlu Hazar Denizi'nden füze atıp Suriye'deki kibrit kutusunu vuruyor.

Tedbir elden bırakılır mı hiç!

Derken, korumalar intiharcı vatandaşı kollarından tuttular. İki ayağı yerden kesilen adam neye uğradığını şaşırdı ve hayatla ölüm arasındaki çizgiden aniden Cumhurbaşkanı'na doğru süzülüverdi.

* * *

Reis arabanın açılan kapısının gerisindeki koltuktan intiharcıya şöyle bir baktı...

Ve tabii hemen durumu anladı.

Bu arada bir taraftan vatandaşın hayatını kurtarırken, diğer taraftan da telefonda mühim bir görüşme yapmaya devam ediyordu.

İhtimal, Suriye veya Irak'la ilgili yeni bir stratejik açılımın şartlarını yaratacak kararlar alıp direktifler veriyordu.

Ama gözünün önünde bir vatandaşın ölüp gitmesine de sessiz kalamazdı haliyle.

Telefonla görüşmesine ara vermeden intiharcı vatandaşa gerekli tavsiyelerde bulundu.

Adam bu sözlerle sanki yeniden doğmuş gibi oldu ve liderin telefonsuz eline sarılarak öpmeye başladı.

İri kıyım korumalar bu duruma hafiften huylansalar da, Cumhurbaşkanı'ndan işaret gelmeden adama güçler dengesini hatırlatacak herhangi bir girişimde bulunmadılar.

* * *

Reis sayesinde yaşama dönen adamın, arkadaki araçlardan birine bindirildiği gözlerden kaçmadı.

Bir rivayete göre, adının Vezir Çatraş olduğu bildirilen söz konusu vatandaşın Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın'ın yanına verilmesi planlanıyor.

Öte yandan henüz tutuklanmayan kimi densiz gazetecilerin, Çatraş'ın AKP'li olduğunun ortaya çıktığı, sosyal medya paylaşımlarında Erdoğan'ı öven mesajlarına rastlandığı gibi konuyu saptıran, "Rusya yanlısı" hain yayınlar yapması da kamuoyunun büyük tepkisini çekti.

Sanki Vezir Çatraş'ın Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak hayatını sonlandırma girişimi ile Cumhurbaşkanımız'ın tümüyle bir tesadüf sonucu oradan geçmesi sırasında yaşanan bütün bu hadiseler özel olarak planlanmış bir senaryoymuş gibi imalarda bulunulması dikkat çekti.

Allah'a, kadere, tesadüflere ve Reis'in gücüne inanmayan bu karanlık çevrelerle ilgili gerekli dosyaların en kısa sürede savcılığa iletilmesi bekleniyor.

* * *

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın köprüde bir vatandaşı kurtarması sonrasında düzenlenen anketlerde Ak Parti oylarının yüzde 70 sınırına dayandığı duyuruldu.

Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrasında bu olayın moralleri düzelttiği yorumları yapılırken, halkın büyük bölümünün Cumhurbaşkanı'na "başkanlık yetkilerinin verilmesi" için referandumda oy kullanmaktan sokak eylemleri düzenlemeye kadar her şeye hazır olduğu kaydediliyor.

Ancak Beştepe Külliyesi'nden sızan fısıltılar, son olayın Sayın Erdoğan'ı halkın gözünde neredeyse bir "hızır" ve "süpermen"e dönüştürmesinin, Cumhurbaşkanı'nın bir yerlerden çıkıp müdahale edeceği umuduyla birçok benzeri intihar girişiminin gündeme gelmesine yol açabileceğinden endişe ediliyor.

Bu konuda vatandaşlara yapılan çağrıda "Beyefendi'nin cuma günü namaz kılacağı camilerin medya yoluyla halka duyurulacağı, namaz öncesi ve sonrası Cumhurbaşkanı'nın güzahgâhında bu tür intihar vakalarına makul bir süre ayrılabileceği, onun dışındaki bu tür hadiselerde intiharcıların sorunlarını tek başlarına çözmek zorunda kalacakları, hatta bazı durumlarda polisin de devreye girerek ilgili şahıslara kendi yöntemleriyle yardımcı olabileceği" uyarısı yapıldı.