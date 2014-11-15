Hayırlı olsun, Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı uğurlu olsun...

Sayın Cumhurbaşkanım, sizi dün yeni makam aracınızla gördüm.

Çok duygulandım.

Hayırlı olsun.

Gıcır gıcır bir araba. İnsanın o parlaklığa dokunası geliyor.

Duyduğuma göre, özel yapım süper bir otomobilmiş.

2015 model, 6 bin motor gücünde, 12 silindir, 7 vitesli Mercedes S600 Long model. Üstelik benzersiz bir zırhla kaplıymış...

Yanında da "konvoy hediyesi" bir ambulans varmış. Kimyasal ve biyolojik saldırılara karşı tam teşekküllüymüş, maşallah.

Gazetecilerin yazdığına bakılırsa, böyle bir otomobilin 2014 model anahtar teslim fiyatı 1 milyon 157 bin lira imiş.

Helal olsun size, Sayın Cumhurbaşkanım.

Ve hayırlı uğurlu olsun...

* * *

Eh, bembeyaz saraya da anca böyle bir araba yakışırdı tabii.

Öyle bir saray ki, bir ucundan öteki ucuna yürüyerek akşama kadar varamıyormuş insan.

Amerikalı'nın Beyaz Sarayı'ndan 5-6 kat daha büyükmüş.

Tam bin odası varmış.

Bütün odaları gördünüz mü siz, Sayın Cumhurbaşkanım?

Yoksa odaları aile fertleri arasında bölüştürerek mi gezdiniz?

Vallahi, kaybolmuşsunuzdur o kadar oda içinde.

Kaç temizlikçi temizler yahu, o kadar odayı?

* * *

Ak Saray'ın bir aylık elektrik faturası 700 bin lirayı bulurmuş.

Dediklerine göre, 76 milyon vatandaştan ayda 1 kuruş vergi toplanırsa fatura ödenebilirmiş.

Ak Saray'ın yapımı da epey pahalıya çıkmış diyorlar.

Siz "500 milyon dolar civarında" demişsiniz. Konuşkan Maliye Bakanınız 1 milyar 370 milyon lira diye ağzından kaçırmış.

Şık bir saraymış ama...

Bütün kolonlar çelik konstrüksiyon üzerine "yeşil granit" kaplamaymış. Antalya’dan özel olarak "Limra taşı" getirilmiş. İşlemeyle birlikte metrekaresi 250 doları bulurmuş...

Fakat her şey bitince "cillop gibi" bir saray olmuş.

Tam size layık olacak cinsten.

Vallahi, Sayın Cumhurbaşkanım... Heyecandan dilim dolanıyor ama...

Yakışırrr... Yakışır valla...

Hayırlı olsun sarayınız...

Hayırlı ve uğurlu olsun... Vatanımıza, milletimize...

* * *

Ha, bir de oraya "Cumhurbaşkanlığı konutu" yapılacak diyorlar.

Kafam karıştı biraz, Sayın Cumhurbaşkanım.

Siz o bin odada yaşamayacak mısınız?

Yoksa orada müdürleriniz, misafirleriniz falan mı kalacak?

Yani siz ve değerli aileniz?..

Çoluk çocuk, torunlar falan?..

Sizin için ayrı bir yer daha mı yapılacak oraya sahiden?

Ek olarak 7 bin metrekarelik alana 250 odalık bir malikhane daha inşa edilecek diyorlar. Doğru mu, Sayın Cumhurbaşkanım? Orada mı yaşayacaksınız?

Yoksa daha sonra mütevazı (100 odalı falan) özel bir ev diktirme niyetiniz mi var?

Hepsi helal size, Sayın Cumhurbaşkanım. Siz hepsine layıksınız.

12 yıl boyunca neredeyse gecekonduda yaşamışsınız diyorlar. Acısını çıkarmak elbette hakkınız.

Hepsi hayırlı olsun size...

* * *

Kötü niyetli muhalefet, koca bir ülkenin "dünya lideri"ne bütün bunların masrafını çok görüyor.

Ne vizyonsuzluk ama!

Diyorlar ki Başbakanlık'tayken elinize 14 bin 500 lira geçermiş, şimdi maaşınız 26 bin 800 liraya yükselmişmiş. Bir de yasal emeklilik hakkınızdan gelen 12 bin lira... Ee, yetmez miymiş?

Yeter mi, yahu! Koskoca Cumhurbaşkanı'na ve yakınlarına!..

Simit yiyecek ve sokakta yaşayacak haliniz yoktu ya!

Elbette 1000 (1250 veya 1350?) odalık bir konutu çoktan hak etmiştiniz.

Ama kaç kişi temizler o odaları, hâlâ aklım almıyor benim!..

Diyorlar ki şimdi bu "çapsız vizyonsuzlar", güya siz son zamanlarda devlet bütçesinden çok para çekermişsiniz. Hani "kapalı hesap" mı, "örtülü ödenek" mi, öyle bir şey var ya!..

Sözde 2011’de 391 milyon, 2012’nin ilk 8 ayında da 587 milyon lira harcamışsınız o örtünün altından. Sonrasını öğrenememiş keratalar! :)

Hepsi helal size, Sayın Cumhurbaşkanım...

Ha, bir de özel uçağa 179 milyon dolar vermenize takmışlar.

Neymiş efendim, niye böyle pahalı ve geniş gövdeliymiş? Küçük uçak alınıp uzun uçuşlarda da kiralama yöntemine başvurulamaz mıymış?

Ne kadar vizyonsuzlar, değil mi, Sayın Cumhurbaşkanım? Uçağın çapına bile takılacak kadar çapsız bunlar!

Hayırlı uğurlu olsun uçağınız, Sayın Cumhurbaşkanım.

İyi uçuşlar olsun. Hep daha yüksekten uçun siz...

* * *

Siz bakmayın bunlara!

Eski konutla, eski arabayla, eski uçakla "Yeni Türkiye" mi olurmuş! Elbette yenilenecek her şey!

Helalühoş olsun!

Parası ödenir nasıl olsa.

Bakın, Ak Saray'ın aylık elektrik masrafı için hepimiz 1'er kuruş veremeyecek miyiz yani?

Gerisi de gelir, merak etmeyin.

Sizin gibi hayatını vatanına milletine harcayan biri için...

Çok duygulandım dün çok.

Yeni makam arabanıza binip cuma namazı kılmaya gitmişsiniz (Allah kabul etsin!)...

Çıkışta halktan insanları görünce dayanamayıp onlara simit dağıtmışsınız.

Hem de hepsinin parasını cebinizden ödeyerek!..

Tam 300 lira!

Daha ne diyeyim!.. Gözlerim yaşardı...

Hayırlı olsun sarayınız, uçağınız, arabanız, Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı uğurlu olsun...

@AksayHakan